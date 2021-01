Transporter aufgebrochen

Petersberg – Unbekannte brachen zwischen Samstagnachmittag (23.01.) und Dienstagmorgen (26.01.) in der Breitunger Straße einen weißen Iveco-Transporter auf. Die Täter durchsuchten den Innenraum nach Wertgegenständen, nach derzeitigem Kenntnisstand ohne Erfolg. Sie verursachten 300 Euro Sachschaden.

Pkw aufgebrochen

Fulda – In der Nacht auf Dienstag (26.01.) brachen Unbekannte auf dem Parkplatz Ochsenwiese einen schwarzen 1-er BMW auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Täter verursachten 500 Euro Sachschaden.

Anhängerkennzeichen gestohlen

Neuhof/Hauswurz – Am Dienstag (26.01.) stahlen Unbekannte in der Straße „Am Dornbusch" das Kennzeichen FD-XS 172 eines Anhängers, der auf einer öffentlich zugänglichen Gemeindefläche stand.

Diebstahl von Pkw-Katalysator

Warnmeldung: Aktuell Anrufe durch „Falsche Polizisten“ im Vogelsbergkreis

Vogelsbergkreis (ots)

OSTHESSEN. Nach Betrugsversuchen in den Landkreisen Fulda und Hersfeld-Rotenburg am gestrigen Dienstag (26.01.) kommt es aktuell im Vogelsbergkreis vermehrt zu Anrufen durch „Falsche Polizisten“. Die Betrüger melden sich am Telefon als Polizist oder Kriminalbeamter und gaukelten ihren Opfern vor, dass diese ins Visier von Einbrechern gerückt seien. Dabei erkundigten sie sich über die jeweiligen Vermögensverhältnisse. Achtung, dies ist eine Falle!

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

über die Vermögensverhältnisse zu erkundigen und deren Wertgegenstände zu sichern! Gehen Sie daher nicht auf solche Anrufe ein und legen Sie auf! Informieren Sie Personen ihres Vertrauens!

Rufen Sie umgehend die Polizei unter dem Notruf 110 an

Weitere wertvolle Tipps erhalten Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de oder www.polizei-beratung.de

Mutmaßliche Drogendealer festgenommen – Bargeld und Betäubungsmittel beschlagnahmt

Fulda (ots)

Fulda – Nach Ermittlungen des Rauschgiftkommissariats der Fuldaer Kriminalpolizei nahmen Beamte am Freitag (22.01.) einen 31-jährigen Mann aus Steinau a.d. Straße fest und beschlagnahmten eine größere Menge Betäubungsmittel sowie Bargeld.

Bei den von den Amtsgerichten Fulda und Hanau angeordneten Wohnungsdurchsuchungen in Steinau a.d. Straße und Fulda fanden die Polizisten circa 1 Kilogramm Marihuana sowie eine mittlere fünfstellige Summe Bargeld. Gegen beide Männer werden nun Ermittlungsverfahren wegen Drogenhandels geführt.

Sowohl der Fuldaer als auch der Hanauer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit den zuständigen Staatsanwaltschaften wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Diesel gestohlen

Breitenbach a. Herzberg – Unbekannte stahlen in der Nacht zu Dienstag (26.01.) mehrere hundert Liter Diesel aus dem Tank einer Sattelzugmaschine. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz der Rastanlage Rimberg an der A5.

Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/5088-0

In Geräteschuppen eingedrungen

Heringen – Zwischen Samstag (23.01.) und Dienstagvormittag (26.01.) drangen Unbekannte gewaltsam über eine Holztür in einen Geräteschuppen auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Lengerser Straße ein. Aus dem Inneren entwendeten die Täter ein hellblaues Trekkingrad, ein schwarzes Damenfahrrad der Marke Winora und einen rot-silbernen Handrasenmäher im Gesamtwert von wenigen hundert Euro. An der Tür entstand geringer Sachschaden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden – Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis

Hünfeld (ots)

Am 26.01.2021, gegen 16:45 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Italiener mit seinem Range Rover die Carl Zeiss Straße in Hünfeld und wollte zu einem dortigen Autohandel. An sein Fahrzeug war zudem ein Anhänger gespannt, welcher mit einem weiteren PKW beladen war. Beim Befahren der Straße streifte der Fahrer mit seinem Anhänger zwei, am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge und schob diese durch die Wucht des Aufpralls gegeneinander. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen Opel Astra und einen VW Golf. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 8500EUR. Der Anhänger hatte nur einen leichten Schaden von etwa 500EUR. Bei der Unfallaufnahme durch eine Streife der Hünfelder Polizei stellten die Beamten fest, dass das Gespann des Italieners für die vorhandene Führerscheinklasse B zu schwer war. Nötig wäre die Klasse BE gewesen. Somit kam zum eigentlichen Verkehrsunfall auch noch eine Anzeige wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis dazu. Nach Bezahlung der erforderlichen Sicherheitsleistung konnte der Italiener seine Fahrt ohne Anhänger fortsetzen. Der Anhänger mit aufgeladenem PKW wurde sichergestellt.

Eisglätte auf B458 – Sattelzug rutscht in Straßengraben

Hilders (ots)

Am Dienstagnachmittag (26.01.) rutschte ein Sattelzug mit Anhänger auf der B 458 zwischen Brand und Dietges auf ca. 150 Metern in den Straßengraben, touchierte dabei ca. 60 Meter der Leitplanken und fuhr sich schließlich fest. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 8.000EUR. Personen wurden nicht verletzt. Zum Zeitpunkt des Unfalls kam es durch überfrierende Nässe zu streckenweiser Fahrbahnglätte auf der B 458. Wegen der Sicherung der Unfallstelle und der anschließenden Bergung des Sattelzuges musste die Bundesstraße kurzzeitig voll gesperrt werden.