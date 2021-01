Mannheim: SRH Dämmer Marathon durch Mannheim und Ludwigshafen kann 2021 nicht stattfinden

Mannheim – Der diesjährige SRH Dämmer Marathon 2021 kann aufgrund des unübersichtlichen Infektionsgeschehens nicht starten. Der traditionsreiche Marathon plant seine nächste Auflage für den 14. Mai 2022.

Der für den 15. Mai geplante SRH Dämmer Marathon 2021 muss aufgrund der Covid-19-Pandemie abgesagt werden. Der traditionelle Marathon durch die Schwesterstädte Mannheim und Ludwigshafen mit mehr als 10.000 Teilnehmern wird in diesem Jahr aufgrund der unvorhersehbaren Lage des Infektionsgeschehens nicht stattfinden. Alle bereits eingegangenen Anmeldungen werden automatisch in das kommende Jahr verschoben. Der voraussichtliche Termin für 2022 ist der 14. Mai.

Infektionsgeschehen macht eine verlässliche Planung unmöglich

Der Start von 10.000 Teilnehmern am schönsten Jugendstilplatz der Welt, dem Mannheimer Friedrichsplatz. Der Lauf durch die Lichter der Städte Mannheim und Ludwigshafen, vorbei an Zehntausenden von Zuschauern. Der Zieleinlauf in der Dunkelheit vor dem festlich illuminierten Rosengarten, begleitet vom frenetischen Applaus der Fans. All das, was seit 2004 die ganz besondere Faszination des Dämmer Marathon ausmacht, wird auch 2021 nur eine schöne Erinnerung der Läufer an bessere Zeiten sein. Nach 2020 muss der SRH Dämmer Marathon erneut auch für das Jahr 2021 abgesagt werden.

Da nicht abzusehen ist, wie sich das Infektionsgeschehen in den nächsten Monaten entwickelt, sorgt der Veranstalter M3 mit der Absage nun für Planungssicherheit für alle Sportler, Partner und Sponsoren.

M3 hat viele Konzepte erarbeitet und nach Lösungen gesucht, den traditionsreichen Marathon durch zwei Bundesländer trotz des Infektionsgeschehens mit größtmöglicher Sicherheit für alle Teilnehmer, Helfer und Sponsoren durchzuführen. Angesichts der Infektionszahlenentwicklung ist eine seriöse Planung für eine solche Großveranstaltung im Mai jedoch nicht möglich.

„Wir haben uns diesen Schritt nicht leichtgemacht, aber angesichts des Lockdown, der sich immer weiter verlängert, halten wir die Absage für die einzig richtige Option. Wir haben uns bei unserer Entscheidung eng mit unserem Titelsponsor SRH abgestimmt und vertrauen sehr stark auf das besondere Knowhow der SRH als Dienstleistungsunternehmen für Bildung und Gesundheit“, sagt Christian Herbert, Geschäftsführer des Veranstalters M3. „Wir bitten bei allen unseren Teilnehmern um Verständnis. Gleichzeitig versichern wir, dass wir alles daransetzen werden, damit wir im Jahr 2022 wieder an den Start gehen können!“ Geplant ist eine Wieder-Aufnahme des SRH Dämmer Marathon für den 14. Mai 2022.

Alle Anmeldungen werden für das kommende Jahr übernommen

Auch für die bereits angemeldeten Läuferinnen und Läufer hat der Veranstalter eine Lösung: „Alle Anmeldungen, die bereits für den SRH Dämmer Marathon 2021 eingegangen waren werden wir automatisch auf das Jahr 2022 umschreiben. Die Teilnehmer werden aber natürlich persönlich benachrichtigt“, sagt Jonas Schmitt, Leiter Marketing und PR von M3.