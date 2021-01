Ludwigshafen: Stadtnotizen 27.01.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

KVD kümmert sich um desorientierten Mann

Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat sich am Freitagabend, 22. Januar 2021, um einen verwirrt wirkenden Mann gekümmert. Bei Bestreifung der Bismarckstraße war der 58-Jährige den Einsatzkräften aufgefallen, woraufhin sie ihn ansprachen. Da er keine genauen Angaben zu seiner Person machen konnte, keine Ausweisdokumente mit sich führte und angab, in Luxemburg freiwillig in Behandlung zu sein, zog der KVD eine Polizeistreife zur Identitätsfeststellung hinzu. Diese ergab, dass die Angaben des 58 Jahre alten Mannes korrekt waren. Da er einen desorientierten Eindruck machte und sagte, dass er nicht wisse, warum er sich in Ludwigshafen aufhalte, wurde er in eine Klinik gebracht, wo er gemäß des Landesgesetzes für psychisch kranke Personen (PsychKG) stationär aufgenommen wurde.

Mit mehr als drei Promille in Klinik gebracht

Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Dienstagabend, 26. Januar 2021, gegen 20 Uhr einen stark alkoholisierten 42-Jährigen ins Krankenhaus begleitet. Zuvor hatte sich der Mann in Süd gegenüber Rettungskräften aggressiv verhalten, weshalb die Polizei hinzugerufen worden war. Gemäß der Zuständigkeit des Landesgesetzes für psychisch kranke Personen (PsychKG) wurde der KVD hinzugezogen, welcher den Mann in die Klinik begleitete. Dort ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 3,2 Promille. Der 42-Jährige wurde stationär aufgenommen.

Toiletten auf Friedhof Oppau zeitweise geschlossen

Wegen eines Schadens an einer Wasserleitung vor dem Friedhof in Oppau, musste die Wasserzuleitung abgestellt werden. Davon betroffen sind auch die öffentlichen Toiletten. Diese sind nun bis zur Behebung des Schadens geschlossen. Die Verwaltung bittet um Verständnis.