Trickdiebstahl mit hohem Schaden

Frankenthal (ots) – Am Donnerstag 28.01.2021, wurde eine 84-jährige Frankenthalerin Opfer eines dreisten Trickdiebstahls. Am späten Vormittag gegen 11:35 Uhr, parkte die Geschädigte auf einem Supermarktparkplatz Am Kanal in Frankenthal. Hier half ein junger Mann gerade einem älteren Herrn dabei dessen Einkäufe im Fahrzeug zu verstauen. Im Anschluss daran kam besagter junger Mann an ihr Fahrzeug und fragte sie in gebrochenem Deutsch nach der Uhrzeit. Ihr gegenüber gab er sich als angeblicher “Security-Mitarbeiter” aus. Die Dame teilte ihm die Uhrzeit mit, indem sie ihm das Ziffernblatt ihre Armbanduhr zeigte.

Nachdem die Frau ihren Einkauf erledigt hatte und an ihrem Zuhaue eintraf, erschien plötzlich auch der fremde Mann vom Parkplatz an ihrer Anschrift. Unter einem Vorwand gab er der Frau eine größere Menge Münzen in die Hände. Nachdem die Geschädigte die Annahme der Münzen ausdrücklich verweigerte, nahm der Mann die Münzen wieder aus ihren Händen und rannte plötzlich davon.

In diesem Moment bemerkte die Frau, dass ihre hochwertige Armbanduhr verschwunden war. Diese hat der Täter vermutlich beim Zurücknehmen der Münzen unbemerkt von ihrem Handgelenk gestreift. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf ca. 20.000 EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Polizeibeamter auf dem Heimweg nimmt betrunkenen Unfallverursacher fest

Frankenthal (ots) – In der Nacht von Donnerstag 28.01.2021 gegen 23:45 Uhr beobachtet ein Polizeibeamter, welcher sich gerade nach seinem Dienstende auf dem Heimweg befand, im Foltzring einen jungen Mann, der mit einem PKW gerade einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Nach dem Zusammenstoß mit einer Straßenlaterne stieg der Fahrer aus seinem PKW aus und entfernte sich fußläufig von der Unfallstelle.

Nachdem der Unfallverursacher die Anwesenheit des Augenzeugens bemerkte, rannte er in Richtung Willy-Brandt-Anlage. Der Polizist nahm sofort die fußläufige Verfolgung auf, sodass es ihm gelang den Flüchtigen einzuholen und ihn bis zum Eintreffen weiterer Polizeikräfte festzuhalten.

Nachdem im Anschluss auf der Dienststelle ein Atemalkoholwert von 1,60 Promille festgestellt wurde, wurde dem 21-jährigen Unfallverursacher eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der, durch den Unfall verursachte, Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5.200 EUR.

Feuerwehr Frankenthal: Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus

Frankenthal (ots) – Am Freitag 29. Januar 2021 gegen 8:38 Uhr, wurde die Feuerwehr Frankenthal zu einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in den Albrecht-Dürer-Ring alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung in der Umgebung wahrzunehmen. Anfänglich war nicht klar, wie viele Personen sich noch im Gebäude befinden. An der Einsatzstelle ankommen waren bereits Flammen aus dem Dach zu sehen.

Sofort wurde die Personenrettung als auch die Brandbekämpfung gestartet. Insgesamt 18 Personen mussten das Gebäude verlassen. Dabei wurde niemand verletzt. Die Brandbekämpfung wurde von innen und außen durchgeführt, dabei waren beide Drehleitern im Einsatz. Erst gegen 10:55 Uhr war das Feuer aus.

Die Anwohner wurden von der SEG-Betreuung betreut, bis sie wieder in ihre Wohnungen konnten. Das Wohngebäude wurde von der Feuerwehr kontrolliert, die Wohnungen sind nicht vom Brand betroffen gewesen, sie wurden aber zum Teil durch Löschwasser beschädigt.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf Dachstühle der Nachbargebäude verhindert werden. Das THW wurde frühzeitig hinzugezogen, um fachberatend zu unterstützen und um die Eigentumssicherung durchzuführen.

Die Feuerwehr Frankenthal, die mit 11 Fahrzeugen und 31 Kräften vor Ort war, wurde von der Polizei Frankenthal, dem Rettungsdienst, THW Frankenthal, der SEG-Betreuung der Johanniter und der SEG-Sanität der Malteser unterstützt. Die Stadtwerke Frankenthal waren ebenso vor Ort wie der organisatorischer Leiter Rettungsdienst, der leitende Notarzt.

Um den Stadtschutz in Frankenthal sicherzustellen, waren die Feuerwehr Bobenheim-Roxheim und die Feuerwehr Lambsheim-Heßheim zur Stelle. Wie es zu dem Brand gekommen ist und wie hoch der Sachschaden ist, kann die Feuerwehr Frankenthal nicht beziffern.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.