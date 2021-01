Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Außenspiegel an geparktem VW beschädigt und geflüchtet – weitere Zeugen gesucht

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstag gegen 18.45 Uhr Streifte ein

bislang unbekannter Autofahrer einen in der Hauptstraße geparkten VW, wodurch

der Außenspiegel zerstört wurde. Der unbekannte Fahrer verlangsamte kurz seine

Fahrt, fuhr dann aber weiter und bog nach links in die Leopoldstraße ein. Nach

Angaben von Zeugen soll es sich bei dem Auto um einen silberfarbenen Smart mit

HD-Kennzeichen gehandelt haben. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4111 bei der Verkehrspolizei

in Heidelberg zu melden.

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt an Einmündung nicht beachtet – Gesamtsachschaden ca. 15.000 Euro

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag um

13.45 Uhr an der Einmündung Jahn-/Dürerstraße entstand ein Sachschaden in Höhe

von ca. 15.000 Euro, beide Beteiligte blieben unverletzt. Ein 37-jähriger Fahrer

eines Sprinters befuhr die Jahnstraße und missachtete an der Einmündung

Dürerstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden 29-jährigen Fiat-Fahrers.

Durch den Aufprall wurde der Sprinter nach links abgewiesen und fuhr gegen einen

Baum, der dadurch umstürzte. Durch Mitarbeiter der Gemeinde wurde der Baum

entfernt.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Firma – aus Werkstatt mehrere Arbeitsmaschinen entwendet – Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag

(27./28.01.2021) wurde in eine Firma in der Daimlerstraße eingebrochen. Nach den

bisherigen Erkenntnissen wurde die Tür eines Rolltores auf der Rückseite des

Gebäudes aufgebrochen. Aus dem Lager wurden aus zwei Schränken mehrere

Arbeitsmaschinen gestohlen. Die Höhe des entstandenen Sach- und

Diebstahlsschaden steht bislang noch nicht genau fest. Zeugen, die im genannten

Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter

Telefon 06201/10030 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Hirschberg an der Bergstraße: Unter Drogeneinfluss versucht Fahrzeugkontrolle zu entziehen

Hirschberg a.d. Bergstraße (ots) – Am Donnerstag gegen 22:00 Uhr wollte eine

Streife des Polizeireviers Weinheim in der Hüttenfelder Straße in Hemsbach einen

24-jährigen Fahrer eines VWs kontrollieren. Als er die Beamten wahrnahm gab er

plötzlich Gas und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Er fuhr mit

überhöhter Geschwindigkeit auf die A5 in Richtung Weinheim, wo er weiterhin

nicht auf das Anhaltesignal sowie Lautsprecherdurchsagen reagierte. Erst nachdem

er im Zuge der Verfolgungsfahrt die Autobahn wieder verlassen hatte, gelang es

den Fahrer in Hirschberg im Rott auf dem Mitfahrerparkplatz zu stoppen. Der

zunehmend aggressive 24-Jährige zeigte deutliche Anzeichen, die auf die

Beeinflussung von Betäubungsmitteln hinwiesen, weshalb er zur Entnahme einer

Blutprobe zum Polizeirevier Weinheim verbracht wurde. Der Führerschein sowie der

Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Nachdem die Maßnahmen beendet waren,

konnte der junge Mann wieder gehen.

Dielheim/BAB 6: Unfall zwischen zwei Kleintransportern – Eine Person schwer verletzt

Dielheim/BAB 6 (ots) – Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Kleintransportern

am Donnerstagvormittag auf der A 6 bei Dielheim wurde eine 21-jährige Frau

schwer verletzt. Die Frau war kurz nach 11 Uhr mit ihrem Citroen-Kleinbus auf

mittleren Fahrspur der A 6 in Richtung Mannheim unterwegs. Zwischen den

Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg verlor sie, nach derzeitigem

Erkenntnisstand aufgrund Aquaplanings, die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr

einem voranfahrenden Sprinter hinten auf. Hierdurch kamen beide Fahrzeuge ins

Schleudern und prallten in die Mittelleitplanken, wo der Sprinter schließlich

entgegen seiner ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen kam. Die 21-jährige

Fahrerin des Citroën erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde zur Behandlung

in ein Krankenhaus eingeliefert. Die zwei Insassen des Sprinters blieben

unverletzt. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie

abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten waren der linke und mittlere

Fahrstreifen bis ca. 13 Uhr gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von rund zwei

Kilometern Länge.

Sinsheim-Reihen/Rhein-Neckar-Kreis: Sattelauflieger löst sich von Zugmaschine und prallte gegen Lastzug – Sachschaden ca. 100.000 Euro

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Unfall am Mittwoch um 7.20 Uhr in

der Straße Oberer Renngrund entstand Sachschaden von ca. 120.000 Euro, verletzt

wurde niemand. Der 58-jährige Fahrer war mit dem Sattelzug in Richtung L 592

unterwegs, als sich während der Fahrt der Auflieger löste und gegen einen

geparkten Lastzug stieß. Der in der Fahrerkabine sitzende 56-jährige Fahrer in

dem Lastzug kam mit dem Schrecken davon. Der Lastzug war so stark beschädigt,

dass er nicht mehr fahrbereit war.

Reilingen / Rhein-Neckar-Kreis: Raub auf Postfiliale – Polizei fahndet mit 29 Streifenfahrzeuge nach den flüchtigen Tätern – Zeugen gesucht

Reilingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Raub auf eine Postfiliale am

Donnerstagabend in der Hauptstraße erbeuteten zwei unbekannte Täter Bargeld im

fünfstelligen Bereich.

Gegen 18.50 Uhr betraten die zwei unbekannten männlichen Personen den Innenraum

des bereits geschlossenen Ladengeschäftes, indem sie die Glasscheibe der

hinteren Eingangstüre mit einer Axt einschlugen. Durch das laute Geräusch wurde

die Inhaberin, die im Kassenbereich mit der Abrechnung der Tageseinahmen

beschäftigt war, auf die Eindringlinge aufmerksam. Aus dem offenstehenden Tresor

entnahmen die Täter mehrere Geldbündel und Geldkassetten, die sie in einer

mitgebrachten Tasche verstauten. Anschließend flüchteten sie wieder durch den

Hintereingang nach draußen. Beim derzeitigen Kenntnisstand waren sie über ein

rückwärtiges Nachbargrundstück zu der Rückseite der Postfiliale gelangt. Um sich

nicht in Gefahr zu bringen, hatte es die 55-jährige Filial-Inhaberin

unterlassen, einzugreifen. Sie blieb unverletzt und verständigte unverzüglich

den Notruf. Es kam zu keinem Körperkontakt zwischen ihr und den beiden Tätern.

Der Unbekannte, der die Axt mit sich führte, war ca. 180 cm groß, von kräftiger

Gestalt, ca. 30 bis 40 Jahre. Er sprach gebrochen Deutsch mit osteuropäischem

Akzent. Der zweite Unbekannte war ca. 175 cm groß, von schlanker Gestalt, ca. 25

bis 30 Jahre alt, hatte eine helle Augenfarbe. Er sprach während der

Tatausführung nicht. Beide Täter waren jeweils mit einem schwarzen

Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift, einer schwarzen Sporthose und schwarzen

Sportschuhen bekleidet Außerdem trugen sie schwarze Handschuhe und einen dunklen

Schal, der ihnen als Maskierung diente.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Unbekannten blieb ohne Erfolg.

Das Kriminalkommissariat Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

hat in Zusammenarbeit mit der Zentralen Kriminaltechnik die Ermittlungen nach

den beiden unbekannten Räubern aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise

zu den unbekannten Tätern bzw. zu dem Tathergang geben können, werden gebeten,

sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum von Sonntag, den 17.01., bis

Sonntag, den 24.01., beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich

beim Ein- oder Ausparken ein Fahrzeug, das in der Bodelschwinghstraße im Bereich

des Klinikums abgestellt war, und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Der graue VW Golf wurde im Bereich des vorderen rechten Kotflügels stark

zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer geben können,

werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, zu

melden.

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss von der Straße abgekommen – Totalschaden

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Unter Alkohol- und Drogeneinfluss kam eine

30-jährige Autofahrerin am Donnerstag gegen 22.45 Uhr auf der B 39 zwischen

Altlußheim und der Rheinbrücke nach links von der Straße ab, prallte in die

Leitplanken und schleuderte anschließend in einen Straßengraben. Bei der

Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch bemerkt, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert

von über 0,5 Promille, zudem ergaben sich Anzeichen auf den Genuss von Kokain.

An dem Auto entstand Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Auf dem

Polizeirevier entnahm ein Arzt eine Blutprobe, der Führerschein wurde in

Verwahrung genommen.