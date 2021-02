Mannheim: TECHNOSEUM bietet Online-Workshops und -Geburtstage für Kinder an

Mannheim – Das TECHNOSEUM bleibt coronabedingt bis mindestens 14. Februar 2021 geschlossen. Das Museum baut deshalb sein digitales Angebot weiter und auch langfristig aus.

Ab sofort und bis einschließlich der Osterferien bietet das TECHNOSEUM nicht nur regelmäßig Online-Workshops für Kinder und Familien an, sondern richtet auch die im Museum immer stark nachgefragten Kindergeburtstage digital aus: Hier können dann unter anderem Kreisel konstruiert, schnittige Rennwagen gebaut oder verrückte Maschinen entworfen werden. Die Teilnahme an den Workshops kostet pro Zugang 10,00 Euro. Ein Online-Geburtstag kann ab 90,00 Euro gebucht werden, das Geburtstagskind und bis zu sieben Gäste können dann vor ihren jeweiligen Rechnern zu Hause, aber dennoch gemeinsam experimentieren. Informationen gibt es unter www.technoseum.de, dort kann auch gleich gebucht werden. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten vorab eine Materialliste vom Museum: Die Workshops lassen sich mit Gegenständen bestreiten, die in jedem Haushalt ohne Weiteres zu finden sind. Für die Geburtstage wiederum verschickt das Museum an den Gastgeber ein Paket mit Materialtüten zur Weiterleitung an seine Freunde.

„Auch nach einer möglichen Wiederöffnung des Museums rechnen wir damit, dass wir Gruppenangebote vorerst nur eingeschränkt durchführen können“, so TECHNOSEUM-Direktor Prof. Dr. Hartwig Lüdtke. „Doch wir wollen den Familien etwas bieten und treffen damit einen Nerv. Unsere Online-Workshops wurden von Anfang an stark nachgefragt – der Bedarf nach gemeinsamen Erlebnissen, nun eben von zu Hause aus, ist offensichtlich groß.“ Auch digitale Angebote für Schulklassen werden derzeit getestet.

Immer mittwochs richtet das Museum von 16:00 bis 18:00 Uhr einen Workshop aus, an dem Kinder wahlweise alleine oder gemeinsam mit einem Erwachsenen teilnehmen können. Die Kurse richten sich in erster Linie an Mädchen und Jungen von 6 bis 11 Jahren. In den Fastnachtsferien zwischen dem 15. und 19. Februar werden die Kurse sogar täglich angeboten: An den närrischen Tagen werden dann gemeinsam etwa Narrenscheren aus Tetra-Paks, Fingerschnapper aus Kartonstreifen oder auch Alien-Figuren aus alten Handyteilen gefertigt.