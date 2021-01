Kreis Germersheim: Deichwachen ab 29. Januar 2021, wegen Rheinhochwasser

Germersheim – Die Pegel des Rheins steigen stark an, am Pegel Maxau werden bereits morgen, Samstag, Höchststände zwischen 740 und 780 cm vorhergesagt. Die Tendenz bleibt weiter steigend. „Die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren sind bereits in der Vorbereitung für mögliche Einsätze“, berichtet Landrat Dr. Fritz Brechtel und führt aus: „So werden die Feuerwehren der Rheinanlieger ab heute Abend nach und nach mit Deichwachen beginnen.“

Ab einem Pegelstand von 7,80 Meter bei Maxau wird die Feuerwehreinsatzzentrale der Freiwilligen Feuerwehr Wörth besetzt. Sie fungiert als Bindeglied der Feuerwehren und zur Kreisverwaltung. „Vorsorglich bauen wir auch die Technische Einsatzzentrale in der Bienwaldhalle in Wörth auf. Vielen Dank an die Stadt Wörth für die Bereitstellung der Halle, die groß genug ist, um auch im Einsatz corona-konform handeln zu können“, berichtet Kreisfeuerwehrinspekteur Mike Schönlaub. Sollte der Pegel absehbar dauerhaft die Marke 8,80 Meter übersteigen, werden die Technische Einsatzleitung und der Katastrophenschutzstab des Landkreises die Einsatzleitung übernehmen.

Kreisfeuerwehinspekteur Schönlaub und Landrat Brechtel bitten die Bürgerinnen und Bürger, die gesamten Deich- und Überschwemmungsbereiche in den nächsten Tagen zu meiden, um sich nicht in Gefahr zu bringen und mögliche Einsätze nicht zu behindern.