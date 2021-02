Frankfurt: Straßenraub – 5-köpfige Gruppe überfällt 23-Jährigen

Frankfurt-Fechenheim (ots)-(fue) – Gemäß den Angaben eines 23-jährigen Mannes, befand er sich am Samstag 30.01.2021 gegen 02.40 Uhr, vor dem Eingang eines Hotels An der Mainkur. Plötzlich sei ein grüner Audi A4 vorgefahren, aus dem 5 Personen ausgestiegen seien. Unvermittelt schlugen und traten sie auf den 23-Jährigen ein, besprühten ihn mit Pfefferspray.

Dabei entwendeten sein Portemonnaie mit rund 500 EUR Inhalt sowie sein Handy der Marke Samsung. Einer der Täter war auffallend klein, korpulent und hatte schwarze lockige Haare. Anschließend setzten sich die Täter wieder in ihren Wagen und fuhren damit über die Hanauer Landstraße in Richtung Innenstadt.

Das Kennzeichen des Wagens konnte der Geschädigte nicht erkennen. Der 23-Jährige erlitt durch die Tathandlung diverse Hämatome und wurde noch vor Ort ambulant behandelt. Telefon: 069 / 755-82110.

Raubüberfall in der B-Ebene der Hauptwache

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(fue) – Am Samstag 30.01.2021 gegen 02.40 Uhr wurde ein 39-Jähriger in der B-Ebene der Hauptwache zu Boden gebracht und mit Fäusten geschlagen. Zuvor versuchte der südeuropäische aussehende Mann dem 39-jährigen Frankfurter die Geldbörse aus der Gesäßtasche zu ziehen. Als dies misslang, stellte er dem 39-Jährigen ein Bein und brachte ihn so zu Boden.

Mit Fäusten schlug der Täter auf ihn ein und forderte die Herausgabe des Bargeldes. Glücklicherweise gelang dem Geschädigten die Flucht. Durch den Überfall erlitt er ein Hämatom am Kopf sowie diverse Kratzer.

Täterbeschreibung:

Der Täter wird beschrieben als ca. 25 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Von südeuropäischem Erscheinungsbild und bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Kappe sowie blauer Hose und blauem Pullover.

Telefon: 069 / 755-82110.

Raub auf Postagentur

Frankfurt/Nieder-Eschbach (ots)-(fue) – Am Samstag 30.01.2021 gegen 06.35 Uhr, befand sich der 27-jährige Geschädigte alleine vor der Postagentur in der Deuil-La-Barre-Straße und rauchte eine Zigarette. Als er sich umdrehte, um die Eingangstür zur Agentur aufzuschließen, näherte sich ihm eine unbekannte Person von hinten und drückte ihm einen Gegenstand in den Rücken.

Der Täter forderte den Geschädigten auf, mit ihm in die Agentur zu gehen und das Geld zu übergeben. Mit einem Bargeldbetrag in bislang noch unbekannter Höhe gelang dem Räuber schließlich die Flucht. Der 27-Jährige erlitt einen Schock.

Täterbeschreibung:

Er beschreibt den Täter als etwa 180 cm groß, dunkel gekleidet und mit einer Wollmütze.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an. Telefon: 069 / 755-82110.

Frau durch Sturz von Gerüst schwer verletzt

Frankfurt (ots)-(fue) – Am Freitag 29.01.2021 gegen 20.45 Uhr wurde der Polizei telefonisch eine Frau gemeldet, die sich in der Moselstraße “verdächtig auf einem Balkon bewege”. Die Zeugen gaben an, dass die Möglichkeit bestünde, dass die Person herabstürzen könne. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei fuhren zu der angegebenen Adresse. Dort sahen sie eine Frau, die an der Außenfassade des Objektes balancierte und sich dann zurückzog.

Nachdem das Objekt umstellt war, mussten die Einsatzkräfte feststellen, dass sie sich nunmehr auf dem zum Innenhof gelegenen Metallgerüst eines Hauses in der Karlstraße befand. Plötzlich stürzte die Frau vom Gerüst und blieb schwer verletzt auf dem Betonboden liegen. Nur wenige Meter von ihr entfernt befanden sich Polizisten, die zunächst die Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiteten.

Die Frau musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zur Identifizierung dauern an.

Festnahme nach Sachbeschädigung

Frankfurt-Bergen-Enkheim (ots)-(fue) – Am Sonntag 31.01.2021 gegen 02.05 Uhr, meldete sich ein Geschädigter telefonisch bei der Polizei und gab an, dass er soeben beobachten konnte wie eine junge Frau, die sich in Begleitung einer weiteren Frau befand, im Fritz-Schubert-Ring den Außenspiegel seines Wagens abgetreten habe.

Wie er weiter ausführte, hatte er versucht, die Unbekannte zur Rede zu stellen. Diese bedrohte ihn jedoch mit den Worten: “Ich stech dich ab. Und wenn du die Polizei rufst, stech ich die auch ab!”

Die beiden jungen Frauen hatten sich zwischenzeitlich in Richtung Riedbad entfernt. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten die beiden dann auch am Riedbad angetroffen werden. Als sie die Polizei sahen, versuchten sie zu flüchten, was aber ihre Festnahme nicht verhindern konnte.

Die eigentlich Beschuldigte, eine 17-Jährige aus Dietzenbach, trat fortwährend nach den Beamten und beleidigte sie als “Huren- und Nuttensöhne”. Beim Transport spuckte sie auf die Sitze und gegen die Scheibe des Funkwagens. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille.

Ohne Fahrerlaubnis – 33-Jähriger festgenommen

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(fue) – Am Sonntag 31.01.2021 gegen 04.00 Uhr in der Hafenstraße, war ein Fiat Ducato ohne Licht unterwegs und der Fahrer hatte sich nicht angeschnallt. Aus diesem Grund sollte er an der nächsten roten Ampel von einer Streifenwagenbesatzung kontrolliert werden. Als der Fahrer an der Ampel den Streifenwagen hinter sich bemerkte, gab er Gas und überfuhr die noch immer Rotlicht zeigende Ampel in Richtung Mainzer Landstraße.

Auf der weiteren Flucht überfuhr er noch zwei rote Ampeln und bog schließlich von der Mainzer Landstraße in die Düsseldorfer Straße ab. In der Poststraße hatte der Fahrer seinen Fiat Ducato verlassen und versuchte nun, zu Fuß zu flüchten. Die Flucht endete an der Ecke Poststraße/Düsseldorfer Straße mit seiner Festnahme. Gegen diese stemmte er sich mit aller Kraft, sodass Pfefferspray eingesetzt werden musste.

Die an dem Fiat Ducato befestigten Frankfurter Kennzeichen gehören zu einem vor kurzem außer Betrieb genommenen Opel Meriva. Der 33-Jährige führte den Wagen unter Alkoholeinfluss und

ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein.

Die Frage, ob der Fiat gestohlen wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

