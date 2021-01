Ludwigshafen: Stadtnotizen 29.01.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Ludwigshafen führt Allgemeinverfügung weiter

Vor dem Hintergrund anhaltend hoher Zahlen von Corona-Neuinfektionen schreibt Ludwigshafen die geltende Allgemeinverfügung zur Bekämpfung der Pandemie unverändert um zwei weitere Wochen fort. Dies bedeutet, dass die geltenden Regelungen im Stadtgebiet wie beispielweise das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in der Innenstadt und die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen in der Zeit von 21 bis 5 Uhr bis 14. Februar 2021 einzuhalten sind.

„Wenngleich die Maßnahmen wie Maskenpflicht im Innenstadtbereich und nächtliche Ausgangsbeschränkungen mit Blick auf die Sieben-Tage-Inzidenz-Werte anscheinend Wirkung zeigen, gibt es keinen Grund zur Entwarnung“, betont Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. „Die positive Entwicklung der vergangenen Tage kann sich schnell wieder ändern. Nach wie vor ist die Lage in den Ludwigshafener Krankenhäusern angespannt und auch die Todesfallzahlen sind hoch. Um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern und die medizinische Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten, hält die Stadt an den bisherigen Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie fest. Wir werden nicht fahrlässig mit Menschenleben umgehen“, fügte Steinruck hinzu. Die zuletzt sinkenden Inzidenz-Werte könnten sich möglicherweise in zwei bis drei Wochen entlastend auf die Situation in den Krankenhäusern niederschlagen.

Info-Nummer 0621 504-6000 am kommenden Wochenende geschaltet

Der gesamte Wortlaut der Allgemeinverfügung und die dazugehörige Begründung werden auf der städtischen Homepage unter der Internetadresse www.ludwigshafen.de eingestellt, sobald diese vorliegen. Basis der Regelungen in der Allgemeinverordnung bildet die 15. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (15. CoBeLVO).

Anlässlich der Verlängerung der Allgemeinverfügung wird das Informationstelefon unter der Rufnummer 0621 504-6000 auch am kommenden Wochenende am Samstag, 30., und Sonntag, 31. Januar 2021, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr erreichbar sein, um Bürger*innen bei Fragen zu Corona und den geltenden Regelungen weiterzuhelfen. Danach ist die Hotline wie gewohnt von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr geschaltet.

Bisher rund 2.200 Erstimpfungen in der Walzmühle durchgeführt

In der Walzmühle erhielten bisher zirka 2.200 Menschen die erste Dosis der Impfung gegen das Coronavirus. Aufgrund des derzeitigen Engpasses beim Impfstoff werden erst wieder ab dem 17. Februar Termine für Erstimpfungen vergeben, während alle Zweitimpfungen möglich sind. In der kommenden Woche sind für Zweitimpfungen rund 160 bis 170 Termine pro Tag vergeben worden. In den Senioren- und Pflegeheimen bekamen deren Bewohner und Beschäftigte etwa 2.000 Impfdosen verabreicht.

Stadtpark und Rheinpromenade werden wegen Hochwassers gesperrt

Andauernde Schnee- und Niederschläge sowie Schmelzwasserzuflüsse werden den Pegel des Rheins in den nächsten Tagen stark ansteigen lassen. Wegen drohenden Hochwassers werden der Stadtpark auf der Parkinsel sowie die Hannelore-Kohl-Promenade voraussichtlich ab Samstag, 30. Januar 2021, gesperrt. Dort weisen dann Schilder darauf hin. Ebenfalls gesperrt sind in Rheingönheim der Geh- und Radweg vom Rehbachübergang bis zum „Weißen Häusel“. Am kommenden Wochenende wird gemäß den Prognosen der Rheinpegel in Ludwigshafen die Marke von 7,20 Meter überschreiten, weshalb diese Maßnahmen notwendig sind.

Die aktuellen Pegelstände können im Internet unter www.hochwasser-rlp.de abgerufen werden.

Ortsbeirat Oppau: Teilnahme an Videokonferenz-Sitzung möglich

Die Sitzung des Ortsbeirates Oppau am Dienstag, 2. Februar 2021, 17 Uhr, ist als Videokonferenz vorgesehen. Die Öffentlichkeit hat die Möglichkeit, die Übertragung der Videokonferenz im Stadtratssaal zu verfolgen. Darüber hinaus soll Interessierten auch auf elektronischem Weg die Teilnahme ermöglicht werden. Sie können sich bei Ortsvorsteher Frank Meier per E-Mail frank.meier@ludwigshafen.de für die Teilnahme an der Ortsbeiratssitzung anmelden und erhalten dann wiederum per E-Mail einen Link zu dieser Sitzung.