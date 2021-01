Landau: Die Polizei-News

Mit 3,7 Promille gegen Baum geprallt (siehe Foto)

Landau (ots) – 3,7 Promille ergab der Atemalkoholtest einer 40-jährigen Autofahrerin am Donnerstagmittag 29.01.2021 in Landau. Die 40-Jährige war gegen 12:00 Uhr in der Schlettstadter Straße von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge gegen einen Baum im Vorgarten eines

Hauses geprallt.

Durch den Unfall wurde die Fahrerin verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen die 40-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Nach Einbruch in Supermarkt geflüchtet

Landau (ots) – Am frühen Freitagmorgen 29.01.2021 gegen 03:50 Uhr brach eine bislang Unbekannte männliche Person in einen Supermarkt in der Taubensuhlstraße in Landau ein und entwendete dort mehrere Tabakwaren. Eine Streife der Polizei wurde auf den Einbruch aufmerksam und stellte in der Nähe des Marktes eine männliche Person fest, die auf einem Fahrrad ins angrenzende Wohngebiet flüchtete. Eine Fahndung wurde eingeleitet, führte jedoch nicht mehr zum Ergreifen des Täters.

Die Person war von hagerer Gestalt, hatte einen 3-Tage-Bart, trug eine schwarze Basecap und eine blaue Oberbekleidung, ähnlich einer Regenjacke.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise

unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

Einbruch in Dentallabor

Landau (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag, 29.01.2021, in ein Dentallabor in der Oberwiesenstraße in Landau ein. Der Täter brach ein Fenster auf und entwendete Labormaterial.

Es entstand insgesamt Schaden von etwa 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise

unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.