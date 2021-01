Einbrecher stehlen Safe aus Bäckerei – Kripo sucht Zeugen

Kassel-Bettenhausen (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch 27.01.2021 in eine Bäckereifiliale im Kasseler Stadtteil Bettenhausen eingebrochen und nahmen aus dem Geschäft einen Safe samt Inhalt mit. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Die Tatzeit des Einbruchs lässt sich derzeit auf den Zeitraum zwischen dem gestrigen Dienstagabend, 18:00 Uhr, und den heutigen Morgen, 05:30 Uhr, eingrenzen. Die Einbrecher hatten sich über den Parkplatz der Bäckerei in der Einkaufspassage an der Heiligenröder Straße angenähert und anschließend die Tür zu dem Geschäft mit unbekanntem Werkzeug gewaltsam geöffnet.

Dort hebelten die Täter den kleineren Tresor, in dem sich Bargeld befand, aus der Verankerung und traten vermutlich über die aufgebrochene Tür die Flucht nach draußen an.

Ob sie ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportierten, ist derzeit noch ungeklärt.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich der Bäckereifiliale verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und den Beamten des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Dreiste Trickdiebe erbeuten EC-Karte und heben Geld ab

Kassel-Wesertor (ots) – Opfer eines dreisten Trickdiebstahls wurde am Montagnachmittag 25.01.2021 eine 71-jährige Frau auf einem Supermarktparkplatz im Kasseler Stadtteil Wesertor. Während einer der beiden unbekannten Täter sie beim Einladen ihrer Einkäufe am Auto in ein Gespräch verwickelte, entwendete sein Komplize zunächst unbemerkt ihre EC-Karte aus der Handtasche.

Als das Opfer nur eine Stunde später das Fehlen der Karte entdeckte und sie sperren ließ, stellte sich heraus, dass die Täter damit bereits eine Abhebung an einem Geldautomaten in Kassel getätigt hatten. Mit den weiteren Ermittlungen sind die Beamten des Regionalen Ermittlungsgruppe betraut.

Sie suchen Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Trickdiebstahl gemacht haben

oder Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die 71-Jährige am Dienstag 26.01.2021 bei ihrer Anzeigenerstattung gegenüber den Beamten des Polizeireviers Nord angab, hatte sich der Diebstahl auf dem Parkplatz an der Straße “Franzgraben” gegen 14:10 Uhr ereignet. Sie lud zu dieser Zeit die Einkäufe in ihren Pkw, als der fremde Mann sie nach dem Weg zum Hauptbahnhof fragte und sie so in ein Gespräch verwickelte.

Nach bisherigen Ermittlungen näherte sich währenddessen der zweite unbekannte Täter der Seniorin

an und nutzte diesen Moment, um unbeobachtet die EC-Karte aus der Tasche zu stehlen.

Von dem Unbekannten, der die Frau mit dem Gespräch abgelenkt hatte, liegt folgende Beschreibung vor:

Etwa 40 Jahre alt, 1,73 bis 1,75 Meter groß, kräftige Gestalt, dunkle kurze Haare, trug eine Mund-Nasen-Bedeckung, bekleidet mit einem dunklen Parka, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, sprach Deutsch mit französischem Akzent.

Zeugen, die den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise geben können, melden sich

bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

