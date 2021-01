Darmstadt

Kriminelle schlägt Scheibe von Warenautomaten ein

Darmstadt (ots) – Auf der Suche nach einer noch unbekannten Täterin bittet die Ermittlungsgruppe-City von der Darmstädter Polizei um Zeugenhinweise. Am späten Donnerstagabend (28.1.) gegen 22.30 Uhr hatte sich die Kriminelle in die überdachte, aber nicht verschlossene Passage angrenzend zum Ludwigsplatz begeben, dort die Scheibe eines Automatenausgabefensters eingeschlagen und mehrerer Artikel, darunter rund 15 Packungen Zigaretten, entwendet.

Der verursachte Gesamtschaden dürfte nach ersten Schätzungen mindestens 1.300 Euro betragen. Im Anschluss trat die Frau die Flucht in Richtung Kuppelkirche an. Eine sofort nach ihrer Alarmierung eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Die Flüchtende wurde als etwa 1,75 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Sie war zum Zeitpunkt der Tat dunkel gekleidet, trug eine Maske und führte einen Rucksack mit sich.

Wer Hinweise zu der beschriebenen Person werden an die Beamten, erreichbar unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Betrüger erbeuten Schmuck mit Schockanruf – Hinweise erbeten

Darmstadt (ots) – Eine 80-jährige Darmstädterin ist am Donnerstagnachmittag (28.1.) Opfer eines perfiden Trickbetrugs geworden. Gegen 14.30 Uhr hatte die Frau erstmalig einen Anruf von den Kriminellen erhalten. Am anderen Ende des Telefons eine männliche Stimme, die vorgab, ein Polizeibeamter aus Frankfurt zu sein. Er hab eine schlechte Nachricht und rufe im Namen ihres Enkels an. Weil der Enkel den tödlichen Unfall einer Mutter von zwei Kindern verursacht habe, drohe im nun eine Haftstrafe. Diese könne aber durch das Zahlen einer Kaution in Höhe von 50.000 Euro abgewendet werden.

Dermaßen unter Schock gesetzt, erklärte sich die Seniorin hilfsbereit und stimmte der Herausgabe ihres Schmuckes im Wert von mehreren Tausend Euro zu. Hierfür begab sie sich zwischen 16 und 16.30 Uhr zu dem Freiberger Platz auf welchem der angebliche Polizeibeamte erschien und die Wertgegenstände in Empfang nahm. Doch dem nicht genug.

Weil das Telefon abermals gegen 17 Uhr klingelte und sich die Seniorin mit weiteren Geldforderungen der angeblichen Polizei konfrontiert sah, kontaktierte die 80-Jährige ihre Bank und bat um die Auszahlung ihrer Ersparnisse. Hier wurden die Bankmitarbeiter glücklicherweise hellhörig und informierten umgehend die Polizei.

Auf diesem Weg konnte der Betrug entdeckt und weiterer Schaden abgewendet werden. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die möglicherweise die Schmuckübergabe auf dem Freiberger Platz beobachten konnten.

Täterbeschreibung:

Bei dem Geldabholer handelte es sich um einen etwa 1,80 Meter großen Mann mit osteuropäischen Erscheinungsbild. Er war zum Zeitpunkt der Übergabe mit einem dunkelgrauen Anorak und einer dunklen Hose bekleidet. Seine untere Gesichtspartie war von einem weißen Mundnasenschutz bedeckt.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut dringend vor solchen oder ähnlich gelagerten Schockanrufen. Die skrupellosen Betrüger werden nicht müde und bleiben erfinderisch! Mit dem Ziel an die Ersparnisse vorwiegend älterer Menschen zu kommen, bedienen sie sich immer wieder unterschiedlichster Maschen. Bleiben Sie aufmerksam! Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und gehen Sie auf keinerlei Geldgeschäfte ein. Übergeben Sie niemals Fremden Wertgegenstände oder Geld. Ziehen Sie Ihre Angehörigen zu Rate oder rufen Sie im Zweifel sofort die Polizei.

