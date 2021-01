Autoaufbrecher im Raum Limburg unterwegs! Limburg a. d. Lahn, Offheim und Staffel, Dienstag, 01:00 Uhr bis Mittwoch, 02:20 Uhr

(pu)Dienstag- und Mittwochnacht trieben Autoaufbrecher im Raum Limburg ihr Unwesen. Die unbekannten Täter schlugen zunächst am Dienstag zwischen kurz nach 01:00 Uhr und 02:20 Uhr in Limburg-Offheim zu. Sie verschafften sich in der Blücherstraße und der Limburger Straße Zugang zu einem weißen Renault Trafic und einem schwarzen Ford S-Max Kombi und entwendeten Gegenstände aus den Fahrzeugen.

In der Goethestraße öffneten sie einen weißen Dacia Dokker, fanden darin den Fahrzeugschlüssel und fuhren mit dem Fahrzeug davon. Allerdings wurde der Wagen unweit des Tatortes wieder abgestellt. Am Mittwochnacht gegen 01:45 Uhr trieben die Unbekannten ihr Unwesen in der Schulstraße in Limburg-Staffel. Hier brachen sie einen roten VW Polo, einen grauen VW Golf und einen silbernen VW Touran auf. Dabei wurden sie von aufmerksamen Anwohnern beobachtet, welche die Polizei hinzuzogen. Bei einer sofortigen Fahndung konnten die Täter jedoch nicht mehr angetroffen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf weit über 1.000 Euro. Zeugenaussagen zufolge handelte es sich bei dem Diebespärchen um einen ca. 1,80 Meter großen Mann von schlanker Statur und eine ca. 1,65 Meter bis 1,70 Meter große Frau. Der unbekannte Mann war bekleidet mit einem roten Kapuzenpullover und einer schwarzen Jacke, wobei er die rote Kapuze über dem Kopf trug. Seine Begleiterin war bekleidet mit einer hellen Jacke, einem engen dunkelroten Rock und Strumpfhosen. Ihr Gesicht wurde von einem Schal verhüllt. Auch an den Tatorten in Offheim hatten Anwohner einen Mann und eine Frau gesehen. Ob jedoch alle geschilderten Taten auf das Konto des Diebespärchens gehen, müssen die Ermittlungen der Limburger Kriminalpolizei zeigen.

Zeugen und Hinweisgeber, die noch nicht mit der Polizei in Kontakt standen, werden gebeten, sich unter (06431) 9140-0 an die Kriminalpolizei in Limburg zu wenden.

Verletzte durch versprühtes Reizgas, Villmar, Brotweg, 26.01.2021, gg.16.20 Uhr

(ho)Durch versprühtes Reizgas sind gestern Nachmittag in einem Lebensmittelgeschäft in Villmar insgesamt sieben Personen verletzt worden. Vier von ihnen wurden nach der Tat vorsorglich in einem Krankenhaus behandelt.

Ermittlungen der Weilburger Polizei zufolge wurde im Verkaufsraum des Geschäftes der Reizstoff mutmaßlich durch einen Mann in die Luft gesprüht, der dabei in Begleitung eines weiteren Mannes und einer Frau war. Nachdem der Täter den Stoff versprüht hatte, gingen die drei Personen gemeinschaftlich zur Kasse, bezahlten die eingepackten Waren und verließen das Geschäft. Die Hintergründe für die Tat sind derzeit noch unbekannt und müssen noch von der Polizei geklärt werden. Bezüglich der mutmaßlichen Tatbeteiligten gehen die Ermittler derzeit ersten Hinweisen nach. Die Geschädigten wurden durch das Gas verletzt, welches sich nach dem Versprühen in der Luft verbreitet hatte. Wegen des Vorfalles wurde Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet.

Mögliche Augenzeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.