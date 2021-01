Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 30.01.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Fahrt mit E-Scooter unter dem Einfluss von Drogen

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Straße Seilerbahn in Neustadt kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. am 29.01.2021 gegen 16:50 Uhr eine 31-jährige Frau, welche mit einem sog. E-Scooter die Straße befuhr. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die Frau aus Neustadt bei der Fahrt offensichtlich unter dem Einfluss mehrerer berauschender Mittel stand. Aufgrund der erlangten Hinweise wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt. Da der Drogenschnelltest die Vermutungen bestätigte, wurde der Frau eine Blutprobe entnommen. Die Fahrerin erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahren unter dem Einfluss berauschender Mitteln und eine Strafanzeige wegen dem Besitz und Erwerb von Betäubungsmitteln. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):