Zigarettenautomat auf dem Sonnenberg aufgebrochen

Kaiserslautern – Wieder haben sich Unbekannte an einem Zigarettenautomaten

zu schaffen gemacht. Zuletzt hatten sie es auf einen Automaten in Siegelbach

abgesehen (wir berichteten: https://s.rlp.de/geBEN). Diesmal brachen die Täter

einen Zigarettenautomaten in der Emil-Caesar-Straße auf. Aus der Geldkassette

stahlen sie in der Nacht zum Samstag das Bargeld. Ob ein Tatzusammenhang mit

zurückliegenden Aufbrüchen besteht, kann die Polizei aktuell nicht ausschließen.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges

wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Verdächtiger sprintet los

Kaiserslautern – Auf einmal gab er Fersengeld – beim Anblick einer

Polizeistreife spurtete in der Nacht zum Mittwoch ein Verdächtiger los. Schnell

war der Mann in der Baumschulstraße eingeholt. Während der Kontrolle stellte

sich heraus, dass der 34-Jährige ein verbotenes Einhandmesser einstecken hatte.

Das Messer wurde sichergestellt. Den Mann erwartet jetzt ein Bußgeld wegen des

Verdachts des Verstoßes gegen das Waffenrecht. |erf

Schild „Platz der Kinderrechte“ abgerissen

Kaiserslautern – Der Stockhausplatz in der Altstadt ist „Platz der

Kinderrechte“, so stand es auf einem Schild am Stockhausplatz – bis Dienstag. Am

26. Januar stellte ein Zeuge fest, dass das Schild abgerissen und beschädigt

wurde. Der Schaden dürfte mindestens 100 Euro betragen. Jetzt ermittelt die

Polizei. Die Beamten bitten um Hinweise: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Zeugen

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Unter Drogeneinfluss auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern – Die Polizei hat am Dienstagabend eine 38-Jährige in der

Friedenstraße angehalten. Die Frau war auf einem gemieteten E-Scooter unterwegs.

Während der Verkehrskontrolle fiel den Beamten auf, dass die Fahrerin unter

Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht. Er

reagierte positiv. Der 38-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll

Aufschluss über ihren Drogenkonsum geben. Die Frau blickt einem möglichen

Strafverfahren beziehungsweise einem teuren Bußgeld entgegen. |erf

Tasche aus Pkw gestohlen

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) – Diebe haben sich in der Friedhofstraße

an einem Auto zu schaffen gemacht. Am Dienstagmorgen stellte ein 60-Jähriger

fest, dass die Täter aus dem Pkw eine Tasche gestohlen haben. Aufbruchspuren

waren an dem Smart nicht erkennbar, möglicherweise war der Wagen nicht

abgeschlossen. Die Tasche und einen Teil des Diebsguts fand ein Fahrradfahrer am

Dienstag im Bereich des Ortsausgangs von Sambach, in Richtung Katzweiler. Er gab

die Sachen bei der Polizei ab. Die Beamten ermitteln des Diebstahls und bitten

Zeugen um Hinweise. Wem sind zwischen Freitagmorgen und Dienstagmorgen Personen

in der Friedhofstraße aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Hinweise

nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 21450

entgegen. |erf

Kellerräume aufgebrochen

Kaiserslautern – Unbekannte sind in der Eisenbahnstraße in den Keller

eines Hauses eingebrochen. Am Dienstagvormittag stellte eine Zeugin den Einbruch

fest. Die Diebe machten sich an drei Kellertüren zu schaffen. Offensichtlich

suchten sie die zwei Lagerräume eines im Haus ansässigen Geschäfts auf. Nach dem

aktuellen Stand der Ermittlungen wurde nichts gestohlen. Durch den Einbruch

entstand Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 300 Euro schätzt. Zeugen,

die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Toilettenkässchen gestohlen

Kaiserslautern – Ein 40-Jähriger steht im Verdacht am Dienstag am

Stiftsplatz, aus dem Körbchen vor einer öffentlichen Toilette am Wochenmarkt,

Kleingeld gestohlen zu haben. Ein Zeuge beobachtete die Tat. Er sprach eine

Polizeistreife an und zeigte den Beamten den mutmaßlichen Dieb. Der 40-Jährige

räumte die Tat ein und gab die Münzen zurück. Während der Kontrolle entdeckten

die Einsatzkräfte ein Messer mit feststehender Klinge bei dem alkoholisierten

Mann. Es steckte in seiner Umhängetasche. Das Messer wurde vorsorglich

sichergestellt. Der Verdächtige wird sich in einem Strafverfahren verantworten

müssen. |erf

Unfall: Blechschaden und eine Verletzte

Kaiserslautern – An der Ecke Königstraße/Pfaffstraße hat es am

Dienstagnachmittag gekracht. Gegen 17 Uhr stießen hier ein Mercedes und ein VW

Polo zusammen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen wollte eine 70-jährige Autofahrerin, die mit

ihrem VW Polo auf der Königstraße Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße unterwegs

war, nach links in die Pfaffstraße abbiegen. Dabei missachtete sie jedoch den

Vorrang des Gegenverkehrs und stieß mit einem entgegenkommenden Mercedes

zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde die 70-Jährige leicht verletzt. Sie kam

vorsorglich ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten

abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. |elz

Handy unterschlagen

Kaiserslautern – Sie ließ ihr Handy nur kurz liegen, um an den

Postschalter zu gehen, dann war das Smartphone plötzlich verschwunden. In der

Postfiliale in der Rummelstraße haben sich Unbekannte am Montag das Mobiltelefon

einer 27-Jährigen unter den Nagel gerissen. Während die Frau ein Formular

ausfüllte, legte sie das Handy neben sich ab. Mit dem Blatt ging sie zum

Schalter, das Telefon hatte sie auf der Schreibunterlage vergessen. Als die

27-Jährigen nach rund zwei Minuten zum Platz zurückkehrte, um ihr Handy zu

holen, war es bereits weg. Bei der Polizei erstattete die Frau Strafanzeige

wegen Unterschlagung. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges

wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf