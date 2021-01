Versuchter Diebstahl von Ford Transit, Bad Homburg, Im Eschbachtal, Freitag, 22.01.2021, 17:00 Uhr bis Dienstag, 26.01.2021, 07:45 Uhr

(pu)Zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen versuchten unbekannte Täter, einen in Bad Homburg geparkten Ford Transit zu stehlen. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang zum Innenraum des grauen Ford und versuchten dann, das Fahrzeug zu starten. Als dies misslang, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Bei dem Diebstahl verursachten die Autoaufbrecher einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 06172 120-0 an die Kriminalpolizei Bad Homburg zu wenden.

Mountainbike aus Hof gestohlen, Oberursel, Akazienstraße, Dienstag, 26.01.2021, 11:07 Uhr

(pu)Ein Fahrraddieb hatte es am Dienstagvormittag in Oberursel auf ein Mountainbike abgesehen, stahl dieses aus einem Hof und flüchtete. Um 11:07 Uhr begab sich der Unbekannte in einen Hinterhof in der Akazienstraße und nahm das weiße Mountainbike an sich. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend in Richtung des Stierstädter Bahnhofs. Dabei wurde er von zwei aufmerksamen Zeuginnen beobachtet, die den Fahrraddieb als 1,70m großen, 30 bis 40-jährigen, sehr schlanken Mann beschrieben. Der Unbekannte habe schulterlange, dunkle, lockige Haare und war bekleidet mit einer dünnen blauen Jacke sowie einer Kappe und einer weißen Mund-Nasen-Bedeckung.

Wenn Sie Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Fahrraddiebstahl in Zusammenhang stehen könnten, wenden Sie sich bitte unter 06171 6240-0 an die Polizeistation Oberursel.

Kirchenfenster mit Graffiti besprüht, Oberursel, Eisenhammerweg, festgestellt am Sonntag, 24.01.2021

(pu)Unbekannte Täter versahen in Oberursel mehrere Fenster einer Kirche mit Graffitis. Die Sprayer gelangten auf den Hof der Kirche im Eisenhammerweg und besprühten mindestens fünf Fensterscheiben und Fensterrahmen mit weißer Sprühfarbe, bevor sie flüchteten. Sie verursachten einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Graffitis wurden am späten Sonntagabend festgestellt und die Sachbeschädigung am Dienstag zur Anzeige gebracht.

Die Polizeistation Oberursel bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 06171 6240-0 zu melden.