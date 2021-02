Drogenfund nach Verkehrsunfall (siehe Foto)

Ilbesheim bei Landau (ots) – Spektakulär endete ein Verkehrsunfall, der sich am Samstagmittag gegen 13:00 Uhr auf der Kreisstraße 20 zugetragen hat. Zuvor fuhr ein 19 Jahre alter Fahrzeugführer aus dem Raum Südliche Weinstraße mit seinem PKW von Ilbesheim kommend in Fahrtrichtung Arzheim. Weil er vermutlich zu schnell im Kurvenbereich unterwegs war, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte einmal durch die angrenzende Wingertszeile.

Während der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich beim jungen Fahrzeugführer Hinweise, dass er unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Für den jungen Mann kommt es jedoch noch doller. Nach Bergung des Fahrzeugs wurden im Innenraum geringe Mengen an Betäubungsmitteln gefunden und sichergestellt.

Letztlich entstand durch den Verkehrsunfall ein geschätzter Gesamtschaden von 30.000 Euro.

Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Ob er weiterhin Autofahren darf ist fraglich.

Ruhestörung endet mit Widerstand

Annweiler am Trifels (ots) – Einer Ruhestörung sollten Polizeibeamte der Polizei Landau am Samstagnacht 30.01.2021 um 22:00 Uhr im Ambertpark in Annweiler nachgehen. Bewohner hatten sich zuvor über Lärmbelästigung durch Jugendliche beschwert. Bereits während der Personenkontrolle wurden die Polizeibeamten verbal von einem 17-jährigen Südpfälzer angegangen.

Um seinen Frust vollständig abzulassen fing er unvermittelt an, in Richtung der Polizisten einzuschlagen. Der junge Mann konnte gefesselt und seinen Eltern überstellt werden. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Unfall verursacht und geflüchtet

Annweiler am Trifels (ots) – Einen Schaden von etwa 2.000 Euro verursachte am Samstagmorgen gegen 10:00 Uhr ein 51 Jahre alter Fahrradfahrer aus dem Raum Südliche Weinstraße. Dieser befuhr mit seinem Fahrrad die Altenstraße, stieß dabei gegen ein geparktes Fahrzeug und flüchtete anschließend.

Durch eine Nahbereichsfahndung konnte der Mann festgestellt werden. Nicht genug, dass er die Unfallstelle unerlaubt verlassen hat. Er stand auch sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol. Eine Überprüfung vor Ort ergab einen Wert von rund 1,0 Promille. Nachdem ihm letztlich eine Blutprobe entnommen wurde, erwartet ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

PKW aufgebrochen

Schweighofen (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 30.01.2021 wurde im Zeitraum zwischen 22.30-01.40 Uhr, durch bislang unbekannte Täter an einem in der Hauptstraße in Schweighofen abgestellten Opel Astra die hintere rechte Fahrzeugscheibe eingeschlagen und eine Geldbörse aus

dem Fahrzeug entwendet.

Der hierbei entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern, Tel.: 06343 / 93340.

Verkehrskontrollen

Essingen/Landau (ots) – 16 Verstöße gegen die Gurttragepflicht und 13 verbotswidrige Nutzungen des Mobiltelefons während der Fahrt, waren das Ergebnis von Verkehrskontrollen, die durch Beamte der Polizeiinspektion Landau am gestrigen Freitagmorgen im Stadtgebiet Landau durchgeführt wurden.

Zuvor wurden im Bereich der Kirchstraße in Essingen bei Geschwindigkeitsmessungen 21 Verstöße festgestellt. Die Höchstgeschwindigkeit betrug bei erlaubten 30 km/h-57 km/h.