Rheinland-Pfalz: Ministerpräsidentin Malu Dreyer informiert am 01. Februar 2021 über Ergebnisse des Impfstoff-Gipfels

Mainz – Die Menschen brauchen Klarheit, wann sie geimpft werden können, und die Länder brauchen verlässliche Lieferangaben, um Impftermine anbieten zu können. Beides ist aktuell nicht gegeben. Deswegen hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer zusammen mit anderen Bundesländern auf einen Impfstoff-Gipfel gedrängt.

Am Montag werden jetzt Bund und Länder sowie Vertreter der Impfstoffhersteller und der betreffenden Verbände zum Impfstoff-Gipfel zusammenkommen. Ziel ist, einen nationalen Impf-Plan aufzustellen, der verlässlich bis Ende September jedem Impfwilligen eine Impfung ermöglicht. Ministerpräsidentin Malu Dreyer wird im Anschluss an die Videokonferenz die Presse informieren. Die Pressekonferenz findet statt am Montag, 1. Februar 2021, voraussichtlich 18.00 Uhr,

Die Pressekonferenz wird vom SWR live gestreamt unter www.swr.de/rp.