Neustadt: Sturmeinsätze der Feuerwehr am 28./29.01.2021

Neustadt an der Weinstraße – Einsätze der Feuerwehr am Donnerstag/Freitag (28./29.01.2021).

28.01.2021, 17:30 Uhr – 18:42 Uhr, Einheiten: Löschzug Lachen-Speyerdorf, Jahnplatz

Aufgrund von angebrachten Werbetransparenten am Bauzaun der Baustelle am Jahnplatz in Lachen-Speyerdorf, hatten die Sturmböen eine große Angriffsfläche und drückten diese um. Zusammen mit dem städtischen Bauhof entfernte die Feuerwehr die Werbetransparente, stellte den Bauzaun wieder auf und sicherten ihn gegen erneutes Umfallen.

28.01.2021, 22:07 Uhr – 22:58 Uhr, Einheiten: Stadtmitte II (Löschzug II, Löschzug III), Martin-Luther-Straße

Ein umgestürztes Baugerüst sorgte am späten Donnerstagabend für einen Einsatz in der Martin-Luther-Straße. Das Gerüst, welches an einem Wohn- und Geschäftsgebäude aufgebaut war, war nicht fachgerecht gesichert und auf den Gerüstböden waren Styroporpakete gelagert. Der aufkommende Wind verfing sich darin und drückte das Gerüst auf der Rückseite zwischen den Garagen komplett um. Auf der angrenzenden Seite war das Gerüst dadurch in Schieflage geraten. Zum Glück waren keine Personen oder abgestellte Fahrzeuge darunter eingeklemmt. Die Feuerwehr sicherte die Gefahrenstelle ab und kontrollierte die noch stehenden Gerüstteile. Vom Einsatzleiter wurde die Bereitschaft des städtischen Bauhofes nachgefordert, um die Einsatzstelle mit Warnbarken fachgerecht abzusichern. Die Beseitigung des Gerüstes muss die zuständige Gerüstbaufirma übernehmen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Vor Ort war die Feuerwehr mit fünf Einsatzfahrzeugen und 25 Einsatzkräften zusammen mit einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei.

29.01.2021, 07:32 – 08:50 Uhr, Einheiten: Stadtmitte II (Löschzug II, Löschzug III), Gustav-Nachtigal-Straße

Ein Baum, welcher am Hang zwischen der Gustav-Nachtigal-Straße und der Karl-Peters-Straße stand, hielt den Sturmböen nicht mehr stand und wurde Richtung Häuser der Gustav-Nachtigal-Straße gedrückt. Dabei begrub er den parkenden PKW und blieb am Küchenfenster des gegenüberliegenden Wohnhauses liegen. Zwischen dem abgestellten Fahrzeug und dem Baum war noch so viel Platz, dass dieser nicht auf dem Fahrzeug auflag. Vorsichtig entfernten die Einsatzkräfte die Äste und konnten so das Fahrzeug unter dem Baum herausholen. Der restliche Teil des umgefallenen Baumes wurde mit der Kettensäge entfernt. Nach ersten Erkenntnissen entstanden am Fahrzeug und dem Wohngebäude keine größeren Sachschäden. Der Städtische Bauhof wurde verständigt zur Beseitigung des zerkleinerten Baumes. Während des laufenden Einsatzes bemerkten die Einsatzkräfte am angrenzenden Nachbarwohnhaus ein loses Blech an der Dachgaube welches abzureißen drohte. Mit Hilfe des Hubrettungsfahrzeuges wurde dieses entfernt. Im Einsatz war die Feuerwehr mit vier Einsatzfahrzeugen und 21 Einsatzkräften zusammen mit der Polizei und dem städtischen Bauhof.

29.01.2021, 07:32 – 08:50 Uhr, Einheiten: Kleinalarm Verwaltung Stadtmitte, Höhenstraße

Ein weiterer Sturmschaden musste von der Feuerwehr in der Höhenstraße entfernt werden. Von einer auf einem Grundstück stehenden Tanne ist ein Ast angebrochen und drohte auf den darunter vorbeiführenden Gehweg zu stürzen. Die Feuerwehr sicherte die Gefahrenstelle gegen den Fußgänger- und Fahrzeugverkehr ab und entfernte mit Hilfe eines Hubrettungsfahrzeugs den angebrochenen Ast. Auf der Anfahrt zur Einsatzstelle wurde die Feuerwehr durch Falschparker behindert, worauf der Einsatzleiter das Ordnungsamt nachforderte. Im Einsatz war die Feuerwehr mit zwei Einsatzfahrzeugen und 11 Einsatzkräften.