Darmstadt-Dieburg

14-Jährige von Hund gebissen – Zeugen gesucht

Weiterstadt (ots) – Nach ersten Erkenntnissen war ein 14-jähriges Mädchen am Dienstagabend (26.1.) zwei Spaziergängerinnen mit einem nicht angeleinten Hund im Bordwandweg begegnet. Im Bereich des Jugendzentrums sprang der Hund das Mädchen unvermittelt an und biss ihr in das Gesicht. Die Weiterstädterin wurde durch den Biss leicht verletzt und begab sich anschließend in ärztliche Behandlung.

Zudem wurde ihre Jacke sowie ihre Hose beschädigt. Ein Austausch der Personalien am Ort des Geschehens fand nicht statt. Bei dem Hund handelte es sich um ein Tier in der Farbe Beige. Er reichte der 14-Jährigen bis über das Knie und soll auf den Namen “Amy” reagiert haben.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers hat ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise zu dem Hund, beziehungsweise zu seinen Besitzerinnen geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-3830).

Update 13.30 Uhr:

(ots) – Der Polizei wurde jetzt bekannt, dass der gesuchte Hund am Freitagmorgen 29.01.2021 in einem Tierhilfeverein abgegeben wurde. Aktuell dauern die Ermittlungen zu den näheren Umständen und der Hundehalterin an. Das Ordnungsamt wurde in die Überprüfungen mit einbezogen.

Spritztour eines 13-Jährigen geht glimpflich aus

Reinheim (ots) – Die Spritztour eines 13-Jährigen, der mit einem Citroen in der Nacht zum Freitag (29.1.) in der Reinheimer Innenstadt unterwegs war, endete schließlich auf der Polizeistation in Ober-Ramstadt.

Gegen 2.15 Uhr hatte der Fahrer die Aufmerksamkeit der Beamten “Am Schwimmbad” auf sich gezogen. Die Ordnungshüter stoppten daraufhin die rasante Fahrt und kontrollierten den Wagenlenker. Der junge Fahrer konnte den Beamten auf Verlangen keinen Führerschein vorzeigen.

Der Grund dafür war schnell gefunden, denn am Steuer des Citroens saß ein 13-Jähriger. Offenbar stibitze er die Fahrzeugschlüssel seiner Eltern und testete sein Fahrkönnen. Glücklicherweise kam es im Rahmen der Spritztour zu keinen Verletzungen oder Beschädigungen. Unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren sein. Im Anschluss wurde der 13-Jährige in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben.

Kontrollstelle auf der B38 – Polizei stoppt berauschte Wagenlenker

Roßdorf/B38 (ots) – Am späten Donnerstagabend (28.1.) führten Beamte der Polizeistationen Dieburg und Ober-Ramstadt Verkehrskontrollen auf der Bundesstraße 38 in Höhe der alten Dieburger Straße durch.

Im Rahmen der zweistündigen Kontrollstelle wurden insgesamt um die 50 Fahrzeuge angehalten. Hierbei stießen die Ordnungshüter unter anderem auf zwei Fahrer, die unter Drogeneinfluss mit ihren Wägen unterwegs waren.

Bei einem 19-Jährigen, der mit seinem VW kontrolliert wurde, bemerkten die Beamten rasch, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Test reagierte positiv auf THC. Auch bei einem 21-jährigen Wagenlenker reagierte der Drogenvortest positiv auf THC und Amphetamin. Beide mussten im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Sie werden sich nun in einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten müssen.

Groß-Gerau

Zu dritt auf dem Motorroller – Polizei bittet um Hinweise

Ginsheim/Bischofsheim (ots) – Einen mit 3 Personen besetzten Motorroller entdeckten Streifenbeamte der Polizeistation Bischofsheim am Donnerstagabend (28.01.) gegen 19.15 Uhr, im Bereich der Schleuse in Ginsheim-Gustavsburg. Als sie das Trio stoppen wollten, gab der Fahrer Gas. Unter Außerachtlassung sämtlicher Verkehrsvorschriften ging die Fahrt anschließend bis in die Mainzer Straße nach Bischofsheim.

Unterwegs kam es in 3 Fällen zu einer konkreten Gefährdung unbeteiligter Verkehrsteilnehmer. Darunter zwei bislang unbekannte Fahrradfahrer, denen der Rollerfahrer auf deren Fahrbahnseite entgegen raste. Zudem touchierte der Fahrer einmal den Streifenwagen mit dem motorisierten Zweirad. Auf der Strecke warf einer der Unbekannten weiterhin mehrere Gramm Haschisch weg, die jedoch später aufgefunden und beschlagnahmt werden konnten.

Die Ordnungshüter brachen aufgrund des hohen Risikos die Nachfahrt ab. Dennoch kamen die 3 Personen anschließend im Bereich Kasteler Straße zu Fall, ließen den Motorroller dort zu zurück und flüchteten zu Fuß weiter. Eine anschließende Fahndung verlief ergebnislos.

Wie sich herausstellte, war am Roller ein falsches Kennzeichen angebracht. Die Polizei stellte das Gefährt sicher. Die Ermittlungen und die Suche nach den drei Flüchtigen dauern an.

In diesem Zusammenhang bitten die Beamten der Polizeistation Bischofsheim die bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer, die in diesem Zusammenhang gefährdet wurden, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06144/9666-0.

Verkehrsunfall in Kelsterbach mit verletztem Fahrradfahrer

Kelsterbach (ots) – Am Freitag 29.01.2021 gegen 14:30 Uhr kam es in der Friedrich-Ebert-Straße, Ecke Friedensstraße in Kelsterbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 70 jährigen Fahrradfahrer und einem gelben Kastenwagen. Vermutlich nach einer Kollision, stürzte der Radfahrer, der Kastenwagen setzte seine Fahrt fort.

Der Kelsterbacher wurde hierbei schwer verletzt. Herbeieilende Passanten versorgten den Geschädigten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Zwischenzeitlich landete sogar der Rettungshubschrauber auf dem Gelände der IGS, welcher vorsorglich alarmiert worden war. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Frankfurter Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich bei der Polizeistation Kelsterbach zu melden, um den Unfallverursacher zu ermitteln!

Kreis Bergstraße

Verkehrsunfall

Lampertheim (ots) – Eine leicht Verletzte und mindestens 14.000 Euro Sachschaden, ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls heute Mittag in der Bürstädter Straße 57 in Lampertheim. Ein 78-jähriger Lampertheimer kam auf dem Parkplatz der Bäckerei Schmitt, aufgrund eines Krampfes, auf das Gaspedal. Der PKW fuhr eine Person an, welche sich vor der Bäckerei befand.

Die Person wurde durch den Aufprall durch die Glasfassade der Bäckerei geschleudert. Da die Feuerwehr die Reste der zerbrochenen Fassade entfernen musste, war die Bürstädter Straße bis etwa 15:00 Uhr gesperrt. Die Fußgängerin wurde mit leichten Verletzungen in das Kreiskrankenhaus Heppenheim verbracht.

Scheibe eingeschlagen und Geldbörse entwendet

Biblis (ots) – In der Zeit zwischen Mittwoch (27.1.), 23 Uhr und Donnerstag (28.1.), 11 Uhr, geriet ein in der Annastraße geparkter blauer Astra Caravan in den Fokus von Kriminellen. Die noch unbekannten Täter schlugen die Beifahrerseite des Autos ein und schnappten sich die im Innenraum zurückgelassenen Geldbörse. Mit ihrer Beute machten sich die Diebe auf und davon.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (K21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06252/7060 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweisen entgegen.

Odenwaldkreis

Renitente Ladendiebinnen bringen Marktangestellten zu Fall

Bad König (ots) – Weil zwei 26 und 37 Jahre alte Frauen aus Breuberg in einem Einkaufsmarkt in der Frankfurter Straße nach derzeitigem Ermittlungsstand Lebensmittel für über 140 Euro in ihren Handtaschen verstauten und anschließend die Kasse ohne zu zahlen passierten, versuchte ein Angestellter des Marktes das Duo anschließend beim Verlassen des Geschäfts aufzuhalten.

Eine der Frauen riss sich hierbei los und brachte so den Marktmitarbeiter zu Fall. Er zog sich bei dem Sturz Blessuren leichterer Art zu.

Die beiden Frauen, die zudem im Verdacht stehen, Mitte Januar schon einmal gemeinschaftlich in dem Einkaufsmarkt Fleischwaren für rund 80 Euro gestohlen zu haben, erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des räuberischen Diebstahls.

