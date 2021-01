Karlsruhe – 60-Jähriger wird vor Haustür ausgeraubt: Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstagabend kam es auf der Karlsruher Kriegsstraße zu

einem Raub zum Nachteil eines 60-Jährigen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befand sich der Geschädigte gegen 19:20 Uhr vor

seinem Briefkasten an seiner Wohnanschrift als plötzlich ein bislang unbekannter

Mann von hinten in seine Jacke nach der Brieftasche griff. Als der 60-Jährige

darauf reagieren wollte, bedrohte ihn der Täter mit einem Messer. Anschließend

flüchtete der Räuber über den Treppenaufgang zur Fußgängerbrücke, die über die

Kriegsstraße hinweg in die Steinhäuserstraße führt. Nach einer kurzen Verfolgung

zu Fuß über die Brücke brach der 60-Jährige sein Vorhaben ab und kehrte um. Beim

Erreichen des Treppenabgangs tritt der Unbekannte erneut an den Geschädigten

heran und stößt diesen von hinten mehrere Treppenstufen herunter. In der Folge

stürzte der 60-Jährige zu Boden, woraufhin der Dieb erneut in die Jackentasche

griff und ein Apple iPhone 12 entwendete. Danach flüchtete der Täter auf die

Kriegsstraße und rannte Richtung Weinbrennerplatz davon.

Der Räuber kann durch den Geschädigten wie folgt beschrieben werden: Männlich,

ca. 175 – 180 cm groß, auffallend dünn, 16 – 18 Jahre alt, bekleidet mit

schwarzer Jacke mit einer sehr weit vorgezogenen Kapuze die eine weißen Rand

hatte.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Raub machen können, werden gebeten

sich mit dem Kriminaldauerdienst, unter der Telefonnummer 0721 6665555, in

Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – 40-Jähriger mit unzulässigem E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs

Karlsruhe (ots) – Die Fahrt mit einem nicht für den Straßenverkehr zugelassenen

E-Scooter könnte einen 40-jährigen Mann teuer zu stehen kommen, der am

Donnerstag gegen 13.55 Uhr auf dem Radweg des Ostrings unterwegs war.

Wie Beamte des Einsatzzuges Karlsruhe feststellten, fehlte an dem Fahrzeug das

Versicherungskennzeichen, weshalb sie den Mann an der Kreuzung Ostring/Durlacher

Allee kontrollierten.

Neben dem fehlenden Versicherungsschutz besaß der Fahrer auch keine dafür

erforderliche Fahrerlaubnis der Klasse B. Darüber hinaus besteht der Verdacht,

dass der 40-Jährige seinen mitgeführten und bereits ungültigen Personalausweis

verfälscht haben könnte.

Den aus Rheinland-Pfalz stammenden Mann erwarten nun Anzeigen wegen Fahrens ohne

Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Verdachts der

Urkundenfälschung.

Pfinztal – Nach einer Brandstiftung und Sachbeschädigungen an Forstfahrzeugen: Kriminalpolizei sucht weiterhin nach Zeugen.

Karlsruhe (ots) – Nachdem ein Unbekannter am Mittwoch ein Rückefahrzeug für den

Forstbetrieb vorsätzlich in Brand gesetzt hat und tags zuvor an zwei weiteren

Forstfahrzeugen schwere Sachschäden verursachte, bittet die Kriminalpolizei

Karlsruhe um Zeugenmeldungen.

Wie berichtet, ist am Mittwochmorgen gegen 08.00 Uhr ein sog. Rückefahrzeug im

Waldgebiet nahe der Ortschaft Pfinztal-Kleinsteinbach mit einem angerichteten

Schaden von geschätzten 250.000 Euro in Brand gesetzt worden. Bereits in der

Nacht zum Dienstag waren zwei weitere Spezialfahrzeuge für die Holzwirtschaft im

„Rittnertwald“ mit einem Schaden von 15.000 Euro betroffen.

Inzwischen geht die Kriminalpolizei von ein und denselben Täter aus. Mit großer

Wahrscheinlichkeit dürfte es sich um einen männlichen Täter handeln, der

möglicherweis zu Fuß oder mit einem Fahrrad unterwegs gewesen war.

Vor diesem Hintergrund bittet die Kriminalpolizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer in den vergangenen Tagen oder Wochen im Waldgebiet zwischen

Karlsruhe-Stupferich, Pfinztal-Söllingen, Pfinztal-Kleinsteinbach oder im

„Rittnertwald“ verdächtige Beobachtungen machen konnte oder verdächtige Personen

gesehen hat, wird gebeten, sich unter 0721/666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst

Karlsruhe in Verbindung setzen.

Karlsruhe – Fenster an Jugendhaus mutwillig zerstört

Karlsruhe (ots) – Ein Fenster des Jugendhauses der Katholischen Kirchengemeinde

in der Ellmendinger Straße in Durlach wurde durch bislang unbekannte Täter

beschädigt.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde mit einem vor dem Haus

abgestellten Abfalleimer eine Scheibe am Jugendhaus Lohn-Lissen eingeworfen. Es

wurde lediglich das Fenster eingeworfen, nach derzeitigem Stand der Ermittlungen

wird nicht von einem Einbruch ausgegangen.

Der entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 500 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Zwei Autos in Durlach aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Ein Navigationsgerät und ein Autoradio waren das Diebesgut bei

zwei Pkw-Aufbrüchen in der Durlacher Blotterstraße in der Nacht von Mittwoch auf

Donnerstag.

Ein Bislang unbekannter Täter brach an zwei in der Blotterstraße abgestellten

Fahrzeugen jeweils die Schlösser auf und stahlen einmal ein Navigationsgerät,

eine Brille und Bargeld, im anderen Fall ein Autoradio.

Der Diebstahlschaden bei dem Pkw mit dem Navigationsgerät,liegt bei ungefähr 800

Euro beim Diebstahl des Autoradios bei 300 Euro.

Das Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen.

Karlsruhe – „Haus des Jugendrechts Karlsruhe“ startet im Frühjahr

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Karlsruhe,

der Stadt Karlsruhe, der Staatsanwaltschaft Karlsruhe, des Landgerichts

Karlsruhe, sowie der Amtsgerichte Karlsruhe, Durlach und Ettlingen:

Im Frühjahr werden Polizeipräsidium, Stadt und Staatsanwaltschaft in Karlsruhe

ein „Haus des Jugendrechts“ eröffnen.

Im Haus des Jugendrechts werden Jugendsachbearbeiterinnen und

Jugendsachbearbeiter des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter

staatsanwaltschaftlicher Leitung sowie der sozialpädagogische Fachdienst

Jugendhilfe im Strafverfahren der Stadt Karlsruhe untergebracht sein und

zusammenarbeiten.

Die Projektarbeiten der Kooperationspartner für ein Haus des Jugendrechts in

Karlsruhe wurden auf Initiative des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter der

Leitung von Polizeipräsidentin Caren Denner im Jahr 2019 aufgenommen. Nachdem

das Land Baden-Württemberg im August 2020 den Mietvertrag für die zukünftigen

Räumlichkeiten in der Blücherstraße 20 unterschrieben hatte, begannen im

September die notwendigen Umbauarbeiten. Mit einer Inbetriebnahme ist im

Frühjahr 2021 zu rechnen.

Aufgrund der sehr guten Erfahrungen aus dem Betrieb der bereits bestehenden

Häuser des Jugendrechts in Baden-Württemberg und in anderen Bundesländern sollen

nun durch die Schaffung des Hauses des Jugendrechts auch in Karlsruhe ein noch

besser aufeinander abgestimmtes Jugendstrafverfahren und eine verbesserte

Präventionsarbeit ermöglicht werden. Ein zentrales Anliegen ist hierbei die

Optimierung der Verfahrensabläufe, um effektiver und schneller aber auch

individueller auf jugendliche Straftäter/-innen einwirken zu können, damit sie

im Idealfall künftig keine weiteren Straftaten mehr begehen.

Neben der Strafverfolgung werden pädagogische Angebote und präventive Arbeit im

Haus des Jugendrechts zusammengeführt, was dem im Jugendstrafverfahren vorrangig

verankerten Erziehungsgedanken entspricht. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit

soll in der fallbezogenen Prävention und der Zusammenarbeit mit anderen

Institutionen und Diensten, vor allem mit Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen

liegen.

Bisher gibt es in Baden-Württemberg sechs solcher Häuser an den Standorten

Stuttgart, Pforzheim, Mannheim, Heilbronn, Offenburg und Ulm.

Die Jugendsachbearbeitenden der Polizei im Haus des Jugendrechts Karlsruhe

werden im Stadt- und südlichen Landkreis Karlsruhe zuständig für bestimmte

Straftaten sein, die von Jugendlichen unter 18 Jahren verübt werden.

Darüber hinaus wird im Haus des Jugendrechts in Karlsruhe auch die Bearbeitung

von Delikten zentralisiert, die Heranwachsende im Alter von 18 – 20 Jahren

begangen haben, wenn diese als sogenannte Intensivtäter eingestuft sind und im

Stadtgebiet wohnen. Das Haus des Jugendrechts wird außerdem Ansprechpartner bei

der Bearbeitung und Koordinierung von Vermisstenfällen Minderjähriger im Stadt-

und südlichen Landkreis sein. Zum Start der Einrichtung werden 18 Polizeibeamte

aus Schutz- und Kriminalpolizei, acht Sozialarbeitende der Jugendhilfe und eine

Jugenddezernentin der Staatsanwaltschaft ihren Dienst in den neuen

Räumlichkeiten aufnehmen.

Grundlage für die übergreifende Zusammenarbeit in der Einrichtung ist eine

Kooperationsvereinbarung aller Projektpartner. Die offizielle Einweihung wird

allerdings erst nach Ende der strengen Corona-Beschränkungen stattfinden können.

Polizeipräsidentin Caren Denner: „Ich freue mich sehr, dass ich in Karlsruhe

alle tangierten Stellen für ein solches fachlich allseits anerkanntes und

lohnenswertes Vorhaben gewinnen konnte und dass uns die Realisierung binnen so

kurzer Zeit gelungen ist – zum Wohle der Jugend, aber auch der Allgemeinheit,

denn letztlich profitieren wir alle davon, wenn Straftaten von Minderjährigen

episodenhaft bleiben.“

Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup: „Unsere Erfahrungen aus der Jugendhilfe

belegen, dass unmittelbar einsetzende erzieherische Maßnahmen als Reaktion auf

strafrechtliches Fehlverhalten von jungen Menschen von großer Bedeutung sind.

Auch aus meiner eigenen Erfahrung als Arzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie

kann ich das bestätigen. Die entscheidende Grundlage für die Umsetzung des

Erziehungsgedankens im Jugendstrafrecht ist eine gelungene Kooperation aller

Verfahrensbeteiligten, dieser Prozess wird durch die Einrichtung des Hauses des

Jugendrechts Karlsruhe nachhaltig gefördert.“

Leitender Oberstaatsanwalt Gremmelmaier: „Ich freue mich sehr, dass wir mit dem

Haus des Jugendrechts in Karlsruhe einen aus meiner Sicht unverzichtbaren

Baustein der Strafverfolgung im Jugendstrafverfahren bekommen werden. Gerade bei

jugendlichen Straftätern ist es für die erzieherische Wirkung einer Sanktion von

zentraler Bedeutung, dass die Strafe auf dem Fuße folgt. Eine zeitnahe Reaktion

trägt maßgeblich dazu bei, dem Jugendlichen das begangene Unrecht deutlich vor

Augen zu führen, ein Umdenken bei ihm zu bewirken und so die Begehung weiterer

Straftaten zu verhindern. Die kurzen Wege im Haus des Jugendrechts zwischen den

beteiligten Behörden ermöglichen eine noch zeitigere Reaktion auf entsprechende

Straftaten. Das Haus des Jugendrechts dient daher nicht nur dem

Erziehungsgedanken, sondern auch der Prävention und dem Opferschutz.“

Landgerichtspräsident Müller: „Ein solches Haus bietet Polizei und Justiz, noch

mehr aber den Jugendlichen und Heranwachsenden eine große Chance: Kurze Wege und

starke Vernetzung ermöglichen es, Sanktionen oder pädagogische Interventionen

ohne Verzug zu verhängen und auf die Person des Jugendlichen bzw.

Heranwachsenden individuell zuzuschneiden. Gerade im Jugendstrafverfahren, bei

dem der Erziehungsgedanke im Vordergrund steht, ist es wichtig, dass zwischen

Tat und Konsequenz nicht Wochen oder Monate liegen und die Reaktion nicht

schematisch erfolgt. Nur dann wird für junge Täter erlebbar, dass sie für

eigenes Tun einstehen müssen – und im Idealfall kann ihnen Unterstützung

vermittelt werden, um künftig straffrei zu bleiben.“

Amtsgerichtspräsident Ohlinger: „Wir begrüßen die Einrichtung des Hauses des

Jugendrechts in Karlsruhe sehr. Das koordinierte Vorgehen wird die Durchführung

der Jugendstrafverfahren ganz im Sinne des Jugendstrafrechts beschleunigen.

Zudem sind die flankierenden pädagogischen Angebote wichtige Bausteine zur

Prävention der Jugendkriminalität.“

Weingarten – 6-jähriger Junge nach Kollision mit Pkw schwer verletzt – Autofahrer fuhr weiter – Polizei sucht Zeugen

Weingarten (ots) – Am Donnerstagabend gegen 17.45 Uhr kam es in Weingarten zu

einer Kollision zwischen einem Pkw und einem 6-jährigen Jungen. Nach

Zeugenangaben fuhr ein vermutlich weißer Pkw die B 3 von Weingarten in Richtung

Karlsruhe. Am Ortsausgang von Weingarten überquerte der Junge in Begleitung von

anderen Kindern die Fahrbahn vom Mauertalweg kommend in Richtung eines

Einkaufsmarktes, ohne offensichtlich auf den Verkehr zu achten. Hierbei kam es

zur Kollision mit dem bislang unbekannten Pkw, welcher ohne anzuhalten

weiterfuhr. Der 6-jährige Junge wurde schwer am Bein verletzt und von

hinzukommenden Ersthelfern versorgt. Im Anschluss musste er zu stationären

Behandlung in die Kinderklinik eingeliefert werden. Die Polizei sucht nun

Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang und zum beteiligten flüchtigen Pkw

machen können. Es soll sich laut Zeugen um einen weißen Pkw handeln, welcher

sich am Ende einer Fahrzeugkolonne befunden hat. Zeugen werden gebeten, sich bei

der Verkehrsunfallaufnahme des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter Tel.

0721-944840 zu melden.

Karlsruhe – Chemnitz – Gestohlener BMW führte zu größerem Fahndungseinsatz

Karlsruhe – Chemnitz (ots) – In Karlsruhe entwendeter BMW führt zu größerem

Polizeieinsatz in Sachsen. Aufgrund des örtlichen Bezugs zu Karlsruhe wird eine

Pressemeldung der Polizei Chemnitz bekannt gegeben.

Zeit: 28.01.2021, 08.45 Uhr bis 12.45 Uhr Ort: Striegistal, OT Naundorf und

Waldheim

Aufgrund eines in Karlsruhe (Baden-Württemberg) gestohlenen und letztlich in

einem Waldheimer Waldstück aufgefundenen BMW X5 kam es heute zu weitreichenden

Fahndungsmaßnahmen. Im Ergebnis dessen konnten der mutmaßliche Autodieb (40,

litauischer Staatsbürger) sowie ein mutmaßlicher Komplize (49, ukrainischer

Staatsbürger) in Waldheim vorläufig festgenommen werden.

Was war geschehen? In der Nacht zum heutigen Donnerstag wurde der BMW X5 in

Karlsruhe gestohlen. Zivilen Einsatzkräften der Gemeinsamen Fahndungsgruppe

Chemnitz (kurz GFG; Zusammenschluss aus Bundespolizeiinspektion Chemnitz und

Polizeidirektion Chemnitz) fiel der SUV morgens auf der Bundesautobahn 4 in

Richtung Dresden fahrend auf. Die Polizisten folgten dem BMW, der an der

Anschlussstelle Hainichen die Autobahn verließ und weiter über die Bundesstraße

169 Richtung Döbeln fuhr. An einem Abzweig verließ der BMW auch die Bundesstraße

und fuhr gegen 08.45 Uhr auf den Parkplatz eines Privatgrundstückes im

Striegistaler Ortsteil Naundorf. Dort wollte der BMW-Fahrer offenbar einen

Kia-Fahrer treffen, der bereits gewartet hatte. Als der BMW-Fahrer die

Zivilbeamten bemerkte, setzte er mit dem BMW zurück und rammte das

Einsatzfahrzeug (Sachschaden: ca. 2 500 Euro). Um die weitere Flucht zu

verhindern, schoss einer der Zivilfahnder auf einen Hinterreifen des BMW, doch

trotz zweier Treffer konnte der SUV flüchten. Die Polizisten verständigten

weitere Einsatzkräfte und nahmen auf dem Parkplatz den Kia-Fahrer (49)

widerstandslos fest. Gegen 09.30 Uhr fanden Beamte der GFG Dresden den

beschädigten, aber verlassen X5 in einem Waldheimer Waldstück abseits der

Unteren Talstraße. Daraufhin wurde intensiv auch mit Hilfe eines

Polizeihubschraubers und einem Fährtensuchhund nach dem BMW-Fahrer im Umkreis

gesucht. Auch durch Hinweise von Passanten verdichtete sich die Erkenntnislage,

dass der Flüchtige sich im Bereich des Waldheimer Bahnhofs aufgehalten hatte.

Zunächst konnte nicht ausgeschlossen werden, dass ihm mit einem Zug die Flucht

Richtung Chemnitz gelungen war. Doch gegen 12.45 Uhr konnten Beamte der

Bundespolizei und der GFG Dresden den gesuchten Mann im Bereich des Waldheimer

Bahnhofs ergreifen. Offenbar im Bewusstsein, den verfolgenden Polizisten und

einigen Waldheimern aufgefallen zu sein, hatte er sich zwischenzeitlich in einem

Geschäft komplett neu eingekleidet. Der mutmaßliche BMW-Dieb sowie sein

mutmaßlicher Komplize befinden sich nunmehr in einer Polizeidienststelle. Sowohl

der gestohlene SUV (unfallbedingte Sachschaden noch unbekannt) als auch der Kia

werden zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern an. Auch hinsichtlich der Schussabgabe eines beteiligten

Polizisten im Striegistaler Ortsteil Naundorf laufen entsprechende Prüfungen.

Die Polizeidirektion Chemnitz wird am morgigen Tag nachberichten.

Karlsruhe – Radfahrer verletzt sich schwer bei Sturz

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein 52 Jahre alter Radfahrer zu

als er am Donnerstagnachmittag mit seinem Fahrrad auf der Durlacher Allee, Höhe

Weinweg zu Fall kam.

Gegen 15.20 Uhr fuhr der Radler auf der Durlacher Allee stadtauswärts.

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers beim Fahrstreifenwechsel verliert er die

Kontrolle über sein Trekkingrad und stürzte. Hierbei zog der Mann sich

mittelschwere Verletzungen zu und wurde durch den alarmierten Rettungsdienst in

eine nahegelegene Klinik gebracht.

Rheinstetten – Im Kreuzungsbereich zusammengestoßen

Karlsruhe (ots) – Drei Leichtverletze und ein Sachschaden von geschätzten 20.000

Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag auf der

Bundesstraße 36. Ein 51-Jähriger war gegen 13.35 Uhr mit seinem Pkw auf der

Bundesstraße 36 von Rastatt kommend in Richtung Karlsruhe unterwegs. An der

Einmündung zur Landesstraße 566 fuhr er trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich

ein. Hier stieß er mit dem Pkw einer 64-Jährigen zusammen, die bei Grünlicht von

der Landesstraße 566 auf die B 36 fuhr. Durch die Kollision wurde der Pkw des

Verursachers nach links abgewiesen und prallte gegen einen Lichtmast der

abknickte und auf die Gegenfahrbahn fiel. Ein in Richtung Rastatt fahrender

Pkw-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr über den Ampelmasten.

Hierbei wurde das Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher, seine Beifahrerin

sowie die 64-Jährige wurden leicht verletzt.

Von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Rheinstetten wurde der Lichtmast

abgetrennt und die Stromleitungen gesichert. Beide Fahrzeuge mussten

abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn

gereinigt werden.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – (KA) Karlsruhe – 19-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird am Freitagnachmittag ein

19-jähriger Deutscher dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt.

Dem Beschuldigten wird unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht

geringer Menge vorgeworfen. Der 19-Jährige sollte am Donnerstagnachmittag auf

der Knielinger Brücke durch Polizeibeamte in Zivil kontrolliert werden, da er

einen Joint rauchte. Nach einem kurzen Fluchtversuch konnten die Beamten den

Beschuldigten vorläufig festnehmen. Er führte bereits verkaufsfertig in

Portionstütchen verpackt insgesamt ca. 30 Gramm Marihuana mit sich. Bei einer

anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten Polizeibeamte weitere ca. 600 Gramm

Marihuana sowie mutmaßlich aus Betäubungsmittelgeschäften stammendes Bargeld

sicher.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – (KA) Karlsruhe – 27-Jähriger in Untersuchungshaft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Donnerstag ein 27-jähriger

Deutscher dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der

Haftbefehl erließ.

Dem Beschuldigten wird bewaffnetes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht

geringer Menge vorgeworfen. Im Rahmen der Vollstreckung zweier

Vorführungsbefehle wurde der Beschuldigte am Mittwochabend in einer Wohnung in

der Karlsruher Oststadt angetroffen. Vor Ort nahmen die Beamten einen deutlichen

Cannabisgeruch wahr. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die

Beamten unter anderem ca. 90 Gramm Amphetamingemisch, ca. 30 Gramm Haschisch und

ca. 15 Gramm Marihuana sowie eine Gasdruckpistole mitsamt Stahlkugel-Munition.

Der Beschuldigte wurde daraufhin vorläufig festgenommen und die Beweismittel

sichergestellt.

Ubstadt-Weiher – Alkoholisierter 23-Jähriger mit Pkw unterwegs

Karlsruhe (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag konnte die Polizei

einen alkoholisierten Pkw-Fahrer aus dem Verkehr ziehen.

Gegen 00:20 Uhr war der 23 Jahre alte Pkw-Fahrer auf der Landstraße 554 zwischen

Ubstadt und Unteröwisheim unterwegs. Beamte des Polizeireviers Bad Schönborn

unterzogen den 23-Jährigen einer Verkehrskontrolle. Ein bei ihm durchgeführter

Test ergab einen Atemalkoholwert von über 1,3 Promille. Daher wurde er für eine

Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht.

Karlsruhe – Pkw in der Grenzstraße aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Zwischen Mittwochabend gegen 17:15 Uhr und Donnerstagmorgen

gegen 07:20 Uhr brachen bislang Unbekannte einen Pkw in Durlach auf.

Nach derzeitigen Kenntnissen entwendeten die Einbrecher auf einem Parkplatz in

der Grenzstraße Ecke Brühlstraße Montagewerkzeug und Sanitärtechnik aus einem

Pkw. Hierzu brachen sie zwei Türen des verschlossenen Fahrzeugs gewaltsam auf.

Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 500 Euro.

Stadt- und Landkreis Karlsruhe – Häufig wieder Anlagebetrüger am Telefon, per E-Mail und über Internet aktiv – Vorsicht bei vermeintlich hochrentablen Anlagegeschäften!

Karlsruhe (ots) – Vermeintlichen Anlagevermittlern gelingt es seit einigen

Wochen wieder vermehrt, mit dem Versprechen auf traumhafte und sichere Gewinne

an das Geld von Anlegern zu kommen. Das angelegte Geld ist dann weg!

Die erste Kontaktaufnahme erfolgt in solchen Fällen meist unaufgefordert per

Telefon, über E-Mail oder im Internet. Zumeist arbeiten die Betrüger aus dem

Ausland mit falschen Rufnummern und geben beispielsweise vor, nur für kurze Zeit

einem exklusiven Anlegerkreis Aktien oder Anlagen in Krypto-Währungen mit einem

hohen Rabatt anbieten zu können. Aber auch über massenhaft versandte E-Mails

oder durch Inserate im Internet wird geworben. In diesem Zusammenhang werden

gerne auch die Namen von prominenten Personen des öffentlichen Lebens mit

angeführt, die mit derselben Anlagemöglichkeit bereits Millionen Euro verdient

hätten. Wenige Tage oder Wochen später würde man die Geldeinlage zu einem

garantierten höheren Festpreis, also mit außergewöhnlich hoher Rendite, wieder

zurücknehmen.

Mit solchen Lockangeboten werden die Opfer zu Geldüberweisungen ins Ausland

verleitet. Die Betrüger lassen den Anlegern daraufhin gefälschte Anlage- und

Renditebestätigungen per E-Mail oder Fax zukommen. Auch der anschließende

Kontakt erfolgt ausschließlich übers Telefon, per E-Mail oder Fax.

Zur Untermauerung richten professionell und häufig über sogenannte Call-Center

agierende Betrüger oft aufwändige Webseiten im Internet ein, die Seriosität

vermitteln sollen. Hier können sich die Opfer einloggen. Auf vermeintlich ihren

eigenen Konten würden sie die Finanzanlage bei vorgegaukelten, stetig steigenden

Gewinnen überwachen können. Nachdem die Anleger aufgrund von vorgetäuschten

Renditebestätigungen bei zunächst niedrigen Einlagen Vertrauen geschöpft haben,

werden in der Regel mutig auch größere Beträge angelegt.

Die Betrüger überzeugen oder drängen gar die Opfer in der Folge zu immer

weiteren Einzahlungen. Vorgeschoben werden plötzlich eingetretene Probleme, etwa

der Entrichtung von Steuern im Ausland oder unerwartet entstandene Notarkosten,

die nur durch weitere Nachzahlungen auszuräumen seien. Das einbezahlte Geld ist

in der Regel endgültig verloren und die Finanzanlagen existieren in Wirklichkeit

nicht.

Bereits in vielen Fällen haben auf diese Art und Weise Geschädigte im Großraum

von Karlsruhe ihre kompletten Geldeinlagen, nicht selten im sechsstelligen

Eurobereich, aber auch schon in Millionenhöhe verloren.

Die Geldbeträge sind üblicherweise auch nicht mehr auffindbar und Täter werden

aufgrund ihrer geschickten Verschleierungen ins Ausland nur selten ermittelt.

Daher appellieren die Betrugsermittler der Kripo:

Besonderer Argwohn ist geboten bei telefonischen, vermeintlich

hochlukrativen Angeboten, die auch per Mail oder Fax versandt werden.

hochlukrativen Angeboten, die auch per Mail oder Fax versandt werden. Grundsätzlich hat in solchen Belangen jeder Anrufer, der eine

Geldüberweisung oder auch nur persönliche Daten verlangt, einen

unseriösen oder strafbaren Hintergrund! Genauso verhält es sich mit

E-Mails, die unaufgefordert verschickt werden und das „schnelle Geld“

versprechen. In gleichem Maße gilt dies natürlich auch für

entsprechende Inserate im Internet.

Geldüberweisung oder auch nur persönliche Daten verlangt, einen unseriösen oder strafbaren Hintergrund! Genauso verhält es sich mit E-Mails, die unaufgefordert verschickt werden und das „schnelle Geld“ versprechen. In gleichem Maße gilt dies natürlich auch für entsprechende Inserate im Internet. Besonderes Misstrauen sollte man bei Geldanlagen oder

Überweisungen walten lassen, vor allem, wenn diese ins Ausland gehen

sollen.

Überweisungen walten lassen, vor allem, wenn diese ins Ausland gehen sollen. Im Zweifel kann, bevor Geldbeträge bezahlt oder überwiesen

werden, ein Anruf beim Betrugsdezernat der Kriminalpolizei Karlsruhe

unter 0721 666-5301 einen drohenden finanziellen Schaden verhindern.

Bad Schönborn – Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Karlsruhe (ots) – Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Nacht zum Donnerstag

bittet das Polizeirevier Bad Schönborn um Hinweise zu einem geflüchteten

Unfallverursacher.

Wie die bisherigen Feststellungen ergeben haben, parkte die Geschädigte ihren

Mercedes gegen 18:00 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand im

Schießmauerweg. Als sie am Donnerstagmorgen gegen 08:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug

zurückkehrt, stellte sie einen nicht unerheblichen Schaden an der linken

Fahrzeugseite fest.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher setzte indessen seine Fahrt fort,

obwohl er am Pkw seines Kontrahenten einen Schaden von rund 2.000 Euro

verursacht hat. Bislang liegt von dem Verursacherfahrzeug keine nähere

Beschreibung vor.

Hinweise zu dem Pkw oder dessen Fahrzeuglenker/-lenkerin nimmt das zuständige

Polizeirevier Bad Schönborn unter der Telefonnummer 07253/ 80260 entgegen.

Bretten – Ein Leichtverletzter nach Auffahrunfall

Karlsruhe (ots) – Ein Leichtverletzter sowie ein Sachschaden von rund 6.500 Euro

sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend in Bretten

ereignete.

Gegen 19:15 Uhr fuhr der 44-Jahre alte Unfallverursacher auf der Alexanderstraße

in Richtung eines Schnellrestaurants. Beim Ausschauhalten einer Parkmöglichkeit

übersah er den vor ihm stehenden Audi zu spät und fuhr auf diesen auf. Durch den

Zusammenstoß wurde der 34-jährige Audi-Fahrer leicht verletzt.