Mannheim: Polizeibeamte tätlich angegriffen und Widerstand gegen deren Maßnahmen geleistet – 32-jähriger Tatverdächtiger in Haft

Mannheim (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde Haftbefehl gegen einen

32-jährigen Wohnsitzlosen aus Polen erlassen. Der Mann steht im dringenden

Verdacht, am Donnerstagnachmittag einen Polizeibeamten tätlich angegriffen und

Widerstand gegenüber Polizeibeamten geleistet zu haben.

Der Tatverdächtige soll sich geweigert haben, auf Anweisung des

Sicherheitspersonals das Parkhaus im Quadrat N 1 zu verlassen. Auch einen

Platzverweis durch hinzugerufene Polizeibeamte habe er nicht befolgt, sodass er

unter Anwendung von Zwang aus der Parkgarage geführt werden musste. Eine

Personalienfeststellung durch die Polizeibeamten verweigerte der 32-Jährige,

sodass er zum Polizeirevier Mannheim-Innenstadt gebracht werden sollte.

Hiergegen leistete er Widerstand, indem er sich gegen die Griffe der Polizisten

sperrte und sich loszureißen versuchte. Schließlich gelang es den Beamten dem

Tatverdächtigen Handschließen anzulegen. Als ihm einer der Beamten für den

Transport eine Mund-Nasen-Bedeckung anlegen wollte, versuchte er erfolglos,

diesen in die Hand zu beißen.

Der Tatverdächtige wurde am Freitagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Mannheim dem Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt,

der Haftbefehl wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf

Vollstreckungsbeamte sowie Widerstands gegen diese erließ.

Anschließend wurde der 32-jährige Mann in eine Justizvollzugsanstalt

eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des

Polizeireviers Mannheim-Innenstadt dauern an.

Mannheim-Käfertal: Mit Luftdruckwaffe auf Passantin geschossen – Zeugen gesucht

Mannheim-Käfertal (ots) – Am Donnerstagabend wurde im Stadtteil Käfertal mit

einer Luftdruckpistole auf eine 47-jährige Passantin geschossen. Die Frau war

gegen 19.30 Uhr zu Fuß in der Waldstraße unterwegs, als sie plötzlich einen

stechenden Schmerz am Oberschenkel verspürte. Beim Umsehen bemerkte sie auf dem

Balkon eines nahegelegenen Anwesens vier Personen, die sich offenbar darüber

lustig machten. Die Geschädigte verständigte ihren Ehemann, der vor Ort kam und

die vier Personen, die sich zwischenzeitlich auf die Straße begeben hatten, zur

Rede stellte. Dabei ergriffen zwei Personen sogleich die Flucht.

Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten schließlich drei der Personen im

Alter zwischen 14 und 17 Jahren angetroffen werden. Die vierte Person ist

weiterhin flüchtig, konnte aber zwischenzeitlich namhaft gemacht werden.

Bei der Durchsuchung des Zimmers eines der Jugendlichen in der elterlichen

Wohnung konnte die Verpackung einer Luftdruckwaffe sowie dazugehörige Munition

aufgefunden werden. Die Waffe selbst wurde jedoch nicht gefunden.

Im Zusammenhang mit diesem Vorfall kam es noch zu einer gegenseitigen

Körperverletzung zwischen dem 21-jährigen Sohn der Geschädigten und einem der

Jugendlichen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Haus des Jugendrechts beim

Polizeipräsidium Mannheim geführt. Gegenstand der Ermittlungen ist insbesondere,

durch wen der Schuss auf die 47-Jährige abgegeben wurde. Zeugen, die den Vorfall

beobachtet haben und diesbezüglich sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg,

Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Gaststätte – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch

auf Donnerstag in eine Gaststätte in der Mannheimer Innenstadt ein. Die

Einbrecher brachen zunächst die Eingangstür des Anwesens am Luisenring auf und

drangen so ins Gebäude ein. Hier versuchten Täter ein über dem Hintereingang des

Restaurants angebrachtes Fernsehgerät zu entwendet. Beim Herausheben aus der

Halterung ging das Gerät zu Bruch, weshalb die Täter es auf der Treppe im

Hausflur zurückließen. Anschließend entwendeten sie aus der Garage des Anwesens

ein Handy-Ladekabel und eine Powerbank und traten danach die Flucht in

unbekannte Richtung an.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.:

0621/1258-0 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Rollerfahrerin bei Unfall verletzt – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am Donnerstag gegen 19:00 Uhr kam es in der Mittelstraße zu

einem Unfall, bei dem die Unfallverursacherin geflüchtet sein soll. Die bislang

noch unbekannte Fahrerin eines weißen Autos soll von der Pestalozzistraße links

in die Mittelstraße abgebogen sein und hierbei die Vorfahrt einer 54-jährigen

Rollerfahrerin missachtet haben, welche auf der Mittelstraße in Richtung

Ludwig-Jolly-Straße unterwegs war. Die 54-jährige Frau konnte durch eine

Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Sie stürzte jedoch und musste

schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus

gebracht werden. Die Unfallverursacherin flüchtete unerkannt. Zeugen, die den

Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Unfallverursacherin geben können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4270 bei dem

Verkehrsdienst Mannheim oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Mannheim-Neckarau: Zusammenstoß nach Vorfahrtsverletzung

Mannheim-Neckarau (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte am Mittwochvormittag

ein 74-jähriger Autofahrer im Stadtteil Neckarau. Der Mann war gegen 10.30 Uhr

mit seinem Fiat auf der Franz-Grashof-Straße von der Floßwörthstraße kommend in

Richtung Wendehammer unterwegs. An der Abzweigung der Straße fuhr er geradeaus

weiter und nahm einem von rechts kommenden BMW-Fahrer die Vorfahrt und stieß mit

ihm zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

Verletzt wurde niemand, beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.