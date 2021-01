Mehrere technische Veränderungen führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis

Speyer (ots) – 28.01.2021, 22:00 Uhr – Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis leitete die Polizei am Donnerstag gegen 22:00 Uhr gegen einen 22-jährigen Golf-Fahrer aus Speyer ein.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Wormser Landstraße konnte festgestellt werden, dass an dem Fahrzeug Felgen eingebaut waren, für die der Betroffene keine Zulassungsbescheinigung vorzeigen konnte. Hinzu kamen veränderte Bremsscheiben, für die der Kontrollierte ebenfalls keine ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) vorzeigen konnte.

Sachbeschädigung an geparktem Pkw

Speyer (ots) – 28.01.2021, 15:25 Uhr – Kurz nachdem er an einem “Am Neuen Rheinhafen” geparkten Pkw einen Außenspiegel abgetreten hatte, konnte ein 32-jähriger aus Speyer von der Polizei gestellt werden. Zuvor war der Mann von einem Sicherheitsmitarbeiter einer dort ansässigen Firma bei der Tat beobachtet und bei der Polizei gemeldet werden.

Da der 32-jährige stark alkoholisiert und sehr unkooperativ war, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Speyer (ots) – 27.01.2021 zwischen 03-03:15 Uhr – Über eine offensichtlich unverschlossene Hintertür gelangten unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Einfamilienhaus im Birkenweg. Während die Bewohner schliefen, wurden ein Paar Earphones, Bargeld und diverse Spirituosen im Gesamtwert von circa 500 Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.deentgegen.

Versuchter Einbruch

Speyer (ots) – Unbekannte versuchten am Donnerstag 28.01.2021 zwischen 17.15-21.15 Uhr, in eine Wohnung in der Industriestraße in Speyer einzubrechen. Der/die Täter brach/en zunächst die Hauseingangstür auf und versuchten sich anschließend an einer Wohnungstür. Hier scheiterte das Vorhaben.

Durch den Einbruch den entstand ein Sachschaden in Höhe 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.