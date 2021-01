Breuna (ots) – Am heutigen Mittwochmorgen 27.01.2021 wurde eine 73-jährige Frau tot in ihrem Haus in Breuna aufgefunden. Nach bisherigen Ermittlungen war die 73-jährige Frau offenbar durch stumpfe Gewalteinwirkung ums Leben gekommen. Tatverdächtig ist der 76-jährige Ehemann der Verstorbenen, der bereits von der Polizei festgenommen wurde und noch am heutigen Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel wegen eines Tötungsdelikts einem Haftrichter vorgeführt wird.

Das Motiv und die Hintergründe der Tat sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die von den Beamten des für Kapitaldelikte zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kriminalpolizei geführt werden.

