Ludwigshafen-Oppau (ots) – Nach einer Schlägerei im Stadtpark Oppau am Donnerstag 28.01.2021 sucht die Polizei nun Zeugen. Zeugen beobachten gegen 16.20 Uhr, wie ca. 20 Jugendliche im Alter von 10-18 Jahren sich eine Schlägerei im Stadtpark lieferten. Als die Polizei erschien, flüchteten die Personengruppe in unterschiedliche Richtungen.

Die Polizei sucht nun Zeugen die Hinweise zum dem Vorfall erbringen können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de oder an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.