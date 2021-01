Vorsicht bei Internetbekanntschaften – Romance Scamming

Ludwigshafen (ots) – Eine Bankmitarbeiterin verständigte am Dienstag 26.01.2021 die Polizei, da ihre 65-jährige Kundin einen hohen Geldbetrag ins Ausland überweisen wollte und ihm dies verdächtig vorkam. Auch die Polizeibeamten mussten aufgrund der Schilderungen davon ausgehen, dass es sich um einen Betrugsversuch der Masche “Romance Scamming” handelte.

Leider ist das sogenannte “Romance Scamming”, also der Betrug mit vorgetäuschter Liebe, in Zeiten von Online-Partnerbörsen und sozialen Netzwerken im Internet keine Seltenheit.

Wer online neue Bekanntschaften schließt, sollte unbedingt wachsam bleiben.

Seien Sie vor allem misstrauisch, wenn der Chat-Partner vorgibt in Not zu sein und “dringend Geld” zu benötigen.

Wir raten dringend zur Vorsicht bei Bekanntschaften, die nach Geld fragen!

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema auch hilfreiche Tipps, woran Sie die Betrüger erkennen und wie Sie sich schützen können: https://s.rlp.de/TjPh0.

Unfall mit drei Autos

Ludwigshafen (ots) – In der Wredestraße kam es am Dienstag 26.01.2021 gegen 8 Uhr, zu einem Unfall mit einem Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Eine 32-jährige Autofahrerin, die in Richtung Bismarckstraße fuhr, fuhr zunächst auf das Auto einer 33-Jährigen auf, welches wiederum auf das Auto einer 61-Jährigen geschoben wurde. Da die 33-Jährige über Schmerzen klagte, wurde sie vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Gefährliche Körperverletzung in Supermarkt

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagabend 26.01.2021 gegen 20:00 Uhr wurde ein Kunde in einem Supermarkt von einem Sicherheitsdienstmitarbeiter angesprochen, da der Kunde keine medizinische, sondern nur eine Alltagsmaske getragen hatte. Der Kunde, ein 28-jähriger Ludwigshafener, verließ zunächst den Supermarkt, kam aber eine Viertelstunde später wieder und betrat erneut nur mit Alltagsmaske das Geschäft.

Als der Sicherheitsdienstmitarbeiter den Kunden ansprechen wollte, zog dieser ein Messer.

Der Sicherheitsdienstmitarbeiter besprühte den 28-Jährigen daraufhin mit Reizgas. Durch das Reizgas wurden neben dem Kunden, noch zwei Mitarbeiterinnen des Supermarktes leicht verletzt.

Fensterscheibe beschädigt

Ludwigshafen (ots) – Die Scheibe eines Fensters einer Schule in der Schlesier Straße wurde in der Nacht auf den 26.01.2021 durch bislang Unbekannte beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Versuchter Einbruch

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten in dem Tatzeitraum 20.01.2021 bis 24.01.2021 in ein Mehrfamilienhaus in der Max-Pechstein-Straße einzubrechen. Das Vorhaben die Hauseingangstür aufzubrechen misslang jedoch, sodass nur ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro entstand.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der

Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.