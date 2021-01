Karlsruhe – 25-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird am Mittwoch ein 25-jähriger

Algerier dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt.Der

Beschuldigte soll am Dienstagmittag zusammen mit einem bislang unbekannten Mann

in einem Drogeriemarkt in Mühlburg diverse Kosmetikartikel entwendet haben.

Nachdem er nach Verlassen des Geschäfts von einem Ladendetektiv angesprochen

worden war, soll er den Ladendetektiv bedroht haben. Nach Eintreffen einer

Polizeistreife konnte sich der 25-Jährige zunächst losreißen und versuchte zu

flüchten. Ein Polizeibeamter, der privat unterwegs war, erkannte die Situation

und nahm den Beschuldigten nach kurzer Verfolgung vorläufig fest. Der

Beschuldigte ist bereits mehrfach einschlägig strafrechtlich in Erscheinung

getreten.

Karlsruhe – 14 km Stau nach vier Auffahrunfällen auf A 5

Karlsruhe – Gleich zu vier Auffahrunfällen kam es am Mittwochmorgen, auf

der Bundesautobahn 5, zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Nord und Bruchsal.

Personen wurden dabei nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 235.000

Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, Aufräum- und

Reinigungsarbeiten war die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt. Es kam zu einem

Rückstau von bis zu 14 Kilometern.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 09.20 Uhr, kurz vor der Ausfahrt Bruchsal.

Hier fuhr ein deutscher Lkw-Fahrer vermutlich infolge Unachtsamkeit auf den vor

ihm abbremsenden litauischen Lkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls war das

Gespann des Unfallverursachers nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt

werden. Für die Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen gesperrt. Der

Sachschaden beläuft sich auf zirka 25.000 Euro.

Gegen 09.30 Uhr erkannte ein 70 Jahre alter Autofahrer das Stauende durch den

zuvor genannten Unfall zu spät. Bei einem versuchten Ausweichmanöver kollidierte

der Fahrer mit dem neben ihm fahrenden Lkw. Glücklicherweise waren hier beide

Fahrzeuge noch fahrbereit und die anschließende Unfallaufnahme konnte auf einem

Rastplatz erfolgen. Der Sachschaden hier wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Gegen 09.40 Uhr fuhren zwei Lkws aufeinander. Dabei entstand ein Sachschaden von

rund 40.000 Euro. Hier erkannte ein 40 Jahre alter rumänischer Lkw-Fahrer

ebenfalls das Stauende zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf seinen polnischen

Vordermann auf. Der Anhänger des polnischen Sattelzugs war nicht mehr fahrbereit

und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme- und

Bergungsarbeiten mussten alle Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt werden.

Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 10.25 Uhr. Der 38 Jahre alte

Sattelzugführer fuhr infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf das Stauende

auf. Durch die Wucht des Aufpralls waren beide Fahrzeuggespanne nicht mehr

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener

Betriebsstoffe musste der mittlere und rechte Fahrstreifen zur Reinigung

gesperrt werden. Der Sachschaden hier beläuft sich auf 150.000 Euro.

Karlsruhe – Warnung vor aktuellen „Smishing“-Fällen

Karlsruhe – Das Polizeipräsidium Karlsruhe warnt vor sogenannten

„Smishing“-Fällen. Zwei solcher Vorkommnisse wurden in den vergangenen Tagen bei

der zuständigen Kriminalinspektion Cybercrime zur Anzeige gebracht. Ein Schaden

ist bei den angezeigten Fällen zum Glück nicht entstanden.

„Smishing“ ähnelt dem geläufigeren Phishing über E-Mail, jedoch werden die

betrügerischen Nachrichten per SMS versandt. In den aktuellen „Smishing“-Fällen

erhalten zufällige Personen eine SMS auf ihr Mobiltelefon. In dieser wird

darüber informiert, dass ein Paket für sie verschickt wurde. Zusätzlich ist ein

Link enthalten, mit dem die angebliche Paketsendung verfolgt werden kann.

Diesem Link sollte man auf keinen Fall folgen. Klickt man auf diesen, wird

versucht, eine Schadsoftware auf dem Handy zu installieren. Ist die

Schadsoftware schließlich auf dem Gerät, könnten die Täter auf andere

Anwendungen wie beispielsweise Banking-Apps zugreifen und damit auf das

Online-Banking einwirken.

Nach bisherigem Stand funktioniert die Schadsoftware nur auf Geräten mit

Android-Betriebssystem, andere Varianten für weitere Betriebssysteme sind aber

denkbar.

Unsere Tipps daher:

Seien Sie besonders misstrauisch, wenn Sie kein Paket erwarten

Klicken Sie auf keine Links von unbekannten Quellen. Kommt eine

Nachricht offensichtlich nicht vom erwarteten Anbieter ist Vorsicht

geboten.

Nachricht offensichtlich nicht vom erwarteten Anbieter ist Vorsicht geboten. Installieren Sie keine Apps aus unbekannten Quellen. Diese

Funktion ist standardmäßig gesperrt und muss in den Einstellungen von

Android aktiviert werden. Umgehen Sie diese Sicherheitsvorkehrung

nicht, wenn Sie das Risiko nicht abschätzen können bzw. Ihnen die

Quelle der zu installierenden App nicht seriös vorkommt.

Funktion ist standardmäßig gesperrt und muss in den Einstellungen von Android aktiviert werden. Umgehen Sie diese Sicherheitsvorkehrung nicht, wenn Sie das Risiko nicht abschätzen können bzw. Ihnen die Quelle der zu installierenden App nicht seriös vorkommt. Sollten Sie betroffen sein, dann sollten Sie sich umgehend an

die für Sie zuständige Polizeidienststelle wenden. Nehmen Sie das

betroffene Gerät nicht weiter in Betrieb.

Bad Schönborn – Illegale Entsorgung von asbesthaltigen Eternitplatten – Polizei sucht Zeugen

Östringen – Nach der illegalen Entsorgung von asbestverseuchten

Eternitplatten auf einem Waldweg zwischen Östringen und Mühlhausen-Rettigheim

sucht der Fachdienst für Gewerbe- und Umweltstraftaten des Polizeipräsidiums

Karlsruhe Zeugen.

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch im

Bereich „Hammelsgraben“ auf einem dortigen Waldweg – zwischen den Gemeinden

Östringen und Rettigheim gelegen – eine größere Menge asbesthaltigen Bauschutt

widerrechtlich abgelagert.

Aufgrund der Menge der gefährlichen Abfälle und der Örtlichkeit ist davon

auszugehen, dass der Problemmüll mit einem größeren Fahrzeug oder unter Einsatz

eines Anhängers angefahren wurde. Anhand dort aufgefundener Schriftstücke

könnten die Eternitplatten aus dem südlichen Rhein-Neckar-Raum stammen.

Wer in diesem Zusammenhang entsprechende Beobachtungen gemacht hat oder sonst

sachdienliche Hinweise zur Herkunft der Abfälle machen, wird gebeten, sich

tagsüber unter 0721 666-3802 beim Fachdienst für Gewerbe- und Umweltstraftaten

zu melden.

Karlsruhe – Von Personengruppe angegriffen und verletzt

Karlsruhe – Ein bislang unbekannter Mann wurde am Dienstagabend in der

Karlsburgstraße von mehreren Männern angegriffen und verletzt. Eine Zeugin

meldete den Vorfall kurz vor 19.00 Uhr der Polizei. Beim Eintreffen der Streife

hatten sich sowohl die Angreifer als auch der Geschädigte bereits davongemacht.

Die Zeugin berichtete, dass sie zunächst in Höhe der Prinzessenstraße auf zwei

10-, bzw. 20-köpfige Personengruppen getroffen sei. Kurz darauf ging ein Mann an

den Gruppen vorbei und wurde plötzlich von mehreren Angreifern aus den beiden

Gruppen mit Faustschlägen und Tritten attackiert. Als die Frau auf die Personen

zuging und dem Geschädigten helfen wollte, wurde sie von einem Mann aus der

Gruppe gegen einen Bauzaun gedrückt. Ihr wurden Schläge angedroht, falls sie die

Polizei rufen würde. Die Zeugin ließ sich nicht einschüchtern und verständigte

über Notruf die Polizei. Daraufhin rannten die Angreifer davon. Die Frau

kümmerte sich dann um den am Boden liegenden Geschädigten, der stark am Kopf

blutete. Nach einem kurzen Gespräch ging der Mann dann davon. Eingeleitete

Fahndungsmaßnahmen nach dem Geschädigten und den Angreifern blieben erfolglos.

Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen die den Vorfall beobachtet haben.

Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach, Telefon

0721/49070 in Verbindung zu setzen.

Philippsburg – Zigarettenautomat komplett entwendet

Karlsruhe – In der Nacht zum Dienstag haben dreiste Diebe in der

Germersheimer Straße in Rheinsheim einen Zigarettenautomaten an einer

Gartenmauer abmontiert und einfach mitgenommen. Der hierbei entstandene Schaden

wird auf rund 5.000. Euro geschätzt.

Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf die Täter geben kann,

wird gebeten, sich beim Polizeirevier Philippsburg unter der Telefonnummer 07256

932918, zu melden.

Karlsruhe – Unfall betrunken verursacht

Karlsruhe – Ein Sachschaden von mehreren hundert Euro ist die Bilanz eines

Verkehrsunfalls, den ein 51-jähriger Fahrer mit nahezu einer Promille am

Dienstag angerichtet hat.

Gegen 11:40 Uhr versuchte der Fahrer mit seinem Opel in der Von-Beck-Straße in

eine Parklücke einzuparken. Vermutlich aufgrund seiner alkoholischen

Beeinflussung beschädigte er hierbei den längs dahinter parkenden VW.

Anschließend ging er, ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu

kümmern in sein Wohnanwesen.

Hier konnte er durch eine Streife des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz

letztendlich im Keller entdeckt werden. Bei der anschließenden Unfallaufnahme

schlug den Beamten Alkoholgeruch entgegen. Der 51-Jährige musste die Beamten auf

das Revier begleiten und dort erst einmal eine Blutprobe und seinen Führerschein

abgeben.

Stutensee – Starke Rauchentwicklung aufgrund Kabelbrand

Karlsruhe – Zu einer starken Rauchentwicklung aufgrund eines Kabelbrands

an einem Herd kam es am Dienstagabend in der Rathausstraße in Blankenloch.

Gegen 21:15 Uhr wurde durch den Wohnungsinhaber der Qualm in der Küche entdeckt.

Nach ersten Einschätzungen durch die Freiwillige Feuerwehr Stutensee, die mit

fünf Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort waren, dürfte ein technischer

Defekt an einem Kabel ursächlich dafür gewesen sein. Nachdem die Wohnung

belüftet wurde, konnte der 50-Jährige zurückkehren. Ob durch den Kabelbrand ein

Sachschaden entstanden ist, kann bislang noch nicht gesagt werden.

Karlsruhe – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Karlsruhe – Einen Sachschaden von insgesamt 4.500 Euro hat ein bislang

Unbekannter bei einem Verkehrsunfall am späten Dienstagabend in der

Wolfartsweierer Straße verursacht und ist anschließend davongefahren.

Nach Zeugenangaben fuhr gegen 23:30 Uhr der Verursacher auf der Wolfartsweierer

Straße in Richtung Durlach und kam hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab. In

der Folge beschädigte er zwei am Fahrbahnrand geparkte Pkws. Anschließend

flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle.

Da beide Zeugen vor Ort unterschiedliche Angaben über das Fahrzeug des

Verursachers machen ist das Polizeirevier Karlsruhe – Durlach auf der Suche nach

weiteren Zeugen. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721/4907311

zu melden.

Stutensee- Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Karlsruhe – Schmuck und Bargeld von mehreren tausend Euro haben Diebe am

Dienstagnachmittag in einem Einfamilienhaus in Friedrichstal erbeutete. Der

dabei angerichtete Sachschaden wird auf zirka 700 Euro geschätzt.

Zwischen 12:30 Uhr und 19 Uhr gelangten die Eindringlinge gewaltsam über die

Terrassentür in das Haus. Hier durchsuchten sie nahezu alle Räume und öffneten

Schränke sowie Schubladen. Die aufgefundenen Wertgegenstände nahmen die Diebe an

sich und verschwanden mithilfe eines aufgefundenen Haustürschlüssels über die

Eingangstür nach draußen.

Zeugen die im Bereich“ Am Waldfriedhof“ verdächtige Beobachtungen gemacht haben

werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der

Telefonnummer 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

Bretten – Für Auskünfte stark betrunken zum Revier

gefahren

Karlsruhe – Mit fast 1,8 Promille erschien ein 37-Jähriger auf dem

Polizeirevier Bretten und wollte Auskunft über einen angeblichen Anruf seitens

der Polizei.

Gegen 17:30 Uhr kam der Mann im angetrunkenen Zustand auf die Dienststelle. Nach

seinen Angaben hätte er zuvor einen Anruf von der Polizei erhalten. Bei der

Entgegennahme des Sachverhaltes stellte der Polizist starken Alkoholgeruch bei

dem 37-Jährigen fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert

von nahezu 1,8 Promille. Der Mann der mit seinem Rad zur Dienststelle kam,

musste anschließend eine Blutprobe auf dem Revier abgeben.

Karlsruhe – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer

Karlsruhe – In Karlsruhe kam es am Dienstagnachmittag zu einem

Verkehrsunfall, in dessen Folge ein Fahrradfahrer angefahren und schwer verletzt

wurde.

Gegen 17:45 Uhr fuhr ein 49-jähriger Mann mit seinem VW die Schwarzwaldstraße

und wollte in die Fautenbruchstraße nach links einbiegen. Im Bereich dieser

Einmündung übersah er beim Abbiegen einen in Richtung Dammerstock fahrenden

Fahrradfahrer, wobei ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden konnte. Der

60-jährige Fahrradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste in

ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Das Fahrrad sowie der PKW wurden

bei dem Zusammenstoß beschädigt.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Angaben zu dem Verkehrsunfall machen

können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe, 0721-94484-0, in

Verbindung zu setzen.

Pfinztal – Brennende Hecke greift auf Wohngebäude über

Karlsruhe – Vermutlich durch nicht sachgemäße Entsorgung von Asche aus

einem Ofen entzündete sich am Dienstagnachmittag eine Hecke in der Ringstraße in

Pfinztal-Wöschbach. Anschließend entzündete sich durch Funkenflug wohl eine

Balkonkonstruktion an dem Mehrfamilienhaus.

Ein älterer Bewohner des Hauses entsorgte nach bisherigem Ermittlungsstand wohl

am Dienstag, gegen 15 Uhr, Asche im Garten, direkt neben der das Grundstück

umschließenden Hecke. Diese Asche war anscheinend noch nicht ganz erkaltet,

sodass sie sich entzündete und anschließend die Hecke in Brand setzte.

