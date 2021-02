Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 30.01.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Zeugenaufruf nach mögl. verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am späten Abend des 30.01.2021 gegen 23:10 Uhr konnte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Neustadt drei Fahrzeuge beobachten, die sich zunächst am Bahnhofsplatz trafen und anschließend die Landauer Straße befuhren. Die drei Fahrzeuge bogen mit überhöhter Geschwindigkeit in die Fußgängerzone (Hauptstraße) ab. Da der Anfangsverdacht eines illegalen Kraftfahrzeugrennens vorlag, wurde durch die Streifenwagenbesatzung die Verfolgung aufgenommen. Letztendlich konnte ein grauer BMW am Ende der Hauptstraße angehalten und kontrolliert werden. Die zwei weiteren beteiligten Fahrzeuge verließen die Örtlichkeit bisher unerkannt. Zeuginnen/Zeugen die Angaben zu den Fahrzeugen oder zu dem Verhalten der Fahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. unter der Telefonnummer 06321-8540 zu melden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):