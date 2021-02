Geldbörse unbemerkt aus der Jackentasche geklaut

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Samstag 30.01.2021 gegen 17:00 Uhr, konnte ein bislang unbekannter Täter, vermutlich auf der Rolltreppe an der Haltestelle des Rathauscenters, unbemerkt den Geldbeutel aus der Jackentasche eines 43-jährigen Mannes aus Ludwigshafen stehlen. Dem Mann entstand ein Schaden in Höhe von circa 50 Euro.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum, mitgeführte Taschen oder Gegenstände vor allem in Einkaufszentren oder in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht unbeaufsichtigt zu lassen.

Wer kann sachdienliche Hinweise zum unbekannten Täter geben? Rückfragen bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Feuerwehr Ludwigshafen: Kind in Spielgerät eingeklemmt

Ludwigshafen (ots)-(UG) – Am 31.01.2021 um 12:35 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einer Technischen Hilfeleistung auf einen Spielplatz in den Erfurter Ring nach Ludwigshafen-Ruchheim gerufen.

Beim Eintreffen fand die Feuerwehr Ludwigshafen ein Kleinkind vor, welches sich das Knie zwischen zwei Holzbretter eingeklemmt hatte. Die Holzbretter wurden mit einem hydraulischen Rettungsgerät gespreizt, das Kind aus der Zwangslage befreit und vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben.

Das Spielgerät wurde gesperrt.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen und die Freiwillige Feuerwehr-Ruchheim, der Rettungsdienst und die Polizei.

Einbruch in Gaststätte

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Montag, den 25.01.2021, bis Samstag, den 30.01.2021, Zutritt in eine Gaststätte in der Maxstraße. Die Täter traten die Tür der Gaststätte ein und versuchten Geld und Waren aus den Spiel- und Zigarettenautomaten zu entnehmen.

Diese waren jedoch aufgrund der aktuellen Schließung der Gaststätte nicht mit Bargeld oder Waren befüllt. Durch die eingetretene Tür entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

Wer kann sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben, oder hat verdächtige Feststellungen gemacht? Rückfragen und Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Beleidigung zum Nachteil von Polizeibeamten nach Hausfriedensbruch

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht zu Samstag 30.01.2021 gegen 01:30 Uhr beleidigte ein alkoholisierter 22-Jähriger aus Ludwigshafen am Rhein die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, nachdem diese ihm nach begangenem Verstoß gegen die Ausgangssperre wiederholt zum Heimgehen aufforderten.

Aufgrund der bei ihm festgestellten Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung, wurde dem Beschuldigten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen.

In der weiteren Folge verblieb der Beschuldigte im polizeilichen Gewahrsam.

Verkehrsunfallflucht mit 3 beteiligten Fahrzeugen – Sachschaden 23.000 Euro

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am 31.01.2021 gegen 04:00 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Verkehrsunfall in der Edigheimer Straße. Vor Ort konnten drei beteiligte PKW festgestellt werden. Der unfallverursachende Ford Kastenwagen sowie ein BMW Geländewagen und ein Peugeot Kastenwagen. Der Fahrer des Ford war nicht mehr vor Ort.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der bislang flüchtige Fahrer von der Edigheimer Straße in Richtung Friesenheimer Straße fuhr und aus bisher ungeklärten Gründen, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Im weiteren Verlauf kollidierte er mit dem am Straßenrand parkenden BMW, welcher wiederum auf den ebenfalls parkenden Peugeot geschoben wurde.

Alle Fahrzeuge wurden hierdurch erheblich beschädigt. Der Fahrer des Ford hatte sich nach dem Unfall ohne sein Fahrzeug in unbekannte Richtung entfernt. Zum Zeitpunkt der Verkehrsunfallaufnahme waren sowohl der Motor, als auch der Auspuff nicht mehr warm, weshalb davon ausgegangen wird, dass der Verkehrsunfall einige Zeit vor der Meldung stattgefunden haben muss.

Wer kann sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrer oder zum Unfallhergang geben?

Rückfragen bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder

per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Trunkenheitsfahrt

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht zu Samstag 30.01.2021 gegen 00:45 Uhr wird der 37-jährige Fahrer eines PKW aus dem Landkreis Bad Dürkheim im Stadtteil Rheingönheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle konnte bei dem Mann Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Der im Anschluss erhobene Atemalkoholwert von 0,58 Promille bestätigte

den bereits zuvor entstandenen Verdacht der Trunkenheit im Verkehr.

Darüber hinaus verstieß der 37-Jährige gegen die geltende nächtliche Ausgangssperre. Der Fahrer wurde in der weiteren Folge zwecks der gerichtsverwertbaren Feststellung seiner Alkoholisierung sowie zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen zur Unterbindung der Weiterfahrt auf hiesige Dienststelle verbracht und nach Beendigung aller Maßnahmen nach Hause entlassen.