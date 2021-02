8 Reifen zerstochen

Germersheim (ots) – Der Halter von 2 Fahrzeugen staunte am Freitagmorgen 29.01.2021 nicht schlecht, als er feststellte, dass alle 8 Reifen seiner beiden Fahrzeuge zerstochen waren. Die Fahrzeuge waren in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Maiblumenstraße in Germersheim abgestellt und wurden durch bisher unbekannte Täter beschädigt.

Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich per Telefon unter: 07274 9580 oder per Mail unter: pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Fahrzeugkontrolle aufgrund technischer Veränderungen

Germersheim (ots) – Samstagnacht 30.01.20201 gegen 23.45 Uhr wurde An der Grabenwehr in Germersheim ein 24-jähriger BMW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er technische Veränderungen an seinem Fahrzeug vorgenommen hatte.

An dem Fahrzeug des 24-Jährigen konnten die Beamten feststellen, dass die Fahrtrichtungsanzeiger auf Dauerleuchten umcodiert wurden. Das sogenannte “US-Standlicht” ist nicht erlaubt und führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Weiterhin stellten die Beamten Veränderungen am Fahrwerk fest.

Die notwendigen Unterlagen konnte der 24-jährige Fahrzeugführer ebenfalls nicht vorweisen.

Gegen den 24-jährigen BMW-Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet und er muss die vorgenommenen technischen Veränderungen rückgängig machen.

Unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Germersheim (ots) – Am Freitagmittag 29.01.2021 um 12.35 Uhr wurde Im Kehlhorst in Germershem ein 37-jähriger VW-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.

Bei der Kontrolle gab der 37-jährige Fahrzeugführer zunächst an, etwas Alkohol getrunken zu haben.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,19 Promille.

Bei der weiteren Kontrolle des VW-Fahrers konnten zudem Hinweise auf die Einnahme von Betäubungsmitteln erlangt werden. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde der 37-Jährige mit zur Dienststelle verbracht. Neben der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wurde auch der Führerschein des 37-jährigen VW-Fahrers präventiv sichergestellt.

Trunkenheitsfahrt

Germersheim (ots) – Am Samstagabend 30.01.2021 wurde der Polizei Germersheim um 17.50 Uhr ein möglicher betrunkener Autofahrer in der August-Becker-Straße in Germersheim gemeldet.

Der 38-jährige Fahrzeugführer wurde durch die Beamten vor Ort angetroffen.

Der vermutete Verdacht bestätigte sich, denn der 38-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 2,29 Promille. Der Führerschein des 38-Jährigen wurde beschlagnahmt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde ebenfalls gegen

den 38-Jährigen eingeleitet.

Ladendieb hat nicht nur Diebesgut dabei

Lustadt (ots) – Am Samstagmittag 30.01.2021 entwendete ein 44-Jähriger gegen 13.00 Uhr mehrere Gegenstände aus einem Einkaufsmarkt in Lustadt. Nachdem die eingetroffenen Polizisten den Beschuldigten nach weiterem Diebesgut durchsuchten, konnten sie noch eine geringe Menge Betäubungsmittel bei ihm auffinden.

Gegen den 44-Jährigen wurde neben dem Strafverfahren wegen Ladendiebstahls nun auch ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Versuchter Einbruch

Lingenfeld (ots) – In dem Zeitraum vom 15.01.2021 bis zum 30.01.2021 versuchten bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Schubertstraße in Lingenfeld einzubrechen. Die Hauseigentümer konnten an der Haupteingangstür Hebelspuren feststellen. Zu einer Öffnung der Tür kam es jedoch nicht.

Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Hinweise zu der Tat oder zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: 07274 9580 oder per Mail unter: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Geklärte Verkehrsunfallflucht

Lustadt (ots) – Ein PKW-Fahrer wollte am Freitagabend 29.01.2021 von Lustadt aus auf die B272 in Fahrtrichtung B9 auffahren. Er befand sich gerade in der einspurigen Auffahrt zur B272, was einen BMW-Fahrer allerdings nicht daran hinderte in diesem Bereich zu überholen. Da einspurige Auffahrten jedoch nicht zum Überholen gemacht sind, kam es zum Zusammenstoß der beiden PKWs, weshalb der Überholte zusätzlich mit der Leitplanke auf der rechten Seite kollidierte.

Anschließend flüchtete der BMW-Fahrer von der Unfallstelle, konnte jedoch durch aufmerksame Zeugen wenig später ermittelt werden. Durch den Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt, jedoch entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Deshalb wird der 25-jährige Unfallverursacher aus dem Kreis Germersheim wohl zukünftig auf die Vorzüge fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge verzichten müssen. Den genau diese Erlaubnis wurde ihm nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig entzogen.

Weiter werden Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, sowie Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den BMW-Fahrer eingeleitet.