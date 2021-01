Edenkoben: Raumluftreinigungsgeräte werden angeschafft

Edenkoben – Für den Schutz der Kinder und Erzieher in den vier Kindergärten hat der Haupt und Finanzausschuss der Stadt Edenkoben in seiner letzten Sitzung am 19.01.2021 die Anschaffung von Raumluftreinungsgeräten beschlossen.

Es werden insgesamt 17 Raumluftreinigungsgeräte im Wert von 12.097,54 Euro angeschaft. Die Geräte filtern die Luft in 5 Stufen und verfügen über UV Licht, das die Luft bestrahlt und dadurch die Viren und Bakterien abtötet.

Zusätzlich werden alle Mitarbeiter der vier Kitas mit FFP2 Masken ausgestattet.