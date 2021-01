Mannheim-Innenstadt: Transporter aufgebrochen – Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt – Am Dienstagnachmittag brach ein unbekannter Täter in

den Mannheimer Innenstadt-Quadraten in einen abgestellten Transporter ein. Ein

60-jähriger Mann stellte seinen Renault-Lieferwagen kurz vor 15 Uhr verschlossen

am Murnauplatz im Quadrat J 4 ab. Als er wenige Minuten später zu seinem

Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter

zwischenzeitlich die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen und das Fahrzeug

entriegelt hatte. Aus dem Fahrzeuginnenraum hatte dieser eine verschlossene

Kassette mit Bargeld, Ausweis und Bankkarte des 60-Jährigen entwendet hatte.

Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu

Tatablauf und Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt, Tel.: 06210/1258-0 zu melden.

Mannheim-Feudenheim: Unbekannter Opel-Fahrer flüchtet vor Fahrzeugkontrolle – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Feudenheim – Am Dienstagnachmittag flüchtete ein unbekannter

Opel-Fahrer im Stadtteil Feudenheim vor einer Polizeikontrolle. Der schwarze

Opel Astra fiel einer Polizeistreife kurz nach 14 Uhr in der Straße „Auf dem

Sand“ auf. Bei einer Überprüfung der angebrachten Kennzeichen stellten die

Beamten fest, dass diese für ein anderes Fahrzeug ausgegeben und als gestohlen

gemeldet waren. Das Fahrzeug und dessen Fahrer sollte nun gestoppt und

kontrolliert werden. Als dem Fahrer nun mit Blaulicht, Leuchtschrift „Stopp

Polizei“ Anhaltesignal gegeben wurde, wechselte dieser sofort in den

Gegenverkehr, gab Gas und bog in die Galvanistraße ab. Dabei gefährdete er

mehrere Verkehrsteilnehmer. Er flüchtete weiter mit hoher Geschwindigkeit vor

den verfolgenden Polizisten. Auch hierbei gefährdete er durch seine waghalsigen

Fahrmanöver weitere Verkehrsteilnehmer. Während der weiteren Flucht missachtete

er an mehreren Ampeln das Rotlicht. An der Kreuzung der Straßen „Wingertsbuckel“

und „Am Aubuckel“ verursachte er schließlich mehrere Verkehrsunfälle, indem er

die dort fahrenden Fahrzeuge beim mehrfachen Fahrstreifenwechsel streifte.

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens verloren die Beamten das Fahrzeug

schließlich aus den Augen. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung konnte es jedoch

kurz vor 15 Uhr auf dem Lehrerparkplatz eines Schulkomplexes im Stadtteil

Vogelstang verlassen und verschlossen aufgefunden werden. Das Fahrzeug wurde zur

eingehenden Untersuchung sichergestellt.

Der Fahrer des Opel wird wie folgt beschrieben:

Männliche Person

Ca. 25 bis 35 Jahre alt

Dunkle kurze Haare

Trug eine dunkle Kopfbedeckung

Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Mannheim wegen Straßenverkehrsgefährdung,

Unfallflucht, Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen sowie wegen des

Verdachts des Diebstahls dauern an.

Zeugen, denen das Fahrzeug aufgefallen ist und die sachdienliche Hinweise zu

dessen Fahrer geben können, sowie Geschädigte, die durch die Fahrweise des

Unbekannten gefährdet oder gar geschädigt wurden, werden gebeten, sich bei der

Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: 74-jährigem Mann mit Geldwechseltrick 200 Euro entwendet – Zeugengesucht

Mannheim – Mit dem sogenannten Geldwechseltrick hat ein unbekannter Täter

einem hilfsbereiten 74-jährigen Mann am Dienstag um 15.50 Uhr in der

Lenau-/Kobellstraße 200 Euro aus der Geldbörse entwendet. Der Trickbetrüger

hatte den Geschädigten angesprochen und wollte eine 2-Euro-Münze gewechselt

haben. Als der 74-Jährige in seiner Geldbörse nach Münzgeld suchte, gelang es

dem Täter unbemerkt daraus die Geldscheine zu nehmen. Der Geschädigte bemerkte

den Diebstahl erst wenige Minuten später, der Täter hatte sich zwischenzeitlich

in Richtung Käfertaler Straße/Uhlandstraße entfernt

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 185 cm, korpulent, kurze, schwarze,

lockige Haare, südländisches Aussehen. Er sprach gebrochen Deutsch und trug

einen schwarzen Jogginganzug sowie einen gelb/hellbraunen, knielangen

Daunenmantel.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter

Telefon Tel.: 0621 3301-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

Mannheim-Neuhermsheim: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Mannheim-Neuhermsheim – Bei einem Verkehrsunfall mit Stadtteil

Neuhermsheim am Dienstagnachmittag wurden zwei Personen leicht verletzt. Es

entstand erheblicher Sachschaden. Eine 30-jährige Frau war kurz nach 15 Uhr mit

ihrem 7er BMW auf der Hermsheimer Straße in Richtung Harrlachweg unterwegs. Aus

bislang unklarer Ursache lenkte sie ihr Fahrzeug kurz nach der dortigen Kurve in

Richtung Fahrbahnmitte und stieß dabei mit einem entgegenkommenden 74-jährigen

Opel-Fahrer zusammen. Die 30-Jährige musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug

befreit werden und wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert.

Auch der 74-Jährige wurde leicht verletzt und vorsorglich zur eingehenden

Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren

und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro

geschätzt.

Die Hermsheimer Straße wurde während der Unfallaufnahmen in beide Richtungen

gesperrt. Es ergaben sich keinerlei Verkehrsbeeinträchtigungen.

Mannheim-Neckarstadt: Brand in Gaststätte – Brandursache unklar

Mannheim – Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Dienstagabend gegen

21.20 Uhr in der Küche einer Gaststätte in der Alphornstraße ein Mülleimer in

Brand. Die Feuerwehr Mannheim war mit einem Löschzug im Einsatz und konnte den

Brand schnell löschen. Aus dem Mehrfamilienhaus wurden insgesamt fünf Anwohner

evakuiert, diese konnten nach Abschluss der Lösch- und Lüftungsarbeiten wieder

zurück in ihre Wohnungen. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro beziffert, es

wurde niemand verletzt. Für die Dauer des Einsatzes kam es zu keinerlei

Verkehrsbehinderungen.