Junge Männer beleidigt und angegriffen, Flörsheim am Main, Christian-Georg-Schütz-Park, Donnerstag, 28.01.2021, 20:23 Uhr

(jn)Zwei 18-Jährige aus Flörsheim sind am Donnerstagabend im Christian-Georg-Schütz-Park von zwei Männern zunächst verbal und dann auch körperlich attackiert worden. Den Angaben der Geschädigten zufolge, gingen die beiden um 20:23 Uhr von den Kolonnaden in die Flörsheimer Parkanlage, als sie im Bereich der dortigen Toilettenhäuschen von den Unbekannten angegangen wurden. Mit leichteren Verletzungen flüchteten die zwei Heranwachsenden und alarmierten im Anschluss die Polizei. Diese konnte im Tatortbereich keine Personen mehr antreffen. Bei den Tätern soll es sich um zwei osteuropäische Männer im Alter zwischen 30 und 40 Jahren handeln, wobei einer eine Glatze und einen Drei-Tage-Bart hatte. Beide seien zudem alkoholisiert gewesen.

Da die zwei Geschädigten auch rassistisch beleidigt wurden, hat die Kriminalpolizei in Hofheim die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sowie Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.

Einbrecher in Wiesbaden zweimal aktiv, Mainz-Kostheim, Hinter dem Gotthelf, Donnerstag, 28.01.2021, 16:30 – 19:50 Uhr, Wiesbaden, Am Gräselberg, Donnerstag, 28.01.2021, 06:30 – 18:00 Uhr

(schü) Zu zwei Einbrüchen kam es im Laufe des gestrigen Tages im Wiesbadener

Stadtgebiet. Im Laufe des späten Nachmittags oder frühen Abends drangen bisher

unbekannte Täter gewaltsam über eine Terrasse in eine Einfamilienhaus in

Mainz-Kostheim ein. Im Haus durchsuchten sie dann sämtliche Schubladen und

Schränke und entwendeten Schmuck. Im Laufe des Tages kam es in Biebrich zu einem

Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Bisher ist unklar, wie die

Täter in das Haus und anschließend in die Wohnung gelangen konnten. Aus der

Wohnung wurden letztendlich Bargeld und Personaldokumente entwendet.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei ermittelt und bittet Hinweisgeber, sich unter

der Telefonnummer (0611) 345-0 zu meldenn, Kapellenstraße, Freitag, 29.01.2021, 00:58 Uhr bis 01:13 Uhr

(jn)In der vergangenen Nacht hatten es zwei Einbrecher auf ein Sonnenstudio in Flörsheim abgesehen. Es entstand ein Sach- und Beuteschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro. Um kurz vor 01:00 Uhr hebelten die Täter ein rückwärtiges Fenster auf, betraten den Tatort in der Kapellenstraße und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Beute. Letztendlich flüchtete das Duo mit etwa 300 Euro Bargeld. Es ist lediglich bekannt, dass die beiden dunkel gekleidet waren und FFP2-Masken trugen.

Weitere Hinweise erbittet die Hofheimer Kriminalpolizei und der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Trickdiebe gehen leer aus, Kriftel, Goethestraße, Hattersheim am Main, Erbsengasse, Mittwoch, 27.01.2021, 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr

(jn)Sowohl in Kriftel als auch in Hattersheim waren am Mittwoch falsche Handwerker unterwegs, die derzeitigen Erkenntnissen zufolge erfreulicherweise gleich zweimal leer ausgegangen sind. Zunächst folgte ein Unbekannter gegen 11:30 Uhr einer 89-Jährigen in deren Hauseingangsbereich in der Goethestraße in Kriftel, als diese soeben nach Hause kam. Daraufhin sprach sie den ca. 30 Jahre alten Mann an und erfragte den Grund seiner Anwesenheit. Der potentielle Kriminelle tischte die altbekannte „Ich muss den Wasserzähler ablesen“-Geschichte auf, verschwand jedoch zum Glück, nachdem ihn die Seniorin mehrfach zum Gehen aufgefordert hatte. Er soll eine Jeans, einen dunklen Blouson und eine Mütze getragen haben.

Gegen 12:30 Uhr ereignete sich ein ähnlicher Vorfall in der Erbsengasse in Hattersheim. Ein etwa 30 Jahre alter und 1,90 Meter großer Mann betrat unter dem Vorwand, den Wasserzähler ablesen zu müssen die Wohnung einer 87-jährigen Dame. Die Geschädigte wurde schnell misstrauisch und verwies den Mann ihrer Wohnung, so dass auch er leer ausging. Der Unbekannte sei den Angaben der 87-Jährigen folgend mit einem dunklen Jogginganzug mit weißen Streifen und blauen Applikationen bekleidet gewesen.

Die Hofheimer Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen und warnt insbesondere Seniorinnen und Senioren immer misstrauisch zu sein, wenn Unbekannte an der Haustür klingeln. Lassen Sie diese grundsätzlich nicht herein und ziehen Sie eine Person ihres Vertrauens hinzu. Überprüfen Sie zunächst bei der Hausverwaltung oder den Stadtwerken, ob entsprechende Handwerker, Monteure oder Ableser bestellt wurden.

Pkw mit Steinen beworfen, Eschborn, Landesstraße 3005, Donnerstag, 28.01.2021, 14.47 Uhr

(jn)Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag bei Eschborn Steine von einer Brücke auf die L 3005 geworfen. Um 14:47 Uhr befuhr eine 48-jährige Autofahrerin die Landesstraße unter der Brücke der Sossenheimer Straße, als ein Stein ihre Windschutzscheibe traf. Glücklicherweise hatte der Einschlag nur einen geringen Sachschaden an dem Pkw zur Folge. Zuvor hatte die Geschädigte einen 14 bis 16 Jahre alten Jungen mit kurzen braunen Haaren, einer etwas helleren Jacke und Mund-Nasen-Bedeckung gesehen. Im Nachgang an den Wurf setzte die 48-Jährige ihre Fahrt fort und erstattete Anzeige in der Eschborner Polizeistation.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 06196 / 9695 – 0 von der Polizei in Eschborn entgegengenommen.

Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Dienstag, Bundesstraße 8, Höhe Liederbach

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.