Niederkirchen: Hochwertiges Fahrrad entwendet

Niederkirchen (ots) – Dass ein Fahrrad in der Forster Straße in Niederkirchen kurzzeitig unverschlossen abgestellt wurde, machte sich am Samstagmittag (30. Januar 2021, 13 Uhr) ein Dieb zu Nutze und entwendete es.

Das weiße Mountainbike der Marke Specialized hat 24 Gänge, ist mit Rahmen- und Gabelfederung ausgestattet und hat eine 29 Zoll Bereifung. Der Neupreis lag bei 2.200,- EUR.

Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.