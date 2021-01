Neustadt: VHS-Online: „Young Rebels“ und „Rassismus in den USA“ im Februar 2021

Neustadt an der Weinstraße – Bei der VHS werden im Februar zwei Online-Kurse angeboten.

Zielgruppe am Freitag, 19. Februar, sind Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren, denn das Thema lautet: „Young Rebels – 25 Jugendliche, die die Welt verändern“. Jugendliche, die für die Umwelt, Minderheiten und Gleichberechtigung kämpfen oder sich gegen die Waffenlobby engagieren. Die Teilnahme ist kostenlos, Start ist um 19.30 Uhr.

Am Montag, 22. Februar, 19.30 bis 21 Uhr, geht es um „Rassismus in den USA“. Er zählt in seinen vielfältigsten Formen, einmal gegenüber Schwarzen, zum anderen aber auch gegenüber Juden, Iren oder Asiaten, gemeinhin als die Ursprungssünde der Demokratie in den Vereinigten Staaten. Der Vortrag wird die historischen Wurzeln dieses komplexen Phänomens ausleuchten, sich aber darüber hinaus der Frage stellen, was systemischer Rassismus in der Gegenwart der USA trotz aller Erfolge der Bürgerrechtsbewegungen konkret bedeutet. Auch hier fällt keine Gebühr an.

Über eine Online-Plattform können zudem Fragen an die Referenten übermittelt werden. Die Zugangsdaten zur Einwahl erhält man mit der Anmeldung.

Weitere Infos und Anmeldung unter 06321/855-1564 oder unter www.vhs-nw.de.