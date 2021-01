Drei Mal bei Rot über Ampel

Ludwigshafen (ots) – Bei gezielten Kontrollen der Polizeiinspektionen Ludwigshafen 2 am Donnerstag (28.01.2021) gingen insgesamt drei “Rotlichtsünder” der Polizei ins Netz. Die Polizei hatte insbesondere die Ampelanlagen an den Kreuzungen in der Carl-Bosch-Straße und Brunckstraße im Blick.

Bei drei PKW-Fahrern im Alter von 42 bis 47 Jahren zeigte die Ampel noch keine Sekunde rot an. Alle drei Männer zeigten sich einsichtig und gaben jeweils den Verstoß zu. Sie erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 90 EUR und einen Punkt.

“Da dann das Risiko eines Zusammenstoßes mit querendem Verkehr noch höher ist, sieht der Bußgeldkatalog bei einer bereits länger als 1 Sekunde andauernden Rotphase, ein Bußgeld von 200 EUR, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot vor”, ergänzt Polizeihauptkommissar Helmut Pfaff, bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zuständig für den Verkehrsbereich und Mitglied der städtischen Unfallkommission.

“Bei Zusammenstößen nach Missachtung des Rotlichts kommt es häufig zu schweren Verletzungen und hohen Sachschäden, da kaum noch gebremst werden kann und somit die Geschwindigkeiten unmittelbar vor dem Zusammenstoß höher sind als in anderen Unfallsituationen”, so Pfaff weiter.

“Wichtig ist, dass alle Verkehrsteilnehmer, also auch Radfahrer, Fußgänger und Nutzer von E-Scootern spätestens bei Rot anhalten müssen. Am besten wäre es schon bei Geld zu bremsen und nicht noch Gas zu geben, um vielleicht ein paar Sekunden zu sparen.”

Abgebogen und Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots) – Ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro verursachten am Donnerstag (28.01.2021) zwei Autofahrer. Ein 66-Jähriger bog gegen 15 Uhr von der Rohrlachstraße rechts in die Frankenthaler Straße ab, als gleichzeitig ein 34-Jähriger links in die Frankenthaler Straße abbog.

Beide Fahrzeuge kollidierten.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang erbringen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Geschwindigkeitskontrollen

Präsidialbereich (ots) Im Bereich der Polizeidirektion Ludwigshafen finden wie folgt Kontrollen statt:

Freitag 05.02.2021 im Bereich Speyer

Mittwoch 10.02.2021 im Bereich Ludwigshafen

Freitag 19.02.2021 im Bereich Maxdorf

Dienstag 23.02.2021 im Bereich Frankenthal

Im Bereich der Polizeidirektion Landau finden wie folgt Kontrollen statt:

Dienstag 02.02.2021 im Bereich Kandel-Höfen

Freitag 12.02.2021 im Bereich Eschbach

Mittwoch 17.02.2021 im Bereich Kandel-Höfen

Mittwoch 24.02.2021 im Bereich Eschbach

Landesweiter Kontrolltag der Corona Regeln – Bilanz

Präsidialbereich (ots) – Am Donnerstag 28.01.2021 fand ein landesweiter Kontrolltag zur Überwachung der derzeit gültigen Corona-Regeln statt. Durch die landesweiten Kontrollen sollte die Einhaltung der Corona-Regeln und deren wichtige Bedeutung zum Schutz der Mitmenschen in den öffentlichen Fokus gerückt werden.

Auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz fanden gestern in der Zeit von 07:00 Uhr bis 23:00 Uhr Kontrollen der zuständigen kommunalen Ordnungsbehörden und der Polizei statt. Teilweise wurden die Kontrollen gemeinsam durchgeführt. Schwerpunkte der gemeinsamen Aktion waren, neben der Kontrolle der landesweit gültigen Corona-Bekämpfungsverordnung (15. CoBeLVO), auch die Überwachung der ergänzend erlassenen Allgemeinverfügungen einzelner Kommunen, wie z.B. der nächtlichen Ausgangsbeschränkung in den Städten Ludwigshafen, Frankenthal, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis.

Insgesamt kontrollierten die Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz 542 Personen. Kontrollgrund war in den meisten Fällen, dass die Mund-Nasen-Bedeckung an den vorgeschriebenen Örtlichkeiten nicht oder nicht richtig getragen wurde. Insgesamt wurden 178 Verstöße polizeilich festgestellt, davon 118 Verstöße gegen die Maskenpflicht, 15 Verstöße gegen die Pflicht zum Tragen medizinischer Masken, 23 Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen, 9 Verstöße gegen das Abstandsgebot, 2 Verstöße gegen das Alkoholverbot und 9 Verstöße gegen die nächtliche Ausgangsbeschränkung und 2 sonstige Verstöße.

Der Großteil der Bürgerinnen und Bürger hielt sich jedoch an die derzeit gültigen Vorschriften und musste daher erst gar nicht kontrolliert werden.

Die Polizei freute sich über die positive Bilanz des Kontrolltages und appelliert an die Bürgerinnen

und Bürger sich weiter an die Corona-Regeln zu halten, um das Infektionsgeschehen deutlich

reduzieren zu können.