Baden-Württemberg: 21 Parteien für Landtagswahl am 14. März 2021 zugelassen

Stuttgart – Nach Angaben der Landeswahlleiterin Cornelia Nesch haben die Kreiswahlausschüsse am 19. Januar 2021 in den insgesamt 70 Wahlkreisen von folgenden 21 Parteien 872 Wahlvorschläge mit 872 Bewerbern und 754 Ersatzbewerbern zugelassen (2016: 22 Parteien mit 792 Wahlvorschlägen)

Parteiname – Zahl der Wahlvorschläge

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 70 Christlich Demokratische Union Deutschlands – 70 Alternative für Deutschland – 70 Sozialdemokratische Partei Deutschlands – 70 Freie Demokratische Partei – 70 DIE LINKE – 70 Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt – 67 Piratenpartei Deutschland – 4 Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative – 52 FREIE WÄHLER – 69 Menschliche Welt – für das Wohl und Glücklichsein aller – 2 Bündnis C – Christen für Deutschland – 9 Deutsche Kommunistische Partei – 1 Basisdemokratische Partei Deutschland – 61 DEMOKRATIE IN BEWEGUNG – 3 Eine für Alle – Partei – 1 Klimaliste Baden-Württemberg – 66 Partei der Humanisten – 3 Partei für Gesundheitsforschung – 2 Partei WIR2020 – 68 Volt Deutschland – 44

Hinzu kommen 8 Einzelbewerber (2016: 3).

Am 28. Januar 2021 um 14:30 Uhr entscheidet der Landeswahlausschuss in Stuttgart, Willy-Brandt-Straße 41, in öffentlicher Sitzung über eine Beschwerde eines Bürgers gegen eine Berufsbezeichnung in der Zulassungsentscheidung des Kreiswahlausschusses im Wahlkreis 67 Bodensee.

Nach der Entscheidung des Landeswahlausschusses werden die endgültig zugelassenen Wahlvorschläge sowie weitere Übersichten in das Internetangebot des Innenministeriums eingestellt.