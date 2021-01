Gemeinsame Kontrolle der Verkehrs- und der Landespolizei: Zahlreiche Verstöße festgestellt

Rheingau-Taunus-Kreis

Einbrecher in Wiesbaden zweimal aktiv, Mainz-Kostheim, Hinter dem Gotthelf, Donnerstag, 28.01.2021, 16:30 – 19:50 Uhr, Wiesbaden, Am Gräselberg, Donnerstag, 28.01.2021, 06:30 – 18:00 Uhr

(schü) Zu zwei Einbrüchen kam es im Laufe des gestrigen Tages im Wiesbadener

Stadtgebiet. Im Laufe des späten Nachmittags oder frühen Abends drangen bisher

unbekannte Täter gewaltsam über eine Terrasse in eine Einfamilienhaus in

Mainz-Kostheim ein. Im Haus durchsuchten sie dann sämtliche Schubladen und

Schränke und entwendeten Schmuck. Im Laufe des Tages kam es in Biebrich zu einem

Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Bisher ist unklar, wie die

Täter in das Haus und anschließend in die Wohnung gelangen konnten. Aus der

Wohnung wurden letztendlich Bargeld und Personaldokumente entwendet.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei ermittelt und bittet Hinweisgeber, sich unter

der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden

PKW-Aufbrecher in Mainz-Kostheim aktiv, Mainz-Kostheim, Gustavsburger Straße Donnerstag, 28.01.2021, 14:00 Uhr – Freitag, 29.01.2021, 11:00 Uhr

(schü) Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag öffneten Unbekannte in

der Gustavsburger Straße in Mainz-Kostheim einen hinter dem Haus auf einem

Parkplatz abgestellten BMW. Aus dem Fahrzeug wurden ein mobiles Navigationsgerät

und diverse Haushaltsartikel entwendet. Unklar ist aktuell noch, wie die Täter

das Fahrzeug geöffnet haben. Die Fahrzeugnutzerin ist sich aufgrund

verschiedener Umstände sehr sicher, den BMW verschlossen zu haben.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (0611)

345-0.

Mehrere Sätze Kompletträder entwendet, Wiesbaden, Otto-Wallach-Straße, Donnerstag, 28.01.2021, 18:30 Uhr – Freitag, 29.01.2021, 08:00 Uhr

(schü) Im Laufe der vergangenen Nacht entwendeten bisher unbekannte Täter aus

einer Garage eines Wiesbadener Gebrauchtwagenhändlers insgesamt fünfzehn

Radsätze Winterreifen auf Alufelgen. Nach Angaben des Geschädigten beträgt der

Diebstahlsschaden ca. 5.000EUR.

Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise

unter der Telefonnummer (0611)345-2540.

Gemeinsame Kontrollen der Kommunalen Verkehrspolizei und der Polizeidirektion Wiesbaden, Mittwoch, 27.01.2021, 18:00 – 20:00 Uhr, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring/Biebricher Allee

(schü) Von 18:00 – 20:00 Uhr führten Mitarbeiter der Kommunalen Verkehrspolizei

Wiesbaden gemeinsam mit Beamten der Polizeidirektion Wiesbaden

Verkehrskontrollen im Kaiser-Friedrich-Ring durch. Ziel dieser Maßnahme war die

Überwachung des Verbots vom Kaiser-Friedrich-Ring in Fahrtrichtung Hauptbahnhof

nach rechts in die Biebricher Allee abzubiegen. Insgesamt wurden in den zwei

Stunden insgesamt 44 diesbezügliche Verstöße festgestellt und geahndet. Hinzu

kamen zehn Verstöße gegen die aktuellen Coronavorschriften. Als besonderen Fall

stellte sich dann kurz vor Ende der Kontrollmaßnahme ein Fahrzeug heraus. Hier

stellten die Kontrollkräfte schnell fest, dass der Fahrzeugführer nicht im

Besitz einer Fahrerlaubnis war und eine weitere Person im Fond des Fahrzeugs

sich möglicherweise illegal in Deutschland aufhält. Beide Personen erwartet

jetzt ein Strafverfahren, in dessen Rahmen sie sich für die Verstöße

verantworten müssen. reis

Versuchter Einbruch in Schule – Einbrechertrio gestört, Eltville, Wiesweg, 28.01.2021, 01.20 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag wurde ein Einbrechertrio im Wiesweg in Eltville

beim versuchten Einbruch in das Sekretariat des dortigen Schulzentrums gestört

und ergriff daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht. Die drei Täter hatten

sich gegen 01.20 Uhr an dem Fenster des Sekretariats zu schaffen gemacht, als

sie vom Sicherheitsdienst des nahegelegenen Impfzentrums ertappt wurden. Die

Ertappten rannten zu zwei am gegenüberliegenden Wertstoffhof abgestellten

Fahrzeugen und fuhren mit den beiden Autos in Richtung Schwalbacher Straße

davon. Der durch die gescheiterten Einbrecher entstandene Sachschaden wird auf

rund 5.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in

Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

Auto aufgebrochen – Geldbörse entwendet, Taunusstein, Neuhof, Sauerbruchstraße, 28.01.2021, 19.00 Uhr bis 21.45 Uhr,

(pl)Am Donnerstagabend hatten es Autoaufbrecher in der Sauerbruchstraße in

Taunusstein-Neuhof bei einen geparkten VW Caddy auf die im Innenraum

herumliegende Geldbörse abgesehen. Die Täter schlugen zwischen 19.00 Uhr und

21.45 Uhr zu und zerstörten die Seitenscheibe des betroffenen Pkw. Im Anschluss

schnappten sich die Unbekannten die in der Mittelkonsole abgelegte Geldbörse und

ergriffen dann mit ihrer Beute unerkannt die Flucht. Hinweisgeber werden

gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124)

7078-0 in Verbindung zu setzen.

Handtasche beim Einkauf nicht unbeaufsichtigt lassen, Rüdesheim, Europastraße, 28.01.2021, 13.00 Uhr bis 13.40 Uhr,

(pl)In einem Einkaufsmarkt in der Europastraße in Rüdesheim musste eine Frau am

frühen Donnerstagnachmittag die Erfahrung machen, dass man die Geldbörse niemals

unbeaufsichtigt lassen sollte. Die Geschädigte hatte ihre Handtasche mit der

darin befindlichen Geldbörse während des Einkaufs im Einkaufswagen abgelegt.

Diebe nutzten daraufhin zwischen 13.00 Uhr und 13.40 Uhr die Gunst der Stunde

und schnappten sich in einem unbeobachteten Moment aus der Handtasche das

Portemonnaie. Die Polizei warnt immer wieder vor Taschendieben, die nur auf eine

günstige Gelegenheit warten, um Beute zu machen. Es wird empfohlen, Taschen mit

Wertgegenständen verschlossen auf der Körpervorderseite oder unter dem Arm

geklemmt zu tragen. Keinesfalls sollten Geldbörsen in einem unbeaufsichtigten

Einkaufswagen abgelegt werden.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei

für die kommende Woche:

Dienstag: A3, Richtung Köln

Donnerstag: A66, Richtung Rüdesheim

Samstag: A3, Richtung Frankfurt

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.