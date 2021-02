Sachbeschädigung an 11 Fahrzeugen

Schifferstadt (ots) – Im Zeitraum vom 28.01.21, 18:00 Uhr bis zum 29.01.21, 10:00 Uhr, wurde in der Dannstadter Straße in Schifferstadt, bei insgesamt 11 Fahrzeugen, der Lack mittels spitzen Gegenstand beschädigt. Die Auswahl der Fahrzeuge dürfte dabei willkürlich gewesen sein.

Der angerichtete Sachschaden beträgt insgesamt etwa 40.000 Euro. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter der 06235-4950 oder via Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Mehrere Betrugsanrufe

Dienstgebiet Schifferstadt (ots) – Am Freitag 29.01.2021 und Samstag 30.01.2021 kam es erneut zu Betrugsanrufen in Schifferstadt, Altrip, Böhl-Iggelheim, Rödersheim-Gronau und Dannstadt-Schauernheim. Der Anrufer gab sich in den meisten Fällen als Familienangehöriger aus, der aufgrund eines Verkehrsunfalls bei der Polizei oder im Gefängnis sitze und nun Geld für seine Freilassung benötige. Ohne auf die Geldforderung einzugehen, wurden die Gespräche von den möglichen Geschädigten beendet.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang erneut: Seien Sie auch zukünftig misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Auch die Polizei wird sie niemals auffordern, solche Gegenstände an Sie zu übergeben.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei.

Angeblicher Gewinn als Betrugsversuch

Limburgerhof (ots) – Am Donnerstagmittag 28.01.2021 hat ein Bürger einen Anruf von einer Frau erhalten, die ihm vorgaukelte, dass er 39.000 Euro gewonnen hätte. Um das Geld ausgezahlt zu bekommen, müsste der Mann aber erst einmal “Gebühren” in Höhe von 900 Euro bezahlen.

Als er antwortete, dass er diese “Gebühren” nicht bezahlen werde, legte die Anruferin auf.