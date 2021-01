Kaiserslautern – Der langjährige Hausmeister der Fritz-Walter-Schule wurde vom Beigeordneten Peter Kiefer offiziell in den Ruhestand verabschiedet.

Seit 1995 war Schäffner mit „seiner“ Schule aufs engste verbunden und wird es im kleinen Rahmen vorerst auch bleiben. Denn auch wenn er die Hausmeister-Tätigkeiten nicht mehr länger ausübt, so plant er, weiterhin seine Schrott-AG für interessierte Schülerinnen und Schüler anzubieten. Das mache den Kindern Spaß. In der AG reparieren sie technische Geräte oder zerlegen diese und erfahren dabei spielerisch, was alles beispielsweise in einer Kaffee- oder Waschmaschine verbaut ist.

Beigeordneter Peter Kiefer dankte dem scheidenden Kollegen für sein Engagement und seine langjährigen treuen Dienste. Im Beisein seiner Lebenspartnerin Yvonne Ehrensberger überreichte Kiefer ihm seine Verabschiedungsurkunde und wünschte für die Zukunft alles Gute. Keine Frage, diese Zukunft wird auf keinen Fall langweilig. Die neu gewonnene Freizeit wird er in erster Linie mit seiner Lebensgefährtin, ebenfalls Hausmeisterin an der Paul-Münch-Schule, dem Jugendhaus sowie der Kita Parkstraße, verbringen. Mit ihr will er die Gegend auf dem Motorrad erkunden, wandern, campen und auf Flohmärkte gehen.

„Wir sind einfach immer in Aktion“,

erklären beide unisono und sehen der nun anstehenden Zeit freudig und gelassen entgegen.