Mainz-Gonsenheim – Versuchter Einbruchsdiebstahl 22.01.2021, 18:30 Uhr – 25.01.2021, 09:22 Uhr

Mainz-Gonsenheim – Am Montagmorgen stellten Mitarbeiter in

Mainz-Gonsenheim gegen 09:22 Uhr Einbruchsspuren an ihren

Geschäftsräumlichkeiten für Nachhilfeunterricht in der Breite Straße fest. Die

bislang unbekannten Täter brachen die Tür auf und verschafften sich somit

Zutritt ins Innere der Nachhilfeeinrichtung. Die Einbrecher verließen die

Örtlichkeit jedoch ohne Beute. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Freitagabend,

18:30 Uhr bis Montagmorgen, 09:22 Uhr.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Mainz-Bretzenheim – Nach Raub auf Postfiliale – Zeugen gesucht! 27.01.2021

Mainz-Bretzenheim – Nach dem Raub auf die Postfiliale, in einem

Blumengeschäft in Mainz-Bretzenheim, am Montag, den 18.01.2021 gegen 07:00 Uhr

(wir berichteten), bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur

Ergreifung des Täters führen können. Beamte der Kriminalpolizei verteilen heute

mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Flyer im Stadtteil Mainz-Bretzenheim.

Diese werden in die Briefkästen der Anwohner eingeworfen. Zudem führen die

Beamten Bürger- sowie Nachbarschaftsbefragungen durch. Die Polizei sucht

dringend nach Zeugen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Im Zuge dessen weist die Polizei darauf hin, dass durch die Beamten keine

Wertgegenstände entgegengenommen werden und die Polizei keine Anrufe bei den

Anwohnern tätigt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Verkehrsunfall

Bodenheim

Eine 53-jährige Fahrerin aus Nackenheim befuhr am 26.01.2021, gegen 07:00 Uhr mit ihrem PKW die L413 aus Richtung Feuerwehr Bodenheim/Nackenheim kommend in Richtung B 9. Eine 18-jährige Fahrerin, ebenfalls aus Nackenheim befuhr die L 413 in entgegengesetzter Richtung. An der Einmündung L 413 / Am Kümmerling wollte die 53-jährige Fahrerin nach links nach „Am Kümmerling“ abbiegen. Hierbei kollidierte sie mit dem PKW der 18-jährigen Fahrerin, die geradeaus in Richtung Feuerwehr Bodenheim/Nackenheim fuhr. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die 53-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die 18-jährige wurde vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Rauchentwicklung Mehrfamilienhaus

Nierstein

Am 26.01.2020, gegen 11:45 Uhr, wird eine unklare Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus in der Gutenbergstraße in Nierstein gemeldet. Es kann weißer Rauch aus einem Fenster im 1. OG festgestellt werden. Da niemand aus der entsprechenden Wohnung die Tür öffnet, wird angefangen das Mehrfamilienhaus mit 25 Parteien zu evakuieren. Die Feuerwehr öffnet die Tür der entsprechenden Wohnung und stellt einen Topf auf dem Herd fest, in dem sich heißes, verbranntes Öl befindet. In der Wohnung befanden sich keinerlei Personen. Es wurde niemand verletzt. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Die Bewohnerin erscheint kurze Zeit später und teilt mit, den Topf vergessen zu haben und nur kurz weg gewesen zu sein.