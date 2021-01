Dietzhölztal: Sachbeschädigung an PKW

(ots) – Offenbar mit einem größeren Stein beschädigte ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 27.01.2021 einen weißen Mercedes in Straßebersbach. Der SUV stand auf einem Hof in der Friedrichstraße. Dort stellte der Eigentümer dann am Mittwochmorgen eine deutliche Delle in der Fahrertür fest.

Hinweise erbittet die Polizei in Dillenburg, Tel. 02771/9070. Bereits in der vorherigen Nacht war ein schwarzer Hyundai mit einem Stein beschädigt worden; ebenfalls in der Friedrichstraße.

Hinweise bitte an die Polizei in Dillenburg, Tel. 02771/9070.

Driedorf: Unfall zwischen Mademühlen und Seilhofen

(ots) – Zwischen Mademühlen und Seilhofen sind am Donnerstagvormittag 28.01.2021 zwei Autos ineinander gekracht. Die beiden Fahrzeugführer wurden dabei verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand war gegen 11.50 Uhr ein 47-jähriger Greifensteiner am Steuer eines Ford unterwegs in Richtung Seilhofen.

Im Kreuzungsbereich der K85 / L3044 war es dann zum Zusammenprall mit einem aus Richtung Münchhausen kommenden Mercedes gekommen, den ein 53-Jähriger aus Mengerskirchen lenkte. Der Ford-Fahrer musste im Krankenhaus behandelt werden. Die bei Autos waren im Rahmen des Unfallgeschehens erheblich beschädigt worden. Man ließ sie abschleppen.

Wetzlar: Einbruch in der Gürtlergasse

(ots) – Zwischen Samstag 16.1. und Samstag 23.1.2021 waren Einbrecher in einem momentan nicht bewohnten Einfamilienhaus in der Gürtlergasse zugange. So war die Zugangstür zum Gebäude aufgebrochen- und dieses anschließend ausgiebig durchsucht worden. Ob die Diebe etwas mitgenommen haben, ist bisher nicht bekannt.

Wem im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der einstelligen Hausnummern aufgefallen waren, wird gebeten, sich bei der Kripo in Wetzlar zu melden,

Tel. 06441/9180.

