Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 31.01.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Haßloch: Reh nach Unfall gestohlen

Haßloch (ots) – Wie die Polizei berichtet, kam es bereits am Donnerstag, 28.01.21, zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Holiday-Park-Straße mit einem Reh, welches hierbei getötet wurde. Der hiernach verständigte zuständige Jäger stellte allerdings beim Aufsuchen der Örtlichkeit fest, dass „Unbekannt“ das Reh bereits mitgenommen hatte. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Bergung und Inbesitznahme von Wildtieren nach Verkehrsunfällen ausschließlich dem zuständigen Jäger obliegt. Aus diesem Grund wurde auch durch die Haßlocher Polizei ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Der Vorfall dürfte sich in der Nacht des 28/29.01.21 an genannter Straße auf Höhe der alten Rennbahnstraße ereignet haben. Zeugen, welche dort verdächtige Beobachtungen, oder gar das Einladen des Rehes beobachtet haben, mögen sich bitte mit der Polizei unter der Tel. 06324/9330 in Verbindung setzen.

Haßloch: Wegen Schwächeanfall Verkehrsunfall verursacht

Haßloch (ots) – Am 30.01.2020 um ca. 12:40 Uhr erlitt eine 54-Jährige Frau aus Haßloch auf einem Parkplatz in der Schillerstraße beim Anfahren einen Schwächeanfall. Ausgelöst dadurch betätigte sie das Gaspedal. Mit ihrem Renault beschädigte sie daraufhin einen neben ihr geparkten weiteren Pkw, überwand eine Sickergrube und durchbrach schließlich einen Zaun eines benachbarten Marktes, wo sie zum Stehen kam. Die Unfallverursacherin blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Es entstand Sachschaden im Wert von insgesamt ca. 5.000 Euro. Es wurden keine Personen gefährdet. Die Verursacherin wurde durch ihren Ehemann abgeholt. Der Zaun konnte mit Eigenmitteln wieder aufgebaut werden.

Grünstadt: Einbruchsdiebstahl in mehrere Firmenfahrzeuge

Grünstadt (ots) – In der Nacht von Samstag, 30.01.2021, auf Sonntag, 31.01.2021, wurden durch bislang unbekannte Täter insgesamt 11 Firmenfahrzeuge von zwei Firmen im Grünstadter Industriegebiet aufgebrochen. Die Täter gelangten durch Einschlagen der Fahrzeugscheiben und Aufschneiden des Fahrzeugblechs ins Innere der Fahrzeuge. Aus den Fahrzeugen wurden u.a. mehrere Werkzeugkoffer der Marke HILTI entwendet. Auf den Videoaufzeichnungen einer Firma in der Ferdinand-Porsche-Straße konnte festgestellt werden, dass im Zeitraum zwischen 01:27 Uhr und 02:29 Uhr zwei männliche Täter neun Fahrzeuge dieser Firma aufgebrochen haben. Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Grünstadter Industriegebiet sowie der näheren Umgebung gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Grünstadt in Verbindung zu setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):