Frankfurt-Innenstadt (ots)-(fue) – Am Samstag 30.01.2021 gegen 00.10 Uhr, befand sich ein 86-jähriger Frankfurter zu Fuß unterwegs durch die Dominikanergasse. Dort wurde der Senior von einem südeuropäisch aussehenden Mann Boden gestoßen und mehrfach getreten. Schließlich tastete der Täter den Senior nach Wertgegenständen ab.

Auf Grund der Gegenwehr gelang es dem Mann jedoch nicht, sich in den Besitz der Geldbörse des Seniors zu bringen. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der 86-jährige Senior erlitt bei der Attacke Schürfwunden an den Händen sowie Kratzer und Schwellungen im Gesichtsbereich.

Täterbeschreibung:

Den Täter beschreibt er als 25-40 Jahre alt und 170-180 cm groß. Südeuropäisches Erscheinungsbild. Schwarze Kleidung mit hellblauen Akzenten.

Telefon: 069 / 755-82110.

