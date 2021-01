Polizei Hessisch Lichtenau und Sontra

Versuchte Enkeltricks – Polizei warnt vor Betrugsmasche

(ots) – Am Freitagmorgen 29.01.2021 hat ein unbekannter Betrüger versucht, bei einer älteren Dame mit der Betrugsmasche des “Enkeltricks” zum Erfolg zu kommen. Die Frau erkannte den Schwindel zum Glück und fiel nicht auf den Anrufer herein.

Wie die 82-jährige Einwohnerin von Hessisch Lichtenau gegenüber der Polizei schilderte, sei sie gegen 09.35 Uhr von einem unbekannten Mann angerufen worden, der sich als vermeintlicher Neffe ausgab. Im Verlauf des Gesprächs, als der Anrufer weitere Hintergründe zu erfragen versuchte und die Frau fragte, ob sie noch Besuch erwarten würde u.ä., ließ sich die Dame auf keine weiteren Diskussionen ein und beendete das Gespräch. Eine Rufnummer wurde bei dem Anruf des Mannes nicht übermittelt.

Parallel berichtet auch die Polizei in Sontra von einem Fall, bei dem eine ältere Dame aus Sontra sowohl Donnerstag als auch am Freitag das Ziel von unbekannten Betrügern wurde, die sich am Telefon gegenüber der Frau als Neffe bzw. Enkeltochter ausgeben wollten,um finanzielle Zuwendungen zu erschleichen. Die ältere Dame durchschaute allerdings in beiden Fällen die versuchten Betrügereien.

Sollten Sie ähnliche Anrufe erhalten sind die folgenden Tipps zu beachten:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen und unter Druck setzen. Vereinbaren Sie frühestens für den kommenden Tag einen Gesprächstermin und überprüfen Sie die Angaben.

Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen bei Familienangehörigen Rücksprache. -Lassen Sie sich vom Anrufer die Telefonnummer geben und überprüfen Sie diese mit bereits bekannten Nummern.

Rufen Sie die jeweilige Person unter der lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110 und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Zwischen 08.45 Uhr und 13.00 Uhr hat am gestrigen Donnerstag in Eschwege ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Boyneburger Straße an einem grauen Opel Astra den linken Außenspiegel abgefahren. Der Schaden liegt bei 400 Euro. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Autofahrerin kommt von der Straße ab

Am Donnerstagnachmittag 28.01.2021 gegen 14.45 Uhr ist eine 45-jährige Autofahrerin aus Großalmerode mit ihrem Auto aus bislang noch ungeklärter Ursache nach links von der Straße abgekommen und auf einer Wiese gelandet, wo die Frau zudem mit ihrem Wagen noch ins Schleudern geriet und gegen eine Böschung prallte.

Die Frau war zur Unfallzeit auf der L 3334 von Waldkappel in Richtung Bischhausen unterwegs.

An dem nicht mehr fahrbereiten Auto der Frau entstand ein Schaden von 5.000 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Autofahrer kommt von der Straße ab

Ein 68-jähriger Autofahrer aus Düsseldorf ist am Donnerstagmittag gegen 13.20 Uhr auf der L 3229 zwischen Weißenbach und Dudenrode in einem Kurvenbereich aufgrund von Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Der Wagen des Mannes landete dabei im Straßengraben, wo er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste.

Anschließend konnte der 68-Jährige allerdings die Fahrt mit seinem Auto wieder fortsetzen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden liegt bei 1.500 Euro.

Autofahrer kommt von der Fahrbahn – Schaden 10.000 Euro

Ebenfalls aufgrund von Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist ein 39-jähriger Autofahrer aus Meißner, der Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der L 3249 zwischen und Küchen und Reichenbach unterwegs war. Der Mann touchierte einen Leitpfosten und beschädigte zudem zwei neben der Fahrbahn befindliche Bäume.

Das Auto des Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste später abgeschleppt werden.

Die Polizei beziffert den Unfallschaden auf 10.000 Euro.

Polizei Sontra

Fußgängerin auf Parkplatz erfasst – Frau ist leicht verletzt

Eschwege (ots) – Um kurz vor 10.00 Uhr am Freitagmorgen 29.01.2021 hat ein 67-jähriger Autofahrer aus Sontra eine Fußgängerin mit Einkaufswagen übersehen und stieß leicht mit ihr zusammen. Der Mann war auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Sontra am Niedertor unterwegs und suchte eine freie Parkbucht. Während er von einem ausparkenden Pkw abgelenkt war, übersah er offenbar eine 66-jährige Frau aus Sontra, die mit einem Einkaufswagen über den Parkplatz ging.

Der Autofahrer erfasste den Einkaufswagen der Frau, wodurch die Fußgängerin letztlich zu Fall kam. Die gestürzte Frau klagte über Rückenschmerzen und wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus nach Eschwege verbracht.

An dem Auto des Verursachers entstand kein Schaden durch die Kollision.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen