Heidelberg/Ziegelhausen: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Heidelberg/Ziegelhausen – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen

09:40 Uhr in der Kleingemünder Straße. Ein 58-Jähriger Mann war mit seinem

Mercedes in Richtung Neckar-Brücke unterwegs, als er einem ordnungsgemäß am

rechten Fahrbahnrand geparkten BMW auffuhr. Der BMW wurde aufgrund des

Zusammenstoßes auf einen davor geparkten Ford geschoben. Der Sachschaden beträgt

rund 11.000 EUR.

Heidelberg-Bergheim: Mit über 2,6 Promille in Gegenverkehr geraten – Sachschaden ca. 12.000 Euro

Heidelberg – Stark betrunken geriet ein 43-jähriger Fahrer am Dienstag um

16.45 Uhr in einer Rechtskurve in der Gneisenaustraße, kurz vor der Einmündung

Blücherstraße, nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem

entgegenkommenden 39-jährigen Fahrer eines BMW. Beide Fahrer blieben unverletzt,

an den Autos entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 12.000 Euro. Beide Fahrzeuge

waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Wie sich schnell

herausstellte, war der 43-Jährige völlig betrunken. Ein Atemalkoholtest ergab

einen Wert von über 2,6 Promille. Auf dem Revier entnahm ein Arzt eine

Blutprobe. Ob der 43-jährige im Besitz eines Führerscheines ist, ist derzeit

Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte.

Heidelberg-Bergheim: Betrunkener Autofahrer missachtet Vorfahrt – Radfahrerin leicht verletzt

Heidelberg – Bei einem Unfall am Dienstag gegen 16.45 Uhr an der

Einmündung Mannheimer Straße/Vangerowstraße wurde eine 26-jährige Radfahrerin

zum Glück nur leicht verletzt. Ein 63-jähriger Autofahrer war nach links in die

Mannheimer Straße abgebogen und missachtete dabei die durch Verkehrszeichen

geregelte Vorfahrt der Radfahrerin, die auf dem Fahrradschutzstreifen Richtung

Vangerowstraße fuhr. Durch die Kollision stürzte die Radfahrerin auf die Straße.

Die 26-Jährige wurde an der Unfallstelle durch Rettungssanitäter ambulant

behandelt. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Autofahrer Alkoholgeruch

bemerkt, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Auf dem

Revier entnahm ein Arzt eine Blutprobe, der Führerschein wurde sichergestellt.

Heidelberg-Kirchheim: Seniorin um mehrere tausend Euro betrogen – Enkeltrick-Betrüger erneut erfolgreich

Heidelberg – Eine 80-jährige Heidelbergerin fiel bereits vor zwei Wochen

dem „Enkeltrick“ zum Opfer. Am 11. Januar erhielt sie einen Anruf von einem

jungen Mann, der sich mit den Worten „Oma? Weißt du wer da ist?“ meldete. Die

Seniorin ging davon aus, dass sie mit ihrem Enkel sprach und setzte das Gespräch

fort. Der Anrufer konnte ihr glaubhaft machen er hätte einen Unfall verursacht

und müsse nun 25.000 Euro bezahlen. Er bat sie ihm das Geld zu leihen und

niemandem davon zu erzählen. Nachdem die Geschädigte dem vermeintlichen Enkel

einen höheren Geldbetrag zugesagt hatte, wurde das Geld von einer angeblichen

Kollegin des Enkels an einem zuvor vereinbarten Treffpunkt abgeholt. Erst als

die 80-Jährige am Montag wieder mit ihrem tatsächlichen Enkel sprach, wurde ihr

bewusst, dass sie zum Opfer von Enkeltrick-Betrügern geworden war.

Die Abholerin kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 20 bis 25 Jahre alt

ca. 1,60 Meter groß und schlank

war bekleidet mit einer schwarzen Jeans, einem schwarzen Anorak

und einem schwarzen Mundschutz

und einem schwarzen Mundschutz sie trug dunkle schulterlange Haare

sie führte eine schwarze Umhängetasche mit sich

sie sprach akzent- und dialektfreies Deutsch

Wem eine Person im unmittelbaren Umfeld aufgefallen ist, auf die die

Personenbeschreibung zutrifft, wird gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst

Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen

melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich

dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen!

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder

Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer

Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen

preis.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um

die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der

Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie

dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen.

Bewahren Sie Ihre Wertsachen nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder in

einem Bankschließfach.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor oder sind Sie bereits Opfer eines Betruges

geworden, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.