Hoffenheim: Mit Testspiel gegen Freiburg in den Endspurt

Sinsheim – In gut einer Woche startet für die TSG-Frauen mit dem Duell gegen Bayer 04 Leverkusen die Rest-Saison in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga. Zum Abschluss der kurzen Wintervorbereitung bestreitet die Mannschaft von Chef-Trainer Gabor Gallai am Sonntag (13 Uhr) am Förderzentrum in St. Leon-Rot ein Testspiel gegen Ligakonkurrent SC Freiburg.

Gegen den SC Sand feierten die Hoffenheimerinnen vor zwei Wochen einen Testspiel-Sieg, am vergangenen Sonntag bestritten die Bundesliga-Frauen ein internes Testspiel. „Wir haben dabei versucht, möglichst gut eine Wettkampf-Situation zu simulieren“, betont Chef-Trainer Gabor Gallai. „In zwei Teams aufgeteilt konnte jede Spielerin viel Einsatzzeit sammeln und hatte die Chance, sich aufzudrängen. Wie gewünscht konnten wir einige Erkenntnisse aus dem internen Test ziehen.“ Lediglich Nicole Billa verpasste das Testspiel aufgrund einer Platzwunde am Knie, die Angreiferin ist aber bereits wieder zurück im Trainingsbetrieb. „Wir hatten mit der richtigen Einstellung im Training ohnehin noch nie Probleme, deshalb lässt sich kaum ausmachen, ob die Konkurrenzsituation die Spielerinnen nochmals angestachelt hat“, so Gallai. „Wir sind jedenfalls momentan voll im Soll und haben am Wochenende nochmal die Chance, uns gegen einen guten Gegner zu beweisen.“

Am Sonntag (13 Uhr) empfängt die TSG den SC Freiburg am Förderzentrum in St. Leon-Rot. Im November trafen die beiden Teams aus der FLYERALARM Frauen-Bundesliga zuletzt aufeinander, das Duell entschieden die Hoffenheimerinnen mit 5:1 (3:0) für sich. „Wir wollen uns für den Ligastart nochmal Sicherheit holen und einige Dinge im Vergleich zu den vorangegangenen Spielen besser machen“, erklärt Gallai.