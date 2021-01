Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 30.01.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Bedrohung – Zeugenaufruf

Bad Dürkheim (ots) – Am 29.01.2021 um 17:33 Uhr kam es, vor der Post Filiale in der Kurgartenstraße in Bad Dürkheim, zu einer Streitigkeit wegen eines Parkplatzes. Der Fahrer eines BMWs sei dabei in bedrohlicher Weise auf den 46-jährigen Anzeigenerstatter aus Bad Dürkheim losgegangen. Der Vorgang wurde durch eine Zeugin beobachtet, jedoch vergaß man die Personalien auszutauschen. Diese Zeugin und mögliche weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Bad Dürkheim: Beleidigung auf fremdenfeindlicher Basis

Bad Dürkheim (ots) – Am 30.01.2021 um 13 Uhr befuhr ein unbekannter Mountainbike-Fahrer mit schnellem Tempo die Schillerstraße in Bad Dürkheim. Hier musste er auf Grund zweier Kinder abbremsen und habe die türkischstämmige Familie daraufhin mit fremdenfeindlichen Ausdrücken beleidigt. Der Mann sei ca. 40-50 Jahre alt gewesen und hätte ein auffälliges, komplett rotes Sportoutfit getragen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Callcenter Betrüger

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitag, 29. Januar wurden im Bereich Bad Dürkheim 13 sogenannte Callcenter Betrüge zur Anzeige gebracht. Hierbei handelte es sich überwiegend um den Enkeltrick, oder um falsche Polizeibeamte. Angerufen wurden auch hier wieder überwiegend älter Personen, welche einen Telefonbucheintrag mit Vornamen hatten.

Friedelsheim: Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Friedelsheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person kam es am Freitagmorgen im Bereich Friedelsheim. Hier missachtete ein 36-jähriger Opelfahrer die Vorfahrt des bevorrechtigten Leichtkraftradführers, welcher sich in einem Kreisverkehr befand. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam der 61- jährige Motorradfahrer zu Fall und verletzte sich leicht.

Freinsheim: Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Freinsheim (ots) – Am Freitagabend wurde in der Herxheimer Straße in Freinsheim ein Peugeot einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 36-jähriger Freinsheimer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und er das Fahrzeug unterschlagen hatte. Dafür hatte er jedoch alkoholische, sowie berauschende Mittel zu sich genommen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, das entwendete Fahrzeug wurde sichergestellt.

Haßloch: Geldbörse während Einkauf entwendet

Haßloch (ots) – Am Freitag, 29.01.2021, kam es in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 10:45 Uhr, in einem Discounter in der Schillerstraße zum Diebstahl einer Geldbörse. Opfer war eine 84-jährige Frau, die ihre Geldbörse in einer Handtasche mitführte, welche sie nach eigenen Angaben ständig bei sich trug. Dennoch gelang es dem/der Täter(in) die Tat von ihr unbemerkt auszuführen. Der entstandene Schaden dürfte ca. 100,- Euro betragen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Niederkirchen: Auto zerkratzt

Niederkirchen (ots) – Am Freitag, 29.01.2021, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr, zerkratzte ein unbekannter Täter offensichtlich mutwillig einen „Im Brühl“ geparkten PKW (BMW, schwarz) im linken Frontbereich. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 800,- Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):