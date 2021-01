Arminius Runde 15 – Bauernproteste in Berlin – Medien ignorieren – Politik weicht aus

In der heutigen Runde geht es in der Hauptsache um die Bauern, die in Berlin stellvertretend für uns alle, Antworten und Reaktionen fordern. Wir berichten über die neuesten Entwicklungen. Wir antworten auf Verleumdungen in der Presse und stellen klar, wer die Bauern sind. Wir unterstützen die ganze Woche bereits in Berlin die Bauern. Wir erzählen Euch, warum die Bauernproteste weitergehen und wie die weitere Planung ist. Und es machen sich immer mehr Bauern auf den Weg nach Berlin.

Wir bedanken uns bei allen echten Patrioten, die die Bauern unterstützen. Hinweis: Wir hatten heute mit einem schwierigen Ton zu kämpfen. Wir bitten um Verständnis.

Arminius Runde 15 auf LBRY

Arminius Runde 15

Info: