Wohnungsbrand in Wiesbadener Innenstadt – Polizei sucht Zeugen!

Wiesbaden (ots) – Wiesbaden, Hirschgraben, Dienstag, 26.01.2021, 17:06 Uhr

(schü) Am gestrigen Dienstag kam es kurz nach 17:00 Uhr zu einem Wohnungsbrand

in der Straße Hirschgraben in der Wiesbadener Innenstadt. Passanten hatten die

Wiesbadener Feuerwehr über die Rauchentwicklung in einer Wohnung im Hirschgraben

informiert. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, jedoch

sind drei Wohnungen in dem Haus aktuell nicht bewohnbar. Die Bewohner wurden

größtenteils bei Bekannten untergebracht. Verletzt wurde glücklicherweise

niemand.

Für die Dauer der Löscharbeiten wurde der Bereich um den Brandort für den

Verkehr gesperrt. Nach erster Einschätzung entstand ein Sachschaden von ca.

75.000 EUR. Eine Begutachtung des Brandortes steht noch aus.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der

Brandursache aufgenommen und geht nach derzeitigem Sachstand davon aus, dass das

Feuer in der Wohnung vorsätzlich gelegt wurde. Zeugen und Hinweisgeber, die

diesbezüglich Beobachtungen, vor allem zu flüchtigen Personen, machen können,

werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Feuer im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses

Durch schnelles Eingreifen der Feuerwehr Wiesbaden bei einem Zimmerbrand im 3. Obergeschoss konnte eine Ausbreitung auf das Dach verhindert werden.

Heute Nachmittag wurde die Feuerwehr Wiesbaden zu einem Brand in die Straße Hirschgraben alarmiert. Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen aus dem 3. Obergeschoss einer Wohnung. Durch den Einsatz von mehreren Einsatzkräften unter Atemschutz, konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Im Verlauf des Einsatzes wurde eine weitere Rauchentwicklung aus dem Dachbereich des Mehrfamilienhauses entdeckt. Diese wurde durch einen weiteren Trupp unter Atemschutz überprüft.

Durch das Brandereignis sind drei Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus nicht bewohnbar. Für die Bewohner wurde durch die Seelsorger in Notfällen Unterkunftsmöglichkeit gesucht.

Das Gebäude wurde während der Löschmaßnahmen durch die Feuerwehr geräumt. Die 11 betroffenen Personen wurden durch die Schnell Einsatzgruppe Betreuung in einem ESWE Bus betreut und durch den anwesenden Rettungsdienst versorgt. Glücklicherweise wurden bei dem Einsatz keine Personen verletzt.

Im Einsatz waren die Feuerwachen 1 und 3, die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte, die SEG Betreuung, ein Bus der ESWE Verkehr, die Seelsorger in Notfällen, der Rettungsdienst der Stadt Wiesbad

Kostheimer Landstraße, Mittwoch, 27.01.2021, 03:05 Uhr

(schü) Ein entwendeter Motorroller samt zweier Fahrzeugnutzer wurde in der Nacht

von Dienstag auf Mittwoch durch Polizeibeamte des 2. Reviers festgestellt. Um

03:05 h fiel der Funkwagenbesatzung im Bereich der Kostheimer Landstraße ein

Motorroller auf, der von zwei jungen Männern benutzt wurde, die beide keinen

Sturzhelm trugen. Bei der sich daraufhin anschließenden Kontrolle der beiden

wurde schnell festgestellt, dass der benutzte Roller Anfang Januar in

Mainz-Kostheim entwendet worden war. Die beiden jungen Männer konnten nicht

plausibel erklären, warum sie mit dem Fahrzeug unterwegs waren. Die

Polizeibeamten stellten den Roller sicher. Die beiden Männer wurden, nunmehr als

Fußgänger, nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Katalysator abmontiert und entwendet Wiesbaden, Georg-August-Straße, Montag, 18.01.2021, 17:00 Uhr – Dienstag, 19.01.2021, 13:30 Uhr

(schü) Auf den Katalysator eines PKW’s hatten es unbekannte Täter abgesehen und

sich dafür ein Fahrzeug in der Wiesbadener Georg-August-Straße ausgesucht. Die

Fahrzeugnutzerin hatte nach ihren Angaben das Fahrzeug am Montagnachmittag auf

einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Als sie den PKW am frühen Nachmittag

des Folgetags wieder in Betrieb nahm, fiel der Frau auf, dass das Fahrzeug

ungewöhnlich laute Motorengeräusche verursachte. Nachdem sie deswegen in der

Werkstatt vorstellig geworden war, teilte man ihr dort mit, dass der Katalysator

abmontiert worden sei. Hierdurch entstand der Fahrzeughalterin ein Schaden von

über 2.000 EUR

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier, das die Ermittlungen

aufgenommen hat, unter der Telefonnummer 0611/345-2540 in Verbindung zu setzen.

Rheingau-Taunus-Kreis

Einbruch in Dorfgemeinschaftshaus, Heidenrod, Laufenselden, Wiesbadener Straße, 04.11.2020 bis 26.01.2021, 18.20 Uhr

(pl)Innerhalb der vergangenen drei Monate sind unbekannte Täter in das

Dorfgemeinschaftshaus in der Wiesbadener Straße in Laufenselden eingebrochen.

Die Täter verschafften sich durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür Zutritt

zum Gemeinderaum, woraus jedoch augenscheinlich nichts entwendet wurde. Offenbar

wurde das Dorfgemeinschaftshaus von den Eindringlingen lediglich als

Aufenthaltsort genutzt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert

Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad

Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

Fahrrad gestohlen, Rüdesheim, Eibingen, Hugo-Asbach-Straße, 25.01.2021, 13.00 bis 26.01.2021, 13.00 Uhr,

(pl)Diebe haben zwischen Montagmittag und Dienstagmittag in der

Hugo-Asbach-Straße in Eibingen ein schwarzes Herrenfahrrad von Storck gestohlen.

Der Geschädigte hatte sein Fahrrad am Montag gegen 13.00 Uhr am Zaun zur

Einfahrt eines Wohnhauses abgestellt und am nächsten Tag festgestellt, dass es

nicht mehr da war. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in

Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

en mit 7 Fahrzeugen sowie die Freiwillige Feuerwehr Sonnenberg und die Freiwillige Feuerwehr Frauenstein als Wachbesetzung für die Feuerwache 1. Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Wiesbaden, 19 Einsatzkräfte vom Rettungsdienst sowie mehrere Kräfte der Polizei im Einsatz.

Der entstandene Sachschaden wird auf 75.000€ geschätzt. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.