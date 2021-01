Erneute Internet- und Telefonbetrüge

Speyer (ots) – 25.01.-26.01.2021 – Am Montag und Dienstag wurden bei der Polizei Speyer weitere Anzeigen wegen Internetbetrug und Betrugsversuchen am Telefon beanzeigt. Über das Internetportal “Quoka” bestellte ein 41-jähriger Speyerer bereits am 14.01. ein McBook, ohne dass ihm die Ware für die er 450 EUR entrichtete, zugesandt wurde.

Eine 60-jährige aus Speyer bestellte übers Internet einen Kaffeevollautomaten für 320 EUR und stellte nachträglich fest, dass es sich bei dem Internetauftritt des Anbieters offensichtlich um einen “Fakeshop” handelt.

Ein 36-jähriger Speyerer bestellte am 12.01. über einen Anbieter für Schallplattenliebhaber im Internet zwei Schallplatten-Sammelboxen für 500 EUR. Nach Überweisung des Kaufpreises erhielt er zwar die Sammelboxen, jedoch ohne entsprechenden Inhalt.

Eine 50-jährige Frau aus Speyer stellte auf ihrer Kreditkartenabrechnung eine unberechtigte Abbuchung über 8 EUR von ihrer Kreditkarte fest, welche im September 2020 veranlasst wurde.

Weiterhin erhielt eine 58-jähriger Speyerer am 25.01. drei Anrufe unbekannter Täter, die zunächst 9.000 EUR, dann 3.900 EUR von diesem forderten. Der Forderung zu Grunde liegen, solle das angebliche Abo eines Gewinnspiels. Da der Angerufenen an einem solchen Gewinnspiel nicht teilgenommen hatte, ging er auf die Forderungen nicht ein.

Den Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters erhielt am 23.01. eine 50-jährige aus Speyer. Sie sollte am Telefon einen TAN mitteilen, damit der Anrufer eine vermeintliche Überweisung von ihrem Konto ins Ausland stoppen könne. Die 50-Jährige bemerkte jedoch während des Telefonats die betrügerische Absicht des Anrufers und beendete das Gespräch, ohne irgendwelche Daten von sich Preis zu geben.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal darauf hin, dass unseriöse Anbieter und Kriminelle die Möglichkeiten des Internets immer wieder für ihre Machenschaften nutzen. Deshalb wird von Spontankäufen vermeintlicher Schnäppchen im Internet abgeraten.

Informieren Sie sich vorab über den Händler, indem Sie den Namen des Shops in eine Suchmaschine eingeben oder erkundigen Sie sich bei der Verbraucherzentrale.

Nutzen Sie kostenfreie Programme (“Web of Trust” oder “Abzockschutz”): Diese zeigen die bekanntesten Fake-Shops im Internet auf.

Wählen Sie sichere Zahlungswege: Der Kauf auf Rechnung kann vor Betrug schützen. Beim Lastschriftenverfahren können vorgenommene Abbuchungen noch nach einigen Tagen storniert werden. Nutzen Sie beim Onlinekauf keine Zahlungsdienste wie Western Union oder paysafecard.

Seien Sie zudem misstrauisch, wenn sie Anrufe Unbekannter erhalten und am Telefon zur Begleichung von Verbindlichkeiten aufgefordert werden, die sie nicht nachvollziehen können. Gehen Sie auf solche Forderungen nicht ein und Vermeiden sie die Weitergabe von persönlichen Daten.

Weitere Hinweise, wie sie sich vor Internet- und Telefonbetrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Verkehrsunfallflucht Speyer-Süd

Speyer (ots) – 26.01.2021, 19:28 Uhr – Eine Verkehrsunfallfluch ereignete sich am Dienstag gegen 19:30 Uhr in der Bernatzstraße. Ein Peugeot 308 stieß beim Rückwärtsfahren gegen einen parkenden Peugeot 208 und entfernte sich danach von der Unfallstelle. An dem Peugeot 208 entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden von ca. 3.500 EUR.

Ein Zeuge, der auf das Unfallgeschehen aufmerksam wurde und die Polizei verständigte, beobachtete, wie das unfallverursachende Fahrzeug wenig später an der Unfallörtlichkeit zurückkehrte und in eine umliegende Tiefgarage fuhr. Dort konnte der Pkw durch die Polizei mit entsprechenden Unfallschäden festgestellte werden.

Die polizeilichen Ermittlungen zu dem verantwortlichen Fahrer dauern derzeit an. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach zwei Jugendlichen, die sich nach dem Unfall an dem beschädigten Fahrzeug aufgehalten haben sollen. Wer Hinweise zu diesen oder dem Unfallgeschehen selbst geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen

Speyer (ots) – 26.01.2021, 15:40 Uhr – Am Dienstag gegen 15:40 Uhr konnte eine Streife in der Straße am Heringsee eine 31-Jährige Speyererin zusammen mit ihrem Sohn auf einem E-Scooter auf dem Gehweg fahrend feststellen. Neben der Beanstandung der Nutzung des Elketrokleistfahrzeugs mit zwei Personen sowie dem verkehrswidrigen Befahren des Gehwegs, stellte die Polizei zudem fest, dass der E-Scooter nicht über ein erforderliches Versicherungskennzeichen verfügte. Die 31-Jährige Fahrerin erwartet deshalb ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Durch Felgentausch Betriebserlaubnis am Fahrzeug erloschen

Speyer (ots) – 26.01.2021, 14:00 Uhr – Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis leitete die Polizei am Dienstag gegen 14:00 Uhr gegen den 19-jährigen Audi-Fahrer aus Speyer ein.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Spaldinger Straße konnte festgestellt werden, dass an dem Fahrzeug Felgen angebracht waren, die für das Fahrzeug nicht zugelassen sind. Eine Änderungsabnahme wurde nicht durchgeführt. Aufgrund der falschen Reifengröße bzw. -tiefe waren die Reifen innenseitig soweit abgeschliffen, dass man die Karkasse sehen konnte. Dem Betroffenen wurde deshalb die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug untersagt.

Fahrrad- und Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots) – 26.01.2021, 18:30 bis 19:30 Uhr – Am Dienstag führte die Polizei Speyer im Zeitraum 18:30 – 19:30 Uhr Fahrradkontrollen im Bereich St.-Guido-Stifts-Platz durch. Der Schwerpunkt lag dabei auf Beleuchtungseinrichtungen an den Fahrrädern. Im Rahmen der Kontrollen konnten insgesamt drei Radfahrer festgestellt werden, die trotz Dunkelheit unbeleuchtet unterwegs waren. Diese wurden verwarnt.

Zudem wurden den Radfahrern in einem verkehrserzieherischen Gespräch die Folgen ihres Fehlverhaltens aufgezeigt. Weiterhin kam es zur Beanstandung eines Radfahrers, der während der Fahrt sein Mobiltelefon nutze.

Neben Fahrradkontrollen wurden zudem Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Bei diesen kam es zu insgesamt fünf Beanstandungen. Ein Pkw wies Beleuchtungsmängel auf, in drei Fällen wurde der Führerschein nicht mitgeführt, einmal fehlte ein Warndreieck im Fahrzeug